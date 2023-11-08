https://ukraina.ru/20231108/1050856065.html

"Ужас Газы". Ближневосточная война разрушает миропорядок

"Ужас Газы". Ближневосточная война разрушает миропорядок - 08.11.2023 Украина.ру

"Ужас Газы". Ближневосточная война разрушает миропорядок

Американский журнал The Time, который обычно выносит на свою обложку фотографии по тематике самых злободневных мировых новостей, ломает привычные шаблоны западной пропаганды

2023-11-08T15:01

2023-11-08T15:01

2023-11-08T16:33

эксклюзив

палестино-израильский конфликт

израиль

газа

сша

антониу гутерреш

джо байден

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Сегодня он опубликовал фотографию полностью разрушенного жилого квартала с лаконичной надписью: «Ужас Газы».Ведущие американские медиа в течение месяца старательно затушевывали тему израильских авиаударов по городам блокадного сектора, стараясь не акцентировать внимание на их действительно ужасных гуманитарных последствиях.Но игнорировать эту катастрофу больше не получается. Об этом свидетельствуют массовые демонстрации против бомбардировок блокадного сектора, которые проходят в Америке каждый выходные. Согласно данным опросов против войны в Газе выступают сейчас свыше 60% американцев.И это число будет постоянно расти, по мере того как с Ближнего Востока приходят сообщения о новых разрушениях и убийствах.Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с беспрецедентно жесткой критикой военной кампании. И возложил на Тель-Авив ответственность за массовую гибель несовершеннолетних жителей Палестины.«Сектор Газа становится кладбищем для детей. Соглаcно имеющимся данным, сотни девочек и мальчиков умирают или получают ранения каждый день.За четыре недели убито больше журналистов, чем в любом другом конфликте за последние три десятилетия. Убито больше сотрудников ООН, чем за любой сопоставимый период в истории нашей организации», — сказал Гутерриш, призывая немедленно объявить в Газе прекращение огня.Как сообщили вчера в ООН, свыше двух миллионов жителей сектора Газа страдают от нехватки продовольствия, воды, медикаментов, электричества и топлива. Причем большинство из них вынужденно покинули разрушенные дома.«Прошел месяц, и 70% населения Газы перемещены. Гражданские лица живут в состоянии постоянного страха и нечеловеческих условиях, подвергаются принудительному перемещению и коллективному наказанию», — сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации гуманитарное поддержки (БАПОР).Все это постепенно подтачивает единство коллективного Запада, сплотившегося вокруг идеи безоговорочной поддержки Израиля. Отдельные европейские политики уже вынуждены говорить о том, что на самом деле творится в Газе, оглядываясь на настроения среди своих собственных избирателей.«Отрезать два миллиона граждан от электричества, еды, воды, энергии — это совершенно неприемлемо, это также запрещено международным правом.Любое нападение на ХАМАС должно быть соразмерным, и, к сожалению, в последние дни мы видели слишком много непропорциональных нападений. К примеру, недавно была совершена бомбардировка целого лагеря беженцев, где были убиты десятки мирных жителей, с намерением уничтожить одного террориста ХАМАСа, — я не думаю, что это можно назвать пропорциональным ответом», — заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.Некоторые колебания заметны даже в американской администрации, которая активно помогает Тель-Авиву стирать с лица земли сектор Газа.Как сообщает издание Washington Post, некоторые представители администрации Джозефа Байдена считают израильскую операцию «слишком жестокой и разрушительной в смысле жертв среди мирного населения и не имеющей четкой конечной цели».Гуманитарная катастрофа в Газе не трогает сердца американских чиновников. Однако они понимают, что продолжение бойни дополнительно снижает рейтинги Байдена, лишая его реальных шансов переизбраться.Ведь прямая поддержка террора против мирных жителей Палестины фактически возлагает на американское правительство ответственность за происходящий в секторе ужас, о котором вынуждена говорить даже корпоративная пресса.«Администрация Байдена не только сопротивляется активным призывам настоять на прекращении огня, но и не устанавливает никаких красных линий, пересечение которых могло бы повлечь за собой уменьшение объемов или даже прекращение военной помощи.Послание, которое Соединенные Штаты отправляют своими действиями, заключается в том, что, что бы израильское правительство ни делало в секторе Газа, никаких последствий не будет.У Соединенных Штатов Америки есть привычка целиком и полностью поддерживать своих клиентов в их войнах. Это ставит Соединенные Штаты в очень незавидное положение, делая их причастными к преступлениям, которые совершают другие государства, в то время как Вашингтон отказывается использовать имеющиеся в его распоряжении рычаги воздействия, чтобы усмирить своих клиентов», — рассказывает американский журналист Дэниел Ларисон.При этом официально заявленные цели Тель-Авива и Вашингтона — нейтрализация палестинских радикалов — тоже выглядят сегодня несбыточными, несмотря на масштабное сухопутное вторжение в Газу и победные заявления израильской пропаганды.По мнению наблюдателей, действия Израиля скорее усиливает позиции ХАМАСа в том числе на Западном берегу реки Иордан, где ее популярность среди палестинцев существенно возросла на фоне бомбежек Газы.«ХАМАС всё больше набирает популярность, потому что его бойцов люди считают героями, противостоящими деспотичной израильской оккупации.Успеху этого образа способствует также жестокое возмездие со стороны Израиля, с которым столкнулась Газа», — сообщил журналистам политолог Хассан Хатиб, бывший чиновник Палестинской администрации, со ссылкой на только что проведенные на Западном берегу соцопросы.С этим мнением согласны Адам Рэсгон и Дэвид Киркпатрик, авторы американского журнала The New Yorker.«Военное превосходство Израиля с каждым днем становится все более очевидным: по данным Министерства здравоохранения Газы, от рук израильских военнослужащих погибло более восьми тысяч человек. Однако как израильские, так и палестинские, а также западные аналитики в один голос твердят, что победителем в информационной войне на Ближнем Востоке является ХАМАС.Начатая Израилем жесткая воздушная кампания против Газы вызвала сочувствие к осажденным жителям территории и подкрепила исторические основания сопротивления хамасовцев», — констатируют в этом американском издании.Таким образом, ужасная судьба Газы постепенно становится ужасом и для американских властей.Помогая разрушению этого палестинского эксклава, администрация Байдена одновременно способствует разрушению господствующего миропорядка, в котором поддержка США автоматически гарантировала безнаказанность любых преступлений.С этим невыносимым положением больше не согласны ни страны Глобального Юга, ни жители западных государств, которые выходят сейчас на массовые протесты.

https://ukraina.ru/20231106/1050803663.html

https://ukraina.ru/20231107/1050835776.html

газа

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Александр Сокуренко

эксклюзив, палестино-израильский конфликт, израиль, газа, сша, антониу гутерреш, джо байден