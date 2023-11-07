https://ukraina.ru/20231107/1050806122.html

Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт и уничтожила технику ВСУ в районе Артёмовска

Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт и уничтожила технику ВСУ в районе Артёмовска - 07.11.2023 Украина.ру

Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт и уничтожила технику ВСУ в районе Артёмовска

Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе успешной атаки на опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска уничтожила бронетехнику противника, а также отразила контратаку. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-11-07T06:58

2023-11-07T06:58

2023-11-07T06:59

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"Воины "крылатой пехоты" в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где, по данным разведки, одно из подразделений украинских формирований готовилось к выдвижению в сторону наших оборонительных позиций, и стремительно атаковали их. В ходе боя десантники смогли захватить и уничтожить одну единицу БМП-1 и лёгкий танк западного производства. Впоследствии наши подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил", - говорится в сообщении.Десантники также отбили контратаку ВСУ, попытавшихся вернуть данный опорный пункт."Группа огневой поддержки Ивановских десантников… огнём из автоматического гранатомёта АГС-17 "Пламя" обратила его в бегство и, уничтожив несколько боевиков, заставила их отказаться от своих замыслов", - уточнили в пресс-службе.

https://ukraina.ru/20231106/1050795998.html

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новости, россия, днр, сво, вс рф, вдв, всу, потери всу