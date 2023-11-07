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Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт и уничтожила технику ВСУ в районе Артёмовска
Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт и уничтожила технику ВСУ в районе Артёмовска - 07.11.2023 Украина.ру
Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт и уничтожила технику ВСУ в районе Артёмовска
Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе успешной атаки на опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска уничтожила бронетехнику противника, а также отразила контратаку. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-07T06:58
2023-11-07T06:58
2023-11-07T06:59
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"Воины "крылатой пехоты" в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где, по данным разведки, одно из подразделений украинских формирований готовилось к выдвижению в сторону наших оборонительных позиций, и стремительно атаковали их. В ходе боя десантники смогли захватить и уничтожить одну единицу БМП-1 и лёгкий танк западного производства. Впоследствии наши подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил", - говорится в сообщении.Десантники также отбили контратаку ВСУ, попытавшихся вернуть данный опорный пункт."Группа огневой поддержки Ивановских десантников… огнём из автоматического гранатомёта АГС-17 "Пламя" обратила его в бегство и, уничтожив несколько боевиков, заставила их отказаться от своих замыслов", - уточнили в пресс-службе.
https://ukraina.ru/20231106/1050795998.html
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Новости, Россия, ДНР, СВО, ВС РФ, ВДВ, ВСУ, потери ВСУ
Штурмовая группа ВДВ захватила опорный пункт и уничтожила технику ВСУ в районе Артёмовска
06:58 07.11.2023 (обновлено: 06:59 07.11.2023)
Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ в ходе успешной атаки на опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска уничтожила бронетехнику противника, а также отразила контратаку. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Воины "крылатой пехоты" в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где, по данным разведки, одно из подразделений украинских формирований готовилось к выдвижению в сторону наших оборонительных позиций, и стремительно атаковали их. В ходе боя десантники смогли захватить и уничтожить одну единицу БМП-1 и лёгкий танк западного производства. Впоследствии наши подразделения закрепились на занятых позициях противника, который спешно отступил", - говорится в сообщении.
Десантники также отбили контратаку ВСУ, попытавшихся вернуть данный опорный пункт.
"Группа огневой поддержки Ивановских десантников… огнём из автоматического гранатомёта АГС-17 "Пламя" обратила его в бегство и, уничтожив несколько боевиков, заставила их отказаться от своих замыслов", - уточнили в пресс-службе.