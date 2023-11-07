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В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт
В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт - 07.11.2023 Украина.ру
В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт
Митинг Венгерской рабочей партии в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и против вовлечения в него Венгрии прошёл в Будапеште, объединив около сотни участников. Об этом сообщает РИА Новости
2023-11-07T00:26
2023-11-07T00:26
2023-11-07T00:26
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будапешт
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Протестующие выступили за установление мира с учётом "интересов безопасности обеих сторон". Отмечается, что на митинг участники пришли с плакатами "Мы хотим мира" и "Вон из НАТО". Акцию провели в канун годовщины Октябрьской революции, которая "дала свободу и независимость народам царской империи" и в день годовщины освобождения Киева от немецкой оккупации, после которой от миллионного населения города осталось 180 тысяч жителей. Венгерская рабочая партия поддерживает все шаги правительства страны, которые ведут к миру и поддержанию диалога, в том числе встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Тюрмер. По словам его словам, Венгерская рабочая партия будет участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года с программой, включающей идею нового Евросоюза как демократического союза суверенных наций, а не "Соединенных штатов Европы", а также мира между Евросоюзом и Россией вместо противостояния. Напомним, власти Венгрии с начала эскалации конфликта на Украине выступают против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Ранее сообщалось, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине на 50 млрд евро, заблокировав тем самым транш из европейского бюджета.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, будапешт, сво, спецоперация, украина, россия
Новости, Венгрия, Будапешт, СВО, Спецоперация, Украина, Россия
В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт
Митинг Венгерской рабочей партии в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и против вовлечения в него Венгрии прошёл в Будапеште, объединив около сотни участников. Об этом сообщает РИА Новости
Протестующие выступили за установление мира с учётом "интересов безопасности обеих сторон".
"Это не война между Россией и Украиной. Это война Америки и Запада против России. Это война Америки и либерального капитала за сохранение американского мирового могущества. Мы не хотим, чтобы Венгрия скатилась в войну в любой форме", – цитирует источник председателя рабочей партии Дьюла Тюрмера.
Отмечается, что на митинг участники пришли с плакатами "Мы хотим мира" и "Вон из НАТО". Акцию провели в канун годовщины Октябрьской революции, которая "дала свободу и независимость народам царской империи" и в день годовщины освобождения Киева от немецкой оккупации, после которой от миллионного населения города осталось 180 тысяч жителей.
Венгерская рабочая партия поддерживает все шаги правительства страны, которые ведут к миру и поддержанию диалога, в том числе встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Тюрмер.
По словам его словам, Венгерская рабочая партия будет участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года с программой, включающей идею нового Евросоюза как демократического союза суверенных наций, а не "Соединенных штатов Европы", а также мира между Евросоюзом и Россией вместо противостояния.
Напомним, власти Венгрии с начала эскалации конфликта на Украине выступают против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Ранее сообщалось, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине на 50 млрд евро, заблокировав тем самым транш из европейского бюджета.