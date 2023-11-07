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В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт

В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт - 07.11.2023 Украина.ру

В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт

Митинг Венгерской рабочей партии в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине и против вовлечения в него Венгрии прошёл в Будапеште, объединив около сотни участников. Об этом сообщает РИА Новости

2023-11-07T00:26

2023-11-07T00:26

2023-11-07T00:26

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Протестующие выступили за установление мира с учётом "интересов безопасности обеих сторон". Отмечается, что на митинг участники пришли с плакатами "Мы хотим мира" и "Вон из НАТО". Акцию провели в канун годовщины Октябрьской революции, которая "дала свободу и независимость народам царской империи" и в день годовщины освобождения Киева от немецкой оккупации, после которой от миллионного населения города осталось 180 тысяч жителей. Венгерская рабочая партия поддерживает все шаги правительства страны, которые ведут к миру и поддержанию диалога, в том числе встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Тюрмер. По словам его словам, Венгерская рабочая партия будет участвовать в выборах в Европарламент летом 2024 года с программой, включающей идею нового Евросоюза как демократического союза суверенных наций, а не "Соединенных штатов Европы", а также мира между Евросоюзом и Россией вместо противостояния. Напомним, власти Венгрии с начала эскалации конфликта на Украине выступают против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Ранее сообщалось, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине на 50 млрд евро, заблокировав тем самым транш из европейского бюджета.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, венгрия, будапешт, сво, спецоперация, украина, россия