https://ukraina.ru/20231105/1050780456.html

Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября

Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября - 05.11.2023 Украина.ру

Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября

Украинские военные нанесли удар по Керчи, большинство ракет удалось перехватить. В результате удара по построению военнослужащих 128 огшбр удалось уничтожить значительную часть руководства бригады

2023-11-05T09:57

2023-11-05T09:57

2023-11-05T10:02

эксклюзив

хроники

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Об ударе ВСУ по Керчи первыми сообщили украинские СМИ. Позже появилась информация и от российских органов власти."В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.То, что украинские военные нанесли удар по этому крымскому городу подтвердило и министерство обороны России."Четвёртого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - сообщило Минобороны РФ.В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.Проект "Рыбарь" детально разобрал атаку на Керчь, отметив, что она была составляющей частью комбинированной атаки на Крым и на Бердянск."После продолжавшихся два дня подряд налетов украинских беспилотников на Крым мы предположили, что за этим последует ракетный удар по объектам на полуострове. И, к нашему сожалению, оказались правы: сегодня ВСУ атаковали Керчь. Четыре бомбардировщика Су-24М из Днепропетровской и Запорожской областей осуществили пуск восьми крылатых ракет Storm Shadow/SCALP в направлении Крыма. Для отвлечения и перегрузки систем ПВО в Херсонской и Запорожской областях истребителями МиГ-29 и Су-27 были выпущены несколько противорадиолокационных ракет HARM и обманок AGM-160 MALD", - отмечалось в публикации проекта в его телеграм-канале.Для перехвата с Бельбека вылетели два истребителя МиГ-31БМ. Но одновременно украинцами был предпринят отвлекающий удар по мысу Тарханкут противокорабельной ракетой "Нептун", которая была сбита МиГом к северо-западу от полуострова, писали авторы проекта."В это же время восемь "Штормов" по маршруту через Днепрорудное и Пологи долетели до Азовского моря, где по ним начали работать из комплексов С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1". Ракеты при этом маневрировали ("змейкой"), меняя маршрут и высоту. Шесть Storm Shadow были сбиты 31 дивизией в 50 км к северу Крымского моста и над Керчью. Одна ракета была подбита прямо над заводом "Залив". Осколками, предварительно, был нанесен урон кораблю рядом с причалом (хотя на имеющихся в Сети кадрах видно попадание по одному из цехов). Ещё одна упала в воду неподалеку от завода. Спустя ещё некоторое время из того же района были выпущены ещё три "Шторма", которые были успешно сбиты над Бердянском", - указывалось в публикации.По мнению авторов "Рыбаря", нынешняя атака ВСУ демонстрирует то, как пытаются варьировать тактику украинские формирования, перегружая ПВО и отвлекая налётами с разных сторон."И лишь благодаря работе подразделений противовоздушной обороны удалось избежать жертв", - подчеркнули авторы проекта.Украина регулярно атакует Крым при помощи ракет и беспилотников.Ликвидация командования бригадыИнформация о потерях 128-й отдельной горно-штурмовой бригады стала появляться днём 4 ноября."Коротко о п****це... В честь дня ракетных войск, в прифронтовом районе собрали на награждение личный состав 128 бригады. Выстроили. Россияне нанесли удар, как следствие — куча погибших офицеров и солдат... ФБ забит сообщениями о 128, но все боятся написать кратко и хладнокровно правду", - написал в своём телеграм-канале командир добровольческого батальона "Сонечко" ("Солнышко — Ред.) Руслан Каганец.Телеграм-канал "Милитарист" опубликовал скриншот с рассказом одного из украинских военных."128 бригада собрала толпу 100+ рыл на награждение артиллеристов на день артиллериста (на Украине отмечается 3 ноября — Ред.). В Запорожье на ППД (пункте постоянной дислокации — Ред.). Есть небезосновательное предположение, что наводились по пеленгам до**я мобилок. Влетела Х-59 и имеем несколько десятков 200 и 300 (убитых и раненных — Ред.). Кбр (комбриг — Ред.) должен был бы молиться, что на минуты 3 опоздал, так ни с кем — ведь капеллан тоже 200 (погиб — Ред.). Было торжественное поздравление офицеров 128 горно-штурмовой и 65-й с днём артиллеристов, большое скопление людей в доме полевой кухни. Погибли 18, ранено — 20 военных и 3 гражданских", - отмечалось в сообщении.Как сообщил источник издания "Украинская правда", среди погибших был и бывший военком Хмельницкой области Владимир Возный."03.11.2023 года около 10:00-11:00 часов во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания ракеты в место, где собственно происходило награждение - погибло предварительно более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Возный Владимир Николаевич, недавно переведенный на службу в РТЦК Запорожской области", - рассказал изданию источник в министерстве внутренних дел Украины.Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта призвал земляков соблюсти траур в течение нескольких дней."Прошу всех земляков, общины, предпринимателей в заведениях общественного питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д.... После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", - написал он в своём телеграм-канале 4 ноября.Вечером 4 ноября украинское командование официально признало потери."В частности, [противник]ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители", - отметили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести расследование произошедшего."Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства случившегося. Поручаю Главной инспекции министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", - отметил он.Тем временем украинские в соцсетях отметили, что это далеко не единственный случай, когда ВСУ несли удары из-за удара по построениям военнослужащих в зоне досягаемости артиллерии.

https://ukraina.ru/20231103/1050758253.html

https://ukraina.ru/20231103/1050740603.html

https://ukraina.ru/20231103/1050735457.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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