Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября
09:57 05.11.2023 (обновлено: 10:02 05.11.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригадашеврон (нашивка) 128 ОГШБр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
Украинские военные нанесли удар по Керчи, большинство ракет удалось перехватить. В результате удара по построению военнослужащих 128 огшбр удалось уничтожить значительную часть руководства бригады
Об ударе ВСУ по Керчи первыми сообщили украинские СМИ. Позже появилась информация и от российских органов власти.
"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.
То, что украинские военные нанесли удар по этому крымскому городу подтвердило и министерство обороны России.
"Четвёртого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - сообщило Минобороны РФ.
В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.
Проект "Рыбарь" детально разобрал атаку на Керчь, отметив, что она была составляющей частью комбинированной атаки на Крым и на Бердянск.
"После продолжавшихся два дня подряд налетов украинских беспилотников на Крым мы предположили, что за этим последует ракетный удар по объектам на полуострове. И, к нашему сожалению, оказались правы: сегодня ВСУ атаковали Керчь. Четыре бомбардировщика Су-24М из Днепропетровской и Запорожской областей осуществили пуск восьми крылатых ракет Storm Shadow/SCALP в направлении Крыма. Для отвлечения и перегрузки систем ПВО в Херсонской и Запорожской областях истребителями МиГ-29 и Су-27 были выпущены несколько противорадиолокационных ракет HARM и обманок AGM-160 MALD", - отмечалось в публикации проекта в его телеграм-канале.
Для перехвата с Бельбека вылетели два истребителя МиГ-31БМ. Но одновременно украинцами был предпринят отвлекающий удар по мысу Тарханкут противокорабельной ракетой "Нептун", которая была сбита МиГом к северо-западу от полуострова, писали авторы проекта.
"В это же время восемь "Штормов" по маршруту через Днепрорудное и Пологи долетели до Азовского моря, где по ним начали работать из комплексов С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1". Ракеты при этом маневрировали ("змейкой"), меняя маршрут и высоту. Шесть Storm Shadow были сбиты 31 дивизией в 50 км к северу Крымского моста и над Керчью. Одна ракета была подбита прямо над заводом "Залив". Осколками, предварительно, был нанесен урон кораблю рядом с причалом (хотя на имеющихся в Сети кадрах видно попадание по одному из цехов). Ещё одна упала в воду неподалеку от завода. Спустя ещё некоторое время из того же района были выпущены ещё три "Шторма", которые были успешно сбиты над Бердянском", - указывалось в публикации.
По мнению авторов "Рыбаря", нынешняя атака ВСУ демонстрирует то, как пытаются варьировать тактику украинские формирования, перегружая ПВО и отвлекая налётами с разных сторон.
"И лишь благодаря работе подразделений противовоздушной обороны удалось избежать жертв", - подчеркнули авторы проекта.
Украина регулярно атакует Крым при помощи ракет и беспилотников.
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Ликвидация командования бригады
Информация о потерях 128-й отдельной горно-штурмовой бригады стала появляться днём 4 ноября.
"Коротко о п****це... В честь дня ракетных войск, в прифронтовом районе собрали на награждение личный состав 128 бригады. Выстроили. Россияне нанесли удар, как следствие — куча погибших офицеров и солдат... ФБ забит сообщениями о 128, но все боятся написать кратко и хладнокровно правду", - написал в своём телеграм-канале командир добровольческого батальона "Сонечко" ("Солнышко — Ред.) Руслан Каганец.
Телеграм-канал "Милитарист" опубликовал скриншот с рассказом одного из украинских военных.
"128 бригада собрала толпу 100+ рыл на награждение артиллеристов на день артиллериста (на Украине отмечается 3 ноября — Ред.). В Запорожье на ППД (пункте постоянной дислокации — Ред.). Есть небезосновательное предположение, что наводились по пеленгам до**я мобилок. Влетела Х-59 и имеем несколько десятков 200 и 300 (убитых и раненных — Ред.). Кбр (комбриг — Ред.) должен был бы молиться, что на минуты 3 опоздал, так ни с кем — ведь капеллан тоже 200 (погиб — Ред.). Было торжественное поздравление офицеров 128 горно-штурмовой и 65-й с днём артиллеристов, большое скопление людей в доме полевой кухни. Погибли 18, ранено — 20 военных и 3 гражданских", - отмечалось в сообщении.
Как сообщил источник издания "Украинская правда", среди погибших был и бывший военком Хмельницкой области Владимир Возный.
"03.11.2023 года около 10:00-11:00 часов во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания ракеты в место, где собственно происходило награждение - погибло предварительно более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Возный Владимир Николаевич, недавно переведенный на службу в РТЦК Запорожской области", - рассказал изданию источник в министерстве внутренних дел Украины.
Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта призвал земляков соблюсти траур в течение нескольких дней.
"Прошу всех земляков, общины, предпринимателей в заведениях общественного питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д.... После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", - написал он в своём телеграм-канале 4 ноября.
Вечером 4 ноября украинское командование официально признало потери.
"В частности, [противник]ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители", - отметили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести расследование произошедшего.
"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства случившегося. Поручаю Главной инспекции министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", - отметил он.
Тем временем украинские в соцсетях отметили, что это далеко не единственный случай, когда ВСУ несли удары из-за удара по построениям военнослужащих в зоне досягаемости артиллерии.