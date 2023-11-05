Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября - 05.11.2023 Украина.ру
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Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября
Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября - 05.11.2023 Украина.ру
Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября
Украинские военные нанесли удар по Керчи, большинство ракет удалось перехватить. В результате удара по построению военнослужащих 128 огшбр удалось уничтожить значительную часть руководства бригады
2023-11-05T09:57
2023-11-05T10:02
эксклюзив
хроники
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Об ударе ВСУ по Керчи первыми сообщили украинские СМИ. Позже появилась информация и от российских органов власти."В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.То, что украинские военные нанесли удар по этому крымскому городу подтвердило и министерство обороны России."Четвёртого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - сообщило Минобороны РФ.В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.Проект "Рыбарь" детально разобрал атаку на Керчь, отметив, что она была составляющей частью комбинированной атаки на Крым и на Бердянск."После продолжавшихся два дня подряд налетов украинских беспилотников на Крым мы предположили, что за этим последует ракетный удар по объектам на полуострове. И, к нашему сожалению, оказались правы: сегодня ВСУ атаковали Керчь. Четыре бомбардировщика Су-24М из Днепропетровской и Запорожской областей осуществили пуск восьми крылатых ракет Storm Shadow/SCALP в направлении Крыма. Для отвлечения и перегрузки систем ПВО в Херсонской и Запорожской областях истребителями МиГ-29 и Су-27 были выпущены несколько противорадиолокационных ракет HARM и обманок AGM-160 MALD", - отмечалось в публикации проекта в его телеграм-канале.Для перехвата с Бельбека вылетели два истребителя МиГ-31БМ. Но одновременно украинцами был предпринят отвлекающий удар по мысу Тарханкут противокорабельной ракетой "Нептун", которая была сбита МиГом к северо-западу от полуострова, писали авторы проекта."В это же время восемь "Штормов" по маршруту через Днепрорудное и Пологи долетели до Азовского моря, где по ним начали работать из комплексов С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1". Ракеты при этом маневрировали ("змейкой"), меняя маршрут и высоту. Шесть Storm Shadow были сбиты 31 дивизией в 50 км к северу Крымского моста и над Керчью. Одна ракета была подбита прямо над заводом "Залив". Осколками, предварительно, был нанесен урон кораблю рядом с причалом (хотя на имеющихся в Сети кадрах видно попадание по одному из цехов). Ещё одна упала в воду неподалеку от завода. Спустя ещё некоторое время из того же района были выпущены ещё три "Шторма", которые были успешно сбиты над Бердянском", - указывалось в публикации.По мнению авторов "Рыбаря", нынешняя атака ВСУ демонстрирует то, как пытаются варьировать тактику украинские формирования, перегружая ПВО и отвлекая налётами с разных сторон."И лишь благодаря работе подразделений противовоздушной обороны удалось избежать жертв", - подчеркнули авторы проекта.Украина регулярно атакует Крым при помощи ракет и беспилотников.Ликвидация командования бригадыИнформация о потерях 128-й отдельной горно-штурмовой бригады стала появляться днём 4 ноября."Коротко о п****це... В честь дня ракетных войск, в прифронтовом районе собрали на награждение личный состав 128 бригады. Выстроили. Россияне нанесли удар, как следствие — куча погибших офицеров и солдат... ФБ забит сообщениями о 128, но все боятся написать кратко и хладнокровно правду", - написал в своём телеграм-канале командир добровольческого батальона "Сонечко" ("Солнышко — Ред.) Руслан Каганец.Телеграм-канал "Милитарист" опубликовал скриншот с рассказом одного из украинских военных."128 бригада собрала толпу 100+ рыл на награждение артиллеристов на день артиллериста (на Украине отмечается 3 ноября — Ред.). В Запорожье на ППД (пункте постоянной дислокации — Ред.). Есть небезосновательное предположение, что наводились по пеленгам до**я мобилок. Влетела Х-59 и имеем несколько десятков 200 и 300 (убитых и раненных — Ред.). Кбр (комбриг — Ред.) должен был бы молиться, что на минуты 3 опоздал, так ни с кем — ведь капеллан тоже 200 (погиб — Ред.). Было торжественное поздравление офицеров 128 горно-штурмовой и 65-й с днём артиллеристов, большое скопление людей в доме полевой кухни. Погибли 18, ранено — 20 военных и 3 гражданских", - отмечалось в сообщении.Как сообщил источник издания "Украинская правда", среди погибших был и бывший военком Хмельницкой области Владимир Возный."03.11.2023 года около 10:00-11:00 часов во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания ракеты в место, где собственно происходило награждение - погибло предварительно более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Возный Владимир Николаевич, недавно переведенный на службу в РТЦК Запорожской области", - рассказал изданию источник в министерстве внутренних дел Украины.Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта призвал земляков соблюсти траур в течение нескольких дней."Прошу всех земляков, общины, предпринимателей в заведениях общественного питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д.... После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", - написал он в своём телеграм-канале 4 ноября.Вечером 4 ноября украинское командование официально признало потери."В частности, [противник]ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители", - отметили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести расследование произошедшего."Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства случившегося. Поручаю Главной инспекции министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", - отметил он.Тем временем украинские в соцсетях отметили, что это далеко не единственный случай, когда ВСУ несли удары из-за удара по построениям военнослужащих в зоне досягаемости артиллерии.
https://ukraina.ru/20231103/1050758253.html
https://ukraina.ru/20231103/1050740603.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября

09:57 05.11.2023 (обновлено: 10:02 05.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригадашеврон (нашивка) 128 ОГШБр
шеврон (нашивка) 128 ОГШБр - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные нанесли удар по Керчи, большинство ракет удалось перехватить. В результате удара по построению военнослужащих 128 огшбр удалось уничтожить значительную часть руководства бригады
Об ударе ВСУ по Керчи первыми сообщили украинские СМИ. Позже появилась информация и от российских органов власти.
"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.
То, что украинские военные нанесли удар по этому крымскому городу подтвердило и министерство обороны России.
"Четвёртого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет", - сообщило Минобороны РФ.
В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.
Президент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
3 ноября, 18:30
Заявления Путина, удар по Чаплинке. Итоги 3 ноября на УкраинеПрезидент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по Украине. ВСУ нанесли удар по Чаплинке, погибли девять человек
Проект "Рыбарь" детально разобрал атаку на Керчь, отметив, что она была составляющей частью комбинированной атаки на Крым и на Бердянск.
"После продолжавшихся два дня подряд налетов украинских беспилотников на Крым мы предположили, что за этим последует ракетный удар по объектам на полуострове. И, к нашему сожалению, оказались правы: сегодня ВСУ атаковали Керчь. Четыре бомбардировщика Су-24М из Днепропетровской и Запорожской областей осуществили пуск восьми крылатых ракет Storm Shadow/SCALP в направлении Крыма. Для отвлечения и перегрузки систем ПВО в Херсонской и Запорожской областях истребителями МиГ-29 и Су-27 были выпущены несколько противорадиолокационных ракет HARM и обманок AGM-160 MALD", - отмечалось в публикации проекта в его телеграм-канале.
Для перехвата с Бельбека вылетели два истребителя МиГ-31БМ. Но одновременно украинцами был предпринят отвлекающий удар по мысу Тарханкут противокорабельной ракетой "Нептун", которая была сбита МиГом к северо-западу от полуострова, писали авторы проекта.
"В это же время восемь "Штормов" по маршруту через Днепрорудное и Пологи долетели до Азовского моря, где по ним начали работать из комплексов С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1". Ракеты при этом маневрировали ("змейкой"), меняя маршрут и высоту. Шесть Storm Shadow были сбиты 31 дивизией в 50 км к северу Крымского моста и над Керчью. Одна ракета была подбита прямо над заводом "Залив". Осколками, предварительно, был нанесен урон кораблю рядом с причалом (хотя на имеющихся в Сети кадрах видно попадание по одному из цехов). Ещё одна упала в воду неподалеку от завода. Спустя ещё некоторое время из того же района были выпущены ещё три "Шторма", которые были успешно сбиты над Бердянском", - указывалось в публикации.
По мнению авторов "Рыбаря", нынешняя атака ВСУ демонстрирует то, как пытаются варьировать тактику украинские формирования, перегружая ПВО и отвлекая налётами с разных сторон.
"И лишь благодаря работе подразделений противовоздушной обороны удалось избежать жертв", - подчеркнули авторы проекта.
Украина регулярно атакует Крым при помощи ракет и беспилотников.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 13:00
Заявление Орбана, дебаты в США , обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 ноябряПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал план ЕС по Украине. Американские СМИ сообщили о дебатах в Конгрессе США, вызванных статьёй главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Ликвидация командования бригады
Информация о потерях 128-й отдельной горно-штурмовой бригады стала появляться днём 4 ноября.
"Коротко о п****це... В честь дня ракетных войск, в прифронтовом районе собрали на награждение личный состав 128 бригады. Выстроили. Россияне нанесли удар, как следствие — куча погибших офицеров и солдат... ФБ забит сообщениями о 128, но все боятся написать кратко и хладнокровно правду", - написал в своём телеграм-канале командир добровольческого батальона "Сонечко" ("Солнышко — Ред.) Руслан Каганец.
Телеграм-канал "Милитарист" опубликовал скриншот с рассказом одного из украинских военных.
"128 бригада собрала толпу 100+ рыл на награждение артиллеристов на день артиллериста (на Украине отмечается 3 ноября — Ред.). В Запорожье на ППД (пункте постоянной дислокации — Ред.). Есть небезосновательное предположение, что наводились по пеленгам до**я мобилок. Влетела Х-59 и имеем несколько десятков 200 и 300 (убитых и раненных — Ред.). Кбр (комбриг — Ред.) должен был бы молиться, что на минуты 3 опоздал, так ни с кем — ведь капеллан тоже 200 (погиб — Ред.). Было торжественное поздравление офицеров 128 горно-штурмовой и 65-й с днём артиллеристов, большое скопление людей в доме полевой кухни. Погибли 18, ранено — 20 военных и 3 гражданских", - отмечалось в сообщении.
Как сообщил источник издания "Украинская правда", среди погибших был и бывший военком Хмельницкой области Владимир Возный.
"03.11.2023 года около 10:00-11:00 часов во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания ракеты в место, где собственно происходило награждение - погибло предварительно более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Возный Владимир Николаевич, недавно переведенный на службу в РТЦК Запорожской области", - рассказал изданию источник в министерстве внутренних дел Украины.
F-16
3 ноября, 09:40
F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноябряСМИ сообщили о прибытии F-16 на Украину. В США и России отреагировали на статью главкома ВСУ Валерия Залужного, власти Украины — проигнорировали
Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта призвал земляков соблюсти траур в течение нескольких дней.
"Прошу всех земляков, общины, предпринимателей в заведениях общественного питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д.... После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", - написал он в своём телеграм-канале 4 ноября.
Вечером 4 ноября украинское командование официально признало потери.
"В частности, [противник]ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители", - отметили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести расследование произошедшего.
"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства случившегося. Поручаю Главной инспекции министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", - отметил он.
Тем временем украинские в соцсетях отметили, что это далеко не единственный случай, когда ВСУ несли удары из-за удара по построениям военнослужащих в зоне досягаемости артиллерии.
 
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09:58Константинов: Решение о передаче Крыма Украине - преступление
09:57Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноября
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