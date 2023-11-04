Глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом - 04.11.2023 Украина.ру
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Глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом - 04.11.2023 Украина.ру
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом
Урсула фор дер Ляйен заявила, что планирует обсудить в Киеве пути вступления Украины в ЕС
2023-11-04T11:39
2023-11-04T11:41
новости
урсула фон дер ляйен
киев
визит
владимир зеленский
рада
выступление
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 ноября прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале."Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ждем ее выступления в парламенте", — написал Железняк.На вокзале в Киеве главу Фон дер Ляйен встретил президент Украины Владимир Зеленский.В своем аккаунте в соцсетях Урсула фон дер Ляйен написала, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС.Как сообщало издание Украина.ру, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в случае выполнения всех требуемых условий, Украина может вступить в ЕС в 2030 году. Он напомнил, что ряд стран так называемых Западных Балкан ждет на вступление в ЕС уже 20 лет.
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новости, урсула фон дер ляйен, киев, визит, владимир зеленский, рада, выступление
Новости, Урсула фон дер Ляйен, Киев, визит, Владимир Зеленский, Рада, выступление

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитом

11:39 04.11.2023 (обновлено: 11:41 04.11.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
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Урсула фор дер Ляйен заявила, что планирует обсудить в Киеве пути вступления Украины в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 ноября прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
"Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ждем ее выступления в парламенте", — написал Железняк.
На вокзале в Киеве главу Фон дер Ляйен встретил президент Украины Владимир Зеленский.
В своем аккаунте в соцсетях Урсула фон дер Ляйен написала, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в случае выполнения всех требуемых условий, Украина может вступить в ЕС в 2030 году. Он напомнил, что ряд стран так называемых Западных Балкан ждет на вступление в ЕС уже 20 лет.
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