Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки "похоронит" Зеленского, но он готов пойти на Белоруссию
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Зеленский пытается масштабировать конфликт на Украине, чтобы остаться в мировой повестке дня. Он пытается это сделать за счет провокации на границе с Белоруссией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что киевский режим сосредоточил на севере Украины 120-тысячную группировку ВСУ, из которых 17 тысяч брошены на охрану госграницы.
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас в патовой ситуации. На фоне палестино-израильского конфликта и успешного продвижения ВС РФ под Авдеевкой Запад готов бросить Украину и отказаться от поставок вооружения, рассказал эксперт.
"Ее потеря будет означать серьезные последствия для режима Зеленского. Он пытается масштабировать конфликт, с тем чтобы остаться в повестке дня. А масштабировать его можно только за счет Белоруссии, потому что удары по Крыму не дали того эффекта, на который Киев рассчитывал", - подчеркнул Баранчик.
Поэтому для того, чтобы вернуть Украину в мировую повестку дня Зеленский хочет организовать провокацию на границе с Белоруссией. Ему нужно показать, что он один противостоит силам с востока, заключил собеседник издания.
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