Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки "похоронит" Зеленского, но он готов пойти на Белоруссию - 04.11.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки "похоронит" Зеленского, но он готов пойти на Белоруссию
Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки "похоронит" Зеленского, но он готов пойти на Белоруссию - 04.11.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки "похоронит" Зеленского, но он готов пойти на Белоруссию
Зеленский пытается масштабировать конфликт на Украине, чтобы остаться в мировой повестке дня. Он пытается это сделать за счет провокации на границе с Белоруссией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-11-04T05:15
2023-11-04T05:15
новости
владимир зеленский
украина
белоруссия
сша
запад
поставки
провокация
киев
юрий баранчик
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Погранкомитет Белоруссии сообщил, что киевский режим сосредоточил на севере Украины 120-тысячную группировку ВСУ, из которых 17 тысяч брошены на охрану госграницы.Президент Украины Владимир Зеленский сейчас в патовой ситуации. На фоне палестино-израильского конфликта и успешного продвижения ВС РФ под Авдеевкой Запад готов бросить Украину и отказаться от поставок вооружения, рассказал эксперт.Поэтому для того, чтобы вернуть Украину в мировую повестку дня Зеленский хочет организовать провокацию на границе с Белоруссией. Ему нужно показать, что он один противостоит силам с востока, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231103/1050727069.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, украина, белоруссия, сша, запад, поставки, провокация, киев, юрий баранчик
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Белоруссия, США, Запад, поставки, провокация, Киев, Юрий Баранчик

Политолог объяснил, почему потеря Авдеевки "похоронит" Зеленского, но он готов пойти на Белоруссию

05:15 04.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Зеленский пытается масштабировать конфликт на Украине, чтобы остаться в мировой повестке дня. Он пытается это сделать за счет провокации на границе с Белоруссией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что киевский режим сосредоточил на севере Украины 120-тысячную группировку ВСУ, из которых 17 тысяч брошены на охрану госграницы.
Президент Украины Владимир Зеленский сейчас в патовой ситуации. На фоне палестино-израильского конфликта и успешного продвижения ВС РФ под Авдеевкой Запад готов бросить Украину и отказаться от поставок вооружения, рассказал эксперт.
"Ее потеря будет означать серьезные последствия для режима Зеленского. Он пытается масштабировать конфликт, с тем чтобы остаться в повестке дня. А масштабировать его можно только за счет Белоруссии, потому что удары по Крыму не дали того эффекта, на который Киев рассчитывал", - подчеркнул Баранчик.
Поэтому для того, чтобы вернуть Украину в мировую повестку дня Зеленский хочет организовать провокацию на границе с Белоруссией. Ему нужно показать, что он один противостоит силам с востока, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 04:07
Кирилл Копылов: ВСУ обездвижили сами себя, поэтому Россия их "покусает", а потом побьет за пять ударовВ ближайшем будущем мы увидим несколько наступательных операций российской армии, которые окончательно сломают нынешнюю украинскую действительность. Это позволит нам зимой продвинутся вперед на фоне возрастающих украинских проблем, считает военный историк Кирилл Копылов
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаБелоруссияСШАЗападпоставкипровокацияКиевЮрий Баранчик
 
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