"Пугачёва и её князь Подмышкин": Кот о возвращении сбежавших из России - 03.11.2023 Украина.ру
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"Пугачёва и её князь Подмышкин": Кот о возвращении сбежавших из России
"Пугачёва и её князь Подмышкин": Кот о возвращении сбежавших из России - 03.11.2023 Украина.ру
"Пугачёва и её князь Подмышкин": Кот о возвращении сбежавших из России
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал заявление *Алексея Арестовича о том, что Украине и России пора мириться, а также рассказал, какие глобальные последствия несёт война на Ближнем Востоке
2023-11-03T14:20
2023-11-03T14:20
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юрий кот
украина
россия
выборы
сво
ближний восток
израиль
палестино-израильский конфликт
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00:39 - Почему на Украине зазвучали разговоры о перемирии? 06:13 - Война на Ближнем Востоке: какие вскрылись проблемы? 17:24 - О предложении Ирана к странам ШОС заключить пакт о ненападении; 28:50 - Релоканты возвращаются в Россию: хорошо ли это?*В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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видео, юрий кот, украина, россия, выборы, сво, ближний восток, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, иран, шос, релоканты, видео
Видео, Юрий Кот, Украина, Россия, выборы, СВО, Ближний Восток, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Иран, ШОС, релоканты

"Пугачёва и её князь Подмышкин": Кот о возвращении сбежавших из России

14:20 03.11.2023
 
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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал заявление *Алексея Арестовича о том, что Украине и России пора мириться, а также рассказал, какие глобальные последствия несёт война на Ближнем Востоке
00:39 - Почему на Украине зазвучали разговоры о перемирии?
06:13 - Война на Ближнем Востоке: какие вскрылись проблемы?
17:24 - О предложении Ирана к странам ШОС заключить пакт о ненападении;
28:50 - Релоканты возвращаются в Россию: хорошо ли это?
*В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
ВидеоЮрий КотУкраинаРоссиявыборыСВОБлижний ВостокИзраильПалестино-израильский конфликтПалестинаИранШОСрелоканты
 
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