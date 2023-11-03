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"Пугачёва и её князь Подмышкин": Кот о возвращении сбежавших из России

"Пугачёва и её князь Подмышкин": Кот о возвращении сбежавших из России - 03.11.2023 Украина.ру

"Пугачёва и её князь Подмышкин": Кот о возвращении сбежавших из России

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал заявление *Алексея Арестовича о том, что Украине и России пора мириться, а также рассказал, какие глобальные последствия несёт война на Ближнем Востоке

2023-11-03T14:20

2023-11-03T14:20

2023-11-03T14:20

видео

юрий кот

украина

россия

выборы

сво

ближний восток

израиль

палестино-израильский конфликт

палестина

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00:39 - Почему на Украине зазвучали разговоры о перемирии? 06:13 - Война на Ближнем Востоке: какие вскрылись проблемы? 17:24 - О предложении Ирана к странам ШОС заключить пакт о ненападении; 28:50 - Релоканты возвращаются в Россию: хорошо ли это?*В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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