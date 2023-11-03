https://ukraina.ru/20231103/1050737730.html
Хуснуллин: в новых регионах началось досрочное восстановление автодорог
Хуснуллин: в новых регионах началось досрочное восстановление автодорог - 03.11.2023 Украина.ру
Хуснуллин: в новых регионах началось досрочное восстановление автодорог
Досрочный ремонт начался в Херсонской области и Луганской Народной Республике
2023-11-03T11:55
2023-11-03T11:55
2023-11-03T11:55
новости
марат хуснуллин
автодороги
восстановление
новые регионы рф
луганская область
херсонская область
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Работы над восстановлением дорог в новых регионах, которые были запланированы на следующий год, начались досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.По его информации, досрочный ремонт начался на федеральной трассе Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Эта дорога соединяет Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь.В Херсонской области стали приводить в порядок 18 км участков автодороги от Перекопа до Чаплынки, которые не ремонтировались более 30 лет, отметил Хуснуллин."Ускорение темпов позволит быстрее сформировать региональную и федеральную сеть автодорог и интегрировать ее в единый транспортно-логистический каркас страны. И, конечно, сделать передвижение по дорогам комфортным для самих жителей новых регионов", - полагает Марат Хуснуллин.Как сообщало издание Украина.ру, правительство Москвы в 2024-2026 годах выделит на восстановление и развитие инфраструктуры Донецка и Луганска 95 млрд рублей. Средства будут выделяться через московский департамент капитального ремонта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, марат хуснуллин, автодороги, восстановление, новые регионы рф, луганская область, херсонская область
Новости, Марат Хуснуллин, автодороги, восстановление, Новые регионы РФ, Луганская область, Херсонская область
Хуснуллин: в новых регионах началось досрочное восстановление автодорог
Досрочный ремонт начался в Херсонской области и Луганской Народной Республике
Работы над восстановлением дорог в новых регионах, которые были запланированы на следующий год, начались досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.
По его информации, досрочный ремонт начался на федеральной трассе Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Эта дорога соединяет Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь.
В Херсонской области стали приводить в порядок 18 км участков автодороги от Перекопа до Чаплынки, которые не ремонтировались более 30 лет, отметил Хуснуллин.
"Ускорение темпов позволит быстрее сформировать региональную и федеральную сеть автодорог и интегрировать ее в единый транспортно-логистический каркас страны. И, конечно, сделать передвижение по дорогам комфортным для самих жителей новых регионов", - полагает Марат Хуснуллин.
Как сообщало издание Украина.ру, правительство Москвы в 2024-2026 годах выделит на восстановление и развитие инфраструктуры Донецка и Луганска 95 млрд рублей. Средства будут выделяться через московский департамент капитального ремонта.