https://ukraina.ru/20231103/1050737730.html

Хуснуллин: в новых регионах началось досрочное восстановление автодорог

Хуснуллин: в новых регионах началось досрочное восстановление автодорог - 03.11.2023 Украина.ру

Хуснуллин: в новых регионах началось досрочное восстановление автодорог

Досрочный ремонт начался в Херсонской области и Луганской Народной Республике

2023-11-03T11:55

2023-11-03T11:55

2023-11-03T11:55

новости

марат хуснуллин

автодороги

восстановление

новые регионы рф

луганская область

херсонская область

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Работы над восстановлением дорог в новых регионах, которые были запланированы на следующий год, начались досрочно. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.По его информации, досрочный ремонт начался на федеральной трассе Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Эта дорога соединяет Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь.В Херсонской области стали приводить в порядок 18 км участков автодороги от Перекопа до Чаплынки, которые не ремонтировались более 30 лет, отметил Хуснуллин."Ускорение темпов позволит быстрее сформировать региональную и федеральную сеть автодорог и интегрировать ее в единый транспортно-логистический каркас страны. И, конечно, сделать передвижение по дорогам комфортным для самих жителей новых регионов", - полагает Марат Хуснуллин.Как сообщало издание Украина.ру, правительство Москвы в 2024-2026 годах выделит на восстановление и развитие инфраструктуры Донецка и Луганска 95 млрд рублей. Средства будут выделяться через московский департамент капитального ремонта.

https://ukraina.ru/20231026/1050491240.html

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новости, марат хуснуллин, автодороги, восстановление, новые регионы рф, луганская область, херсонская область