"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
Украинское контрнаступление было обречено на провал, сейчас необходимо сфокусироваться на мирном разрешении конфликта, написал 2 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter)
Политик привёл слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist. Залужный признал провал украинского контрнаступления, сославшись на "тупик и ошибки".
"Мы так долго об этом (о провале контрнаступления. – Ред.) предупреждали! Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире. Скорее!" – призвал Филиппо.
По словам французского политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора перестать рассчитывать на поддержку НАТО.
"Зеленский, с НАТО покончено", – подытожил политик.
Залужный в интервью для журнала Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Вчера, 05:39Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорываБез технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist