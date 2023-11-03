https://ukraina.ru/20231103/1050736882.html

"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому

"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому - 03.11.2023 Украина.ру

"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому

Украинское контрнаступление было обречено на провал, сейчас необходимо сфокусироваться на мирном разрешении конфликта, написал 2 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter)

2023-11-03T10:44

2023-11-03T10:44

2023-11-03T10:44

новости

франция

украина

валерий залужный

флориан филиппо

владимир зеленский

контрнаступление

нато

the economist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050267774_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_e06ea17e5bdda5fcfa1fa2488cb579d0.jpg

Политик привёл слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist. Залужный признал провал украинского контрнаступления, сославшись на "тупик и ошибки".По словам французского политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора перестать рассчитывать на поддержку НАТО.Залужный в интервью для журнала Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.

https://ukraina.ru/20231102/1050693095.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, украина, валерий залужный, флориан филиппо, владимир зеленский, контрнаступление, нато, the economist