"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому - 03.11.2023 Украина.ру
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"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому - 03.11.2023 Украина.ру
"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
Украинское контрнаступление было обречено на провал, сейчас необходимо сфокусироваться на мирном разрешении конфликта, написал 2 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter)
2023-11-03T10:44
2023-11-03T10:44
новости
франция
украина
валерий залужный
флориан филиппо
владимир зеленский
контрнаступление
нато
the economist
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Политик привёл слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist. Залужный признал провал украинского контрнаступления, сославшись на "тупик и ошибки".По словам французского политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора перестать рассчитывать на поддержку НАТО.Залужный в интервью для журнала Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, франция, украина, валерий залужный, флориан филиппо, владимир зеленский, контрнаступление, нато, the economist
Новости, Франция, Украина, Валерий Залужный, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, контрнаступление, НАТО, The Economist

"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому

10:44 03.11.2023
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Украинское контрнаступление было обречено на провал, сейчас необходимо сфокусироваться на мирном разрешении конфликта, написал 2 ноября лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter)
Политик привёл слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist. Залужный признал провал украинского контрнаступления, сославшись на "тупик и ошибки".

"Мы так долго об этом (о провале контрнаступления. – Ред.) предупреждали! Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире. Скорее!" – призвал Филиппо.

По словам французского политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора перестать рассчитывать на поддержку НАТО.
"Зеленский, с НАТО покончено", – подытожил политик.
Залужный в интервью для журнала Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Залужный коллаж
Вчера, 05:39
Советский учебник лучше натовского: главком ВСУ о "тупике" и перспективах прорываБез технологического прорыва украинский конфликт останется в тупике, как это было в Первую мировую войну. Об этом главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу Economist
 
НовостиФранцияУкраинаВалерий ЗалужныйФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийконтрнаступлениеНАТОThe Economist
 
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