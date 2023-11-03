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В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время

В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время - 03.11.2023 Украина.ру

В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время

В мирное время СМС-сообщения не будут считаться надлежащим оповещением военнообязанного о необходимости явиться в военкомат

2023-11-03T10:44

2023-11-03T10:44

2023-11-03T10:44

новости

белоруссия

мобилизация

оповещение

смс

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Власти Белоруссии намерены закрепить в законодательстве возможность вызова военнообязанных в военкомат по СМС-сообщениям. Об этом 3 ноября в парламенте заявил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.При этом в период мобилизации такое сообщение будет приравниваться к обычной повестке. В мирное время получение СМС-сообщения не будет считаться надлежащим оповещением военнообязанного в отличие от повесток, указал Гулевич."Устанавливается обязанность мобильных операторов предоставлять сведения об абонентских номерах пользователей связи из числа граждан, состоящих на воинском учете, а также по оповещению в мирное и военное время с использованием сетей электросвязи посредством направления SMS-сообщения". – рассказал начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, представляя парламентариям поправки в законодательство по вопросам национальной безопасности.По словам Гулевича, такая форма оповещения позволит обеспечить оперативность и максимальный охват доведения до военнообязанных информации о необходимости явки на соответствующие мероприятия по призыву на военную службу.Отправитель, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному будут указаны в сообщениях, отметил Гулевич.Как сообщало издание Украина.ру, президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 ноября собрал во Дворце Независимости генералов для обсуждения вопроса воссоздания военной прокуратуры. Он напомнил, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур, но теперь, из-за растущих вызовов и угроз в мире, нужно рассмотреть вопрос целесообразности создания системы военных прокуратур.По итогам совещания было принято решение не создавать систему военных прокуратур, а работать над повышением эффективности прокурорского надзора в целом и в Вооруженных силах в частности.

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новости, белоруссия, мобилизация, оповещение, смс