В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время - 03.11.2023 Украина.ру
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В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время - 03.11.2023 Украина.ру
В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
В мирное время СМС-сообщения не будут считаться надлежащим оповещением военнообязанного о необходимости явиться в военкомат
2023-11-03T10:44
2023-11-03T10:44
новости
белоруссия
мобилизация
оповещение
смс
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Власти Белоруссии намерены закрепить в законодательстве возможность вызова военнообязанных в военкомат по СМС-сообщениям. Об этом 3 ноября в парламенте заявил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.При этом в период мобилизации такое сообщение будет приравниваться к обычной повестке. В мирное время получение СМС-сообщения не будет считаться надлежащим оповещением военнообязанного в отличие от повесток, указал Гулевич."Устанавливается обязанность мобильных операторов предоставлять сведения об абонентских номерах пользователей связи из числа граждан, состоящих на воинском учете, а также по оповещению в мирное и военное время с использованием сетей электросвязи посредством направления SMS-сообщения". – рассказал начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, представляя парламентариям поправки в законодательство по вопросам национальной безопасности.По словам Гулевича, такая форма оповещения позволит обеспечить оперативность и максимальный охват доведения до военнообязанных информации о необходимости явки на соответствующие мероприятия по призыву на военную службу.Отправитель, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному будут указаны в сообщениях, отметил Гулевич.Как сообщало издание Украина.ру, президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 ноября собрал во Дворце Независимости генералов для обсуждения вопроса воссоздания военной прокуратуры. Он напомнил, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур, но теперь, из-за растущих вызовов и угроз в мире, нужно рассмотреть вопрос целесообразности создания системы военных прокуратур.По итогам совещания было принято решение не создавать систему военных прокуратур, а работать над повышением эффективности прокурорского надзора в целом и в Вооруженных силах в частности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, мобилизация, оповещение, смс
Новости, Белоруссия, мобилизация, оповещение, СМС

В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время

10:44 03.11.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные
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В мирное время СМС-сообщения не будут считаться надлежащим оповещением военнообязанного о необходимости явиться в военкомат
Власти Белоруссии намерены закрепить в законодательстве возможность вызова военнообязанных в военкомат по СМС-сообщениям. Об этом 3 ноября в парламенте заявил начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич.
При этом в период мобилизации такое сообщение будет приравниваться к обычной повестке. В мирное время получение СМС-сообщения не будет считаться надлежащим оповещением военнообязанного в отличие от повесток, указал Гулевич.
"Устанавливается обязанность мобильных операторов предоставлять сведения об абонентских номерах пользователей связи из числа граждан, состоящих на воинском учете, а также по оповещению в мирное и военное время с использованием сетей электросвязи посредством направления SMS-сообщения". – рассказал начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, представляя парламентариям поправки в законодательство по вопросам национальной безопасности.
По словам Гулевича, такая форма оповещения позволит обеспечить оперативность и максимальный охват доведения до военнообязанных информации о необходимости явки на соответствующие мероприятия по призыву на военную службу.
Отправитель, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному будут указаны в сообщениях, отметил Гулевич.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 ноября собрал во Дворце Независимости генералов для обсуждения вопроса воссоздания военной прокуратуры. Он напомнил, что в 2014 году было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур, но теперь, из-за растущих вызовов и угроз в мире, нужно рассмотреть вопрос целесообразности создания системы военных прокуратур.
По итогам совещания было принято решение не создавать систему военных прокуратур, а работать над повышением эффективности прокурорского надзора в целом и в Вооруженных силах в частности.
 
НовостиБелоруссиямобилизацияоповещениеСМС
 
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