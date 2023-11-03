https://ukraina.ru/20231103/1050736178.html

Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia

Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia - 03.11.2023 Украина.ру

Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia

Депрессия населения, вызванная ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, приводит к ухудшению экономических показателей и, фактически, к новой "эпидемии" в Европе. Об этом со ссылкой на Польский институт экономики (PIE) пишет Interia

2023-11-03T09:46

2023-11-03T09:46

2023-11-03T09:47

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По данным PIE, 62 процента европейских респондентов негативно оценили влияние конфликта на Украине и пандемии коронавируса на своё психическое здоровье."Депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС… В 27 странах ЕС и Великобритании общие потери из-за проблем с психическим здоровьем превышают 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчётам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда", - говорится в статье.Согласно заявлениям экспертов ВОЗ, более комплексная медицинская помощь и эффективные вмешательства в области психического здоровья не только полезны с точки зрения индивидуального благополучия, но и приносят значительную экономическую выгоду. А каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, "возвращается в четырёхкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан".

https://ukraina.ru/20231103/1050735457.html

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новости, евросоюз, ес, польша, украина, воз, коронавирус, депрессия, психические расстройства