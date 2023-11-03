Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia - 03.11.2023 Украина.ру
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Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia - 03.11.2023 Украина.ру
Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
Депрессия населения, вызванная ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, приводит к ухудшению экономических показателей и, фактически, к новой "эпидемии" в Европе. Об этом со ссылкой на Польский институт экономики (PIE) пишет Interia
2023-11-03T09:46
2023-11-03T09:47
новости
евросоюз
ес
польша
украина
воз
коронавирус
депрессия
психические расстройства
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По данным PIE, 62 процента европейских респондентов негативно оценили влияние конфликта на Украине и пандемии коронавируса на своё психическое здоровье."Депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС… В 27 странах ЕС и Великобритании общие потери из-за проблем с психическим здоровьем превышают 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчётам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда", - говорится в статье.Согласно заявлениям экспертов ВОЗ, более комплексная медицинская помощь и эффективные вмешательства в области психического здоровья не только полезны с точки зрения индивидуального благополучия, но и приносят значительную экономическую выгоду. А каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, "возвращается в четырёхкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан".
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новости, евросоюз, ес, польша, украина, воз, коронавирус, депрессия, психические расстройства
Новости, Евросоюз, ЕС, Польша, Украина, ВОЗ, коронавирус, депрессия, психические расстройства

Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia

09:46 03.11.2023 (обновлено: 09:47 03.11.2023)
 
© pixabayглаз, веко, женщина, депрессия
глаз, веко, женщина, депрессия
© pixabay
Читать в
Депрессия населения, вызванная ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, приводит к ухудшению экономических показателей и, фактически, к новой "эпидемии" в Европе. Об этом со ссылкой на Польский институт экономики (PIE) пишет Interia
По данным PIE, 62 процента европейских респондентов негативно оценили влияние конфликта на Украине и пандемии коронавируса на своё психическое здоровье.
"Депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС… В 27 странах ЕС и Великобритании общие потери из-за проблем с психическим здоровьем превышают 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчётам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда", - говорится в статье.
Согласно заявлениям экспертов ВОЗ, более комплексная медицинская помощь и эффективные вмешательства в области психического здоровья не только полезны с точки зрения индивидуального благополучия, но и приносят значительную экономическую выгоду. А каждый доллар, вложенный в лечение депрессии, "возвращается в четырёхкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан".
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