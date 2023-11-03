https://ukraina.ru/20231103/1050701137.html

Военный политолог раскрыл, почему вражеская ПВО "проворонила" Кременчуг, который давал тонны ГСМ для ВСУ

Военный политолог раскрыл, почему вражеская ПВО "проворонила" Кременчуг, который давал тонны ГСМ для ВСУ - 03.11.2023 Украина.ру

Военный политолог раскрыл, почему вражеская ПВО "проворонила" Кременчуг, который давал тонны ГСМ для ВСУ

Кременчугский НПЗ играет важную роль в логистике ВСУ. Оттуда напрямую доставляют грузы для украинской армии на Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-11-03T04:10

2023-11-03T04:10

2023-11-03T04:10

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Кременчуг - это небольшой город в Полтавской области. Он расположен на Днепре и имеет достаточно развитую сеть железнодорожных и автомобильных дорог, рассказал эксперт.Из Кременчуга можно возить грузы для ВСУ и напрямую в Донбасс, и через Днепропетровск на Запорожское направление. Город отлично подходит для логистики, так как расположен в 200-300 км от фронта, добавил он.Но судя по тому, что российские войска начали наносить по НПЗ в Кременчуге результативные удары, можно сделать серьезные выводы. Дело не в том, что у Украины закончились ракеты, а в том, что у нее ослабла ПВО, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050687348.html

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новости, кременчуг, нпз, логистика, всу, украина, пво, снабжение, украинская армия, удары, россия, вс рф, самойлов