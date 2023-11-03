Военный политолог раскрыл, почему вражеская ПВО "проворонила" Кременчуг, который давал тонны ГСМ для ВСУ
Кременчугский НПЗ играет важную роль в логистике ВСУ. Оттуда напрямую доставляют грузы для украинской армии на Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Кременчуг - это небольшой город в Полтавской области. Он расположен на Днепре и имеет достаточно развитую сеть железнодорожных и автомобильных дорог, рассказал эксперт.
Из Кременчуга можно возить грузы для ВСУ и напрямую в Донбасс, и через Днепропетровск на Запорожское направление. Город отлично подходит для логистики, так как расположен в 200-300 км от фронта, добавил он.
"Кроме того, Кременчуг находится относительно далеко от фронта с точки зрения возможности ВСУ засечь наши средства поражения. Потому что подлетное время к нему побольше. Грубо говоря, его проще защищать", - подчеркнул Самойлов.
Но судя по тому, что российские войска начали наносить по НПЗ в Кременчуге результативные удары, можно сделать серьезные выводы. Дело не в том, что у Украины закончились ракеты, а в том, что у нее ослабла ПВО, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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