Военный политолог раскрыл, почему вражеская ПВО "проворонила" Кременчуг, который давал тонны ГСМ для ВСУ - 03.11.2023 Украина.ру
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Военный политолог раскрыл, почему вражеская ПВО "проворонила" Кременчуг, который давал тонны ГСМ для ВСУ
Военный политолог раскрыл, почему вражеская ПВО "проворонила" Кременчуг, который давал тонны ГСМ для ВСУ - 03.11.2023 Украина.ру
Военный политолог раскрыл, почему вражеская ПВО "проворонила" Кременчуг, который давал тонны ГСМ для ВСУ
Кременчугский НПЗ играет важную роль в логистике ВСУ. Оттуда напрямую доставляют грузы для украинской армии на Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-03T04:10
2023-11-03T04:10
новости
кременчуг
нпз
логистика
всу
украина
пво
снабжение
украинская армия
удары
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Кременчуг - это небольшой город в Полтавской области. Он расположен на Днепре и имеет достаточно развитую сеть железнодорожных и автомобильных дорог, рассказал эксперт.Из Кременчуга можно возить грузы для ВСУ и напрямую в Донбасс, и через Днепропетровск на Запорожское направление. Город отлично подходит для логистики, так как расположен в 200-300 км от фронта, добавил он.Но судя по тому, что российские войска начали наносить по НПЗ в Кременчуге результативные удары, можно сделать серьезные выводы. Дело не в том, что у Украины закончились ракеты, а в том, что у нее ослабла ПВО, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231102/1050687348.html
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новости, кременчуг, нпз, логистика, всу, украина, пво, снабжение, украинская армия, удары, россия, вс рф, самойлов
Новости, Кременчуг, НПЗ, логистика, ВСУ, Украина, ПВО, снабжение, украинская армия, удары, Россия, ВС РФ, Самойлов

Военный политолог раскрыл, почему вражеская ПВО "проворонила" Кременчуг, который давал тонны ГСМ для ВСУ

04:10 03.11.2023
 
© РИА Новости . Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкОАО "ЛУКОЙЛ" - Одесский НПЗ"
ОАО ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Николай Лазаренко
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Кременчугский НПЗ играет важную роль в логистике ВСУ. Оттуда напрямую доставляют грузы для украинской армии на Донбасс и Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Кременчуг - это небольшой город в Полтавской области. Он расположен на Днепре и имеет достаточно развитую сеть железнодорожных и автомобильных дорог, рассказал эксперт.
Из Кременчуга можно возить грузы для ВСУ и напрямую в Донбасс, и через Днепропетровск на Запорожское направление. Город отлично подходит для логистики, так как расположен в 200-300 км от фронта, добавил он.
"Кроме того, Кременчуг находится относительно далеко от фронта с точки зрения возможности ВСУ засечь наши средства поражения. Потому что подлетное время к нему побольше. Грубо говоря, его проще защищать", - подчеркнул Самойлов.
Но судя по тому, что российские войска начали наносить по НПЗ в Кременчуге результативные удары, можно сделать серьезные выводы. Дело не в том, что у Украины закончились ракеты, а в том, что у нее ослабла ПВО, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Мамонтов интервью
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Владимир Мамонтов о том, зачем Киев наращивает силы на границе с Белоруссией Зачем Киев собирает войска ВСУ у границ с Белоруссией? Готова ли России к переговорам по Украине с США? Почему бандеровщина не лечится? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
 
НовостиКременчугНПЗлогистикаВСУУкраинаПВОснабжениеукраинская армияударыРоссияВС РФСамойлов
 
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