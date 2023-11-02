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Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда

Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда - 02.11.2023 Украина.ру

Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда

В результате детонации снаряда ранены сотрудники "Донбассгаза", сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-02T17:03

2023-11-02T17:03

2023-11-02T17:03

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боеприпасы

донбасс

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Уточняется, что пострадала женщина 1976 г.р и мужчина 1960 г.р.В СЦКК также сообщили, что в 12:15 ВСУ выпустили 3 кассетных снаряда по Ясиноватой. В результате обстрела ранен мужчина 1954 г.р.Под украинские обстрелы попал Кировский район Донецка и Центрально-Городской район Горловки. В Донецке снаряды попали в частные жилые дома. В Горловке обесточен посёлок Широкая Балка.Накануне, 1 ноября, ВСУ сбросили в Донецке на бригаду энергетиков боеприпас с беспилотника. Бригада выполняла плановые работы в Петровском районе Донецка. Ранения получил водитель оперативно-восстановительной бригады Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании". Коллеги оказали ему первую помощь, после пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

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новости, россия, донецк, горловка, сцкк, всу, атака, кассетные боеприпасы, боеприпасы, донбасс