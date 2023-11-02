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Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда
Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда - 02.11.2023 Украина.ру
Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда
В результате детонации снаряда ранены сотрудники "Донбассгаза", сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-02T17:03
2023-11-02T17:03
2023-11-02T17:03
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Уточняется, что пострадала женщина 1976 г.р и мужчина 1960 г.р.В СЦКК также сообщили, что в 12:15 ВСУ выпустили 3 кассетных снаряда по Ясиноватой. В результате обстрела ранен мужчина 1954 г.р.Под украинские обстрелы попал Кировский район Донецка и Центрально-Городской район Горловки. В Донецке снаряды попали в частные жилые дома. В Горловке обесточен посёлок Широкая Балка.Накануне, 1 ноября, ВСУ сбросили в Донецке на бригаду энергетиков боеприпас с беспилотника. Бригада выполняла плановые работы в Петровском районе Донецка. Ранения получил водитель оперативно-восстановительной бригады Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании". Коллеги оказали ему первую помощь, после пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
https://ukraina.ru/20231101/1050673022.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецк, горловка, сцкк, всу, атака, кассетные боеприпасы, боеприпасы, донбасс
Новости, Россия, Донецк, Горловка, СЦКК, ВСУ, атака, кассетные боеприпасы, боеприпасы, Донбасс
Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда
В результате детонации снаряда ранены сотрудники "Донбассгаза", сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)