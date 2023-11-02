Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда - 02.11.2023 Украина.ру
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Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда
Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда - 02.11.2023 Украина.ру
Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда
В результате детонации снаряда ранены сотрудники "Донбассгаза", сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-02T17:03
2023-11-02T17:03
новости
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атака
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Уточняется, что пострадала женщина 1976 г.р и мужчина 1960 г.р.В СЦКК также сообщили, что в 12:15 ВСУ выпустили 3 кассетных снаряда по Ясиноватой. В результате обстрела ранен мужчина 1954 г.р.Под украинские обстрелы попал Кировский район Донецка и Центрально-Городской район Горловки. В Донецке снаряды попали в частные жилые дома. В Горловке обесточен посёлок Широкая Балка.Накануне, 1 ноября, ВСУ сбросили в Донецке на бригаду энергетиков боеприпас с беспилотника. Бригада выполняла плановые работы в Петровском районе Донецка. Ранения получил водитель оперативно-восстановительной бригады Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании". Коллеги оказали ему первую помощь, после пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
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новости, россия, донецк, горловка, сцкк, всу, атака, кассетные боеприпасы, боеприпасы, донбасс
Новости, Россия, Донецк, Горловка, СЦКК, ВСУ, атака, кассетные боеприпасы, боеприпасы, Донбасс

Сотрудники "Донбассгаза" пострадали от детонации снаряда

17:03 02.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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В результате детонации снаряда ранены сотрудники "Донбассгаза", сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

"В результате детонации ВОП на трассе "Таганрог - Мариуполь" ранены сотрудники ГК "Донбассгаз"", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадала женщина 1976 г.р и мужчина 1960 г.р.
В СЦКК также сообщили, что в 12:15 ВСУ выпустили 3 кассетных снаряда по Ясиноватой. В результате обстрела ранен мужчина 1954 г.р.
Под украинские обстрелы попал Кировский район Донецка и Центрально-Городской район Горловки. В Донецке снаряды попали в частные жилые дома. В Горловке обесточен посёлок Широкая Балка.
Накануне, 1 ноября, ВСУ сбросили в Донецке на бригаду энергетиков боеприпас с беспилотника. Бригада выполняла плановые работы в Петровском районе Донецка. Ранения получил водитель оперативно-восстановительной бригады Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании". Коллеги оказали ему первую помощь, после пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
1 ноября, 12:32
ВСУ атаковали бригаду энергетиков в ДонецкеВСУ сбросили в Донецке боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков, сообщили 1 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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