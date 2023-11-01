https://ukraina.ru/20231101/1050673022.html

ВСУ атаковали бригаду энергетиков в Донецке

ВСУ атаковали бригаду энергетиков в Донецке - 01.11.2023 Украина.ру

ВСУ атаковали бригаду энергетиков в Донецке

ВСУ сбросили в Донецке боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков, сообщили 1 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-01T12:32

2023-11-01T12:32

2023-11-01T12:32

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уголь

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В СЦКК зафиксировали атаку со стороны ВСУ."10:00 - г. Донецк (Петровский район): сброшен 1 боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении.В Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что взрывоопасный предмет был сброшен на бригаду энергетиков, которые выполняли плановые работы в Петровском районе Донецка.Ранения получил водитель оперативно-восстановительной бригады Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании". Коллеги оказали ему первую помощь, после пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.Специалисты энергопредприятий, как и объекты энергетической инфраструктуры, не первый раз оказываются на линии огня украинских силовиков. Причём происходит это даже в жилых кварталах, где поблизости нет ни одного военного объекта, напомнили в министерстве.В ведомстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему.В результате обстрелов Буденновского района Донецка погибли два человека, среди которых сотрудник МЧС, сообщил 1 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", - написал Пушилин. Он уточнил, что сотрудники ведомства пострадали во время повторного обстрела, когда тушили пожар.

https://ukraina.ru/20231031/1050653530.html

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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, обстрелы, всу, энергетика, уголь