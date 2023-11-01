https://ukraina.ru/20231101/1050673022.html
ВСУ атаковали бригаду энергетиков в Донецке
ВСУ атаковали бригаду энергетиков в Донецке - 01.11.2023 Украина.ру
ВСУ атаковали бригаду энергетиков в Донецке
ВСУ сбросили в Донецке боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков, сообщили 1 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-01T12:32
2023-11-01T12:32
2023-11-01T12:32
новости
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
обстрелы
всу
энергетика
уголь
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В СЦКК зафиксировали атаку со стороны ВСУ."10:00 - г. Донецк (Петровский район): сброшен 1 боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении.В Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что взрывоопасный предмет был сброшен на бригаду энергетиков, которые выполняли плановые работы в Петровском районе Донецка.Ранения получил водитель оперативно-восстановительной бригады Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании". Коллеги оказали ему первую помощь, после пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.Специалисты энергопредприятий, как и объекты энергетической инфраструктуры, не первый раз оказываются на линии огня украинских силовиков. Причём происходит это даже в жилых кварталах, где поблизости нет ни одного военного объекта, напомнили в министерстве.В ведомстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему.В результате обстрелов Буденновского района Донецка погибли два человека, среди которых сотрудник МЧС, сообщил 1 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", - написал Пушилин. Он уточнил, что сотрудники ведомства пострадали во время повторного обстрела, когда тушили пожар.
https://ukraina.ru/20231031/1050653530.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, обстрелы, всу, энергетика, уголь
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, обстрелы, ВСУ, энергетика, уголь
ВСУ атаковали бригаду энергетиков в Донецке
ВСУ сбросили в Донецке боеприпас с беспилотника на бригаду энергетиков, сообщили 1 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
В СЦКК зафиксировали атаку со стороны ВСУ.
"10:00 - г. Донецк (Петровский район): сброшен 1 боеприпас с БПЛА", - говорится
в сообщении.
В Министерстве угля и энергетики ДНР сообщили
, что взрывоопасный предмет был сброшен на бригаду энергетиков, которые выполняли плановые работы в Петровском районе Донецка.
"Снова под целенаправленный огонь врага попали сотрудники энергопредприятия", - говорится в сообщении регионального ведомства.
Ранения получил водитель оперативно-восстановительной бригады Петровского Западного РЭС "Региональной энергопоставляющей компании". Коллеги оказали ему первую помощь, после пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
Специалисты энергопредприятий, как и объекты энергетической инфраструктуры, не первый раз оказываются на линии огня украинских силовиков. Причём происходит это даже в жилых кварталах, где поблизости нет ни одного военного объекта, напомнили в министерстве.
В ведомстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему.
В результате обстрелов Буденновского района Донецка погибли два человека, среди которых сотрудник МЧС, сообщил
1 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", - написал Пушилин. Он уточнил, что сотрудники ведомства пострадали во время повторного обстрела, когда тушили пожар.