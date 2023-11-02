Совбез РФ: США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе - 02.11.2023 Украина.ру
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Совбез РФ: США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе
Совбез РФ: США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе - 02.11.2023 Украина.ру
Совбез РФ: США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе
США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-02T09:47
2023-11-02T09:47
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Американцы, по его словам, втягивают своих партнёров в авантюры, которые могут плохо закончиться для европейских правительств, так как в регионе растёт социальная напряжённость. Однако Вашингтон это мало волнует, ведь поступления в американский бюджет продолжают расти, подчеркнул Венедиктов.Венедиктов полагает, что видимость экономической устойчивости ЕС основана на манипуляциях со статистикой."В той же Германии ускоряется спад промышленного производства, нарастает процесс деиндустриализации вследствие высоких цен на энергию и сырье, а также вывода части промышленных предприятий за океан", - подчеркнул замсек Совбеза РФ.Всё это ведёт к обнищанию и недовольству населения, а правительству становится всё сложнее объяснить, почему необходимо финансировать войну против России, заключил он.Депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен неоднократно призывала положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.Политик привел в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.При этом, отмечает Дагделен, в России, которую правительство так хотят "разрушить санкциями" улучшает свои экономические показатели.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
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Новости, ЕС, Евросоюз, Германия, Зарубежье, Россия, Украина, Совбез, Венедиктов, США, Европа, кризис

Совбез РФ: США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе

09:47 02.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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США заинтересованы в ослабленной кризисами Европе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Об этом 2 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"США заинтересованы в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами. Евросоюз, под нажимом отказавшийся от сотрудничества с Россией, переориентирует свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, что неизбежно выливается в недофинансирование социальной сферы", - сказал Венедиктов.
Американцы, по его словам, втягивают своих партнёров в авантюры, которые могут плохо закончиться для европейских правительств, так как в регионе растёт социальная напряжённость. Однако Вашингтон это мало волнует, ведь поступления в американский бюджет продолжают расти, подчеркнул Венедиктов.
Венедиктов полагает, что видимость экономической устойчивости ЕС основана на манипуляциях со статистикой.
"В той же Германии ускоряется спад промышленного производства, нарастает процесс деиндустриализации вследствие высоких цен на энергию и сырье, а также вывода части промышленных предприятий за океан", - подчеркнул замсек Совбеза РФ.
Всё это ведёт к обнищанию и недовольству населения, а правительству становится всё сложнее объяснить, почему необходимо финансировать войну против России, заключил он.
Депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен неоднократно призывала положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.
Политик привел в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.
В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.
При этом, отмечает Дагделен, в России, которую правительство так хотят "разрушить санкциями" улучшает свои экономические показатели.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.
При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.
В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 05:49
Устали от Украины. В Европе нет единства в вопросе дальнейшей помощи КиевуНа двухдневном саммите лидеров ЕС, который прошел в Брюсселе 26-27 октября, чиновники Старого Света пытались продемонстрировать, что их ресурсов, сил и внимания хватит сразу на два крупных вооружённых конфликта: и на Ближнем Востоке, и на Украине
 
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