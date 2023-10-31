https://ukraina.ru/20231031/1050528309.html

Из тюрьмы на орбиту: 170 лет Николаю Кибальчичу

Из тюрьмы на орбиту: 170 лет Николаю Кибальчичу - 31.10.2023 Украина.ру

Из тюрьмы на орбиту: 170 лет Николаю Кибальчичу

В СССР Николай Кибальчич, родившийся 31 октября 1853 года на Черниговщине, был причислен к числу основателей космонавтики наряду с, например, с Циолковским. Основанием были не только его фантазии о космических полётах, но и участие в террористической деятельности – ну очевидна же причастность к прогрессивному направлению мысли!

2023-10-31T18:00

2023-10-31T18:00

2023-10-31T18:00

история

история

российская империя

космос

террористы

революционер

xix век

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Родился будущий террорист в городе Короп Кролевецкого уезда Черниговской губернии (ныне райцентр и посёлок городского типа Черниговской области) в семье священника.Один из прадедов бомбиста исповедовал и отпевал самого фельдмаршала Румянцева-Задунайского. Особый след в жизни Николая оставил дед по матери, Максим Петрович Иванитский, служивший в казачьем ополчении 1812 года, а затем игравший в спектаклях полтавского театра, которые ставил Иван Котляревский.В детстве, Николай выделялся среди сверстников способностями к точным наукам. Начальное образование он получил дома от матушки. Затем по желанию отца поступил в Черниговскую духовную семинарию, где, впрочем, не задержался. Отец Кибальчича взялся подготовить своего сына, а заодно и его друга к поступлению в гимназию.Как вспоминал Сильчевский, Николай Кибальчич демонстрировал выдающиеся способности, особенно к арифметике и языкам. Успех сопутствовал ему и в Новгород-Северской гимназии. Математические способности Кибальчича поражали одноклассников и учителей, а стремление к самообразованию помогло изучить не входивший в программу английский язык и свободно читать книги на нём.Гимназию Николай блестяще оканчивает и восемнадцатилетним юношей поступает казённокоштным студентом в Петербургский институт инженеров путей сообщения. Проучившись там два года, он переходит в Медико-хирургическую академию, чтобы затем работать земским врачом.Как и многие его сверстники, он подсел на нелегальную литературу с народническим уклоном, и ему очень захотелось нести её в крестьянские массы.Летом 1875 года Кибальчич уехал на каникулы к своему дяде-священнику в Киевскую губернию. При себе у него была запрещённая брошюра "Хитрая механика", которую он дал почитать некоему крестьянину-грамотею по фамилии Притула. У того книгу заметил священник и сообщил в полицию. Когда Кибальчич вернулся в столицу, он был арестован по обвинению в революционной пропаганде и хранении нелегальной литературы.Приговор суда по тем временам весьма мягкий — всего один месяц лишения свободы. Но, дожидаясь этого решения, Кибальчич провел в питерских "Крестах" и Лукьяновской тюрьме Киева два года и восемь месяцев!В августе 1878 года террористами был убит начальник "Третьего отделения" — высшего органа политической полиции. Среди ответных мер правительства была высылка из столицы всех, кто когда-либо привлекался по политическим мотивам, в т.ч. и тех, кто был оправдан в суде.Кибальчич вошёл в группу "Свобода или смерть", образовавшуюся внутри "Земли и воли". Затем бывший студент стал агентом исполкома "Народной воли". Кибальчич работает в подпольных типографиях, и в так называемых "адских лабораториях", где изготавливали взрывчатку и оружие для террористических актов. Николай научился в домашних условиях делать нитроглицерин и динамит. Более того — он улучшил их качество и, по мнению экспертов, его разработки превосходили динамит Нобеля. Кроме того, он создал собственный рецепт краски для подпольных типографий.Самыми главными трудами рук Кибальчича стали две бомбы, которые были использованы Рысаковым и Гриневицким для убийства Александра II на Екатерининском канале. Их создатель прекрасно сознавал, для чего он их изготовил.В результате двух взрывов было ранено в общей сложности 20 человек — члены свиты и конвоя, полицейские, случайные прохожие. При втором взрыве смертельные ранения получили Александр II и непосредственный исполнитель теракта Гриневицкий.Арестованный Рысаков начал давать показания и выдал своих подельников, включая Кибальчича.Дело о цареубийстве рассматривалось в Особом присутствии Правительствующего сената в течение четырёх дней. Подсудимыми помимо Кибальчича были Андрей Желябов, Софья Перовская, Тимофей Михайлов, Николай Рысаков и Геся Гельфман.Суд приговорил всех обвиняемых к смертной казни через повешение. Гесе Гельфман, ввиду её беременности, казнь отсрочили до рождения ребёнка, а затем заменили вечной (бессрочной) каторгой, но она вскоре умерла.За день до казни Кибальчич направил письмо новому императору. Не было в нём ни раскаяния, ни соболезнований. Вместо этого — агитация, например, такая:"Возможны лишь два средства выхода из настоящего положения: или поголовное истребление всех террористов, или свобода, которая является лучшим средством против насилия.Но истребить всех террористов немыслимо, потому что ряды их постоянно пополнялись свежими силами, готовыми на всякое самопожертвование для целей партии. Остаётся лишь путь свободы".Александр III так отреагировал на письмо Кибальчича: "Нового ничего нет — фантазия больного воображения и видна во всем фальшивая точка зрения, на которой стоят эти социалисты, жалкие сыны отечества".15 апреля 1881 года на Семёновском плацу свершилось возмездие.***Посмертная судьба Кибальчича была удивительной. Из соучастника массового убийства недоучившийся студент был произведён в великие учёные.Просьба Кибальчича о передаче написанной в тюрьме рукописи в Академию наук следственной комиссией удовлетворена не была, проект был впервые опубликован лишь в 1918 году в журнале "Былое", № 4-5. Тогда же большевики стали присваивать имена Кибальчича и его подельников улицам в городах бывшей Российской Империи, которые до сих пор существуют как в России, так к и на Украине.Новый виток культа Кибальчича пришелся на послевоенное время, когда сначала прошла сталинская кампания против "низкопоклонства перед Западом". А потом началось и хрущевское освоение космоса. Тогда и стал востребован проект летательного аппарата, придуманный в камере-одиночке.Мемориальный музей Кибальчича в Коропе был открыт 20 января 1960 года в родительском доме террориста. Экспозиция рассказывает о его жизни и деятельности, а также о достижениях в области космонавтики.Кибальчич рассмотрел устройство порохового ракетного двигателя, управление полётом путём изменения угла наклона двигателя, режим горения, обеспечение устойчивости аппарата и многие другие аспекты. Он также рассчитывал габариты пороховых шашек и камеры сгорания ракетного двигателя, размышлял над проблемами управления полётом летательного аппарата и обеспечения его устойчивости с помощью крыльев-стабилизаторов, кроме того, анализировал способы торможения аппарата в атмосфере при спуске.Однако, по мнению исследователей, это изобретение Кибальчича было не способно достичь ни первой космической скорости, ни даже сверхзвуковой, а находящийся на открытой платформе воздухоплаватель был никак не защищён от воздействия высокой скорости и условий в верхних слоях атмосферы. Пилотируемый полёт на такой ракете закончится бы почти гарантированной смертью членов экипажа.Но дело даже не в понятных технических недостатках проекта. Если уж есть такая необходимость "состарить" отечественную космонавтику, то не сложно найти изобретателей, которыми нет крови ни государя, ни тем более мальчика из мясной лавки. Было бы только желание.Ещё до предсмертных писаний Кибальчича, 27 августа 1867 года отставной капитан артиллерии Николай Телешов(1828-1895) запатентовал во Франции проект самолёта "Дельта" и спроектированный для него воздушно-реактивный пульсирующий двигатель, который был назван "теплородный духомёт".Морской офицер Павел Кузьминский(1840-1900), изобретший газовую турбину почти тогда же, когда Кибальчич делал свои бомбы, на роль "фундатора" не подходил. Да и был уже в советском пантеоне первооткрывателей его друг и сослуживец Александр Можайский, которого записали изобретателем самолёта, хотя чертежи аэроплана Кузьминского были ровно тогда же, когда Можайский делал воздушных змеев с кроличьими шкурками.В общем можно сказать, что многие пытливые умы в России той эпохи интересовались реактивным движением, но только один из них был террористом — тот, имя которого сегодня широко известно. Прочие же имена преданы забвению.

https://ukraina.ru/20200113/1026291303.html

https://ukraina.ru/20211205/1032788171.html

https://ukraina.ru/20231004/1049822243.html

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2023

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, российская империя, космос, террористы, революционер, xix век