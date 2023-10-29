https://ukraina.ru/20231029/1050582250.html

Ростислав Ищенко о возможном госперевороте в Молдавии и страхах США из-за России

Ростислав Ищенко о возможном госперевороте в Молдавии и страхах США из-за России - 29.10.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко о возможном госперевороте в Молдавии и страхах США из-за России

Молдавская армия не хочет воевать с Россией, и это мешает националистам осуществить свои планы. Но если они выиграют, то сами уничтожат молдавскую экономику,... Украина.ру, 29.10.2023

2023-10-29T13:19

2023-10-29T13:19

2023-10-29T13:19

интервью

россия

сша

ракеты

молдавия

санду

румыния

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Молдавская армия не хочет воевать с Россией, и это мешает националистам осуществить свои планы. Но если они выиграют, то сами уничтожат молдавскую экономику, молдавский язык и молдавский народ, считает политолог Ростислав Ищенко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Ростислав, Россия вынуждена прибегать к компенсирующим мерам в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Какие меры, на ваш взгляд, нам стоит предпринять?- Что значит – стоит? Мы предпринимаем постоянно.Вот совсем недавно пугали Соединенные Штаты ракетными пусками. И до этого несколько раз пугали, и дальше пугать будем. Чтобы не забывали, что у нас первый в мире по мощи ядерный арсенал. А у них нет методов против Кости Сапрыкина, не могут они перехватывать наши ракеты.Они не знают, можем ли мы их (ракеты – ред.) перехватывать, боятся, что можем. А они наши – точно не могут. Поэтому мы им постоянно напоминаем, что заигрываться не надо, можно доиграться. Так и дальше будем напоминать.Ну и периодически, конечно, будем говорить, что, в общем-то, можно и договориться, но - только на известных им условиях. И, как только они будут готовы, мы готовы сесть за стол переговоров.- Еще о действиях России. В Молдавии заблокировали более двадцати российских информационных порталов. Наш МИД этим возмущен, там заявляют, что это решение было принято менее чем за две недели до местных выборов и проводят параллели с этим – недаром, мол, такое решение. Видим, что Молдавия, может, уже и не очень медленно, но верно идет по пути Украины. Не пора ли пересмотреть свою политику в отношении Молдавии? Может быть, ужесточить ту же энергетическую политику, я о газе?- Украина сама благополучно отказалась от российского газа. И никто теперь не может сказать, что мы учинили геноцид украинцев, уничтожили их экономику, оставили их без тепла и света. Они все сделали сами.Вот израильтяне арабам свет, воду, газ и все остальное в Газе отрезали. И весь мир в них плюет, показывает пальцем. Забыли уже, что ХАМАС только что их вырезал в их собственных домах и говорят о том, что они плохие люди – потому что они нарушили законы ведения войны, воюют против мирного населения.И нельзя сказать так, что весь мир тут совершенно не прав. Да, нехорошо воевать против мирного населения. Зачем нам устраивать геноцид молдаван? Тем более, что большинство из них настроены совсем не так, как настроена Санду.Санду настроена прорумынски, она хочет видеть Молдавию Румынией. Большая часть молдаван хочет видеть Молдавию Молдавией и в этом смысле видит опору как раз в лице России.Да, допустим – да, молдавское общество может проиграть – так же, как проиграло в свое время украинское общество. Хотя, по мере усиления России и ослабления Запада, проиграть ему становится все сложнее и сложнее. Но теоретически – может.Если выиграют молдавские националисты, они сами все за нас сделают. Они сами от всего откажутся, они сами уничтожат молдавскую экономику. Они сами даже уничтожат молдавский язык и молдавский народ, пытаясь сделать из них румын. Зачем пачкать руки тем, в чем собирается запачкаться Санду?- Я не призываю к геноциду. Просто можно было бы хотя бы существенно поднять цены на энергоносители? Нет?- Они перестали бы платить. И так с трудом платят. Перестали бы платить, стали бы получать из Румынии. Те бы с удовольствием подсуетились бы, сказали бы – вот Россия-то, она молдаван геноцидит, а мы им поможем! Россия хочет поднять цены в два раза, а мы продадим на доллар дешевле, чем просит Россия.Так что в этом (гипотетическом повышении цены – Ред.) нет никакого смысла. В Молдавии идет борьба. Там есть силы – их нельзя назвать пророссийскими, они, скорее, как раз промолдавские – но они ориентированы на поддержание с Россией нормальных отношений. Если они победят, значит, у нас с ними будет все нормально.Если они проиграют, так от газа они (власти Молдавии – Ред.) сами откажутся. Потому что они перестанут платить, а мы перестанем поставлять бесплатно. А вот дорогу молдавским помидорам, перцу и всему остальному на свой рынок мы тогда закроем. Будем херсонское покупать.- Но вот этот шаг молдавских властей, решение о блокировке 22-х российских порталов, как считаете, как-то это повлияет на результаты выборов, которые состоятся 5 ноября?- Как-то повлияет, но не думаю, что критически. Потому что молдавское общество в принципе определилось давно, там расклады не меняются. Около половины, чуть больше – выступают с позиции «молдаванизма», и остальные делятся примерно в равной пропорции на силы пророссийские и прорумынские.Периодически вступают они в разные коалиции между собой. Те же самые молдаванисты – они то вступают с левыми пророссийскими силами в коалиции, то они вступают с правыми прорумынскими силами в коалиции, чтобы сохранять внутриполитический баланс.Сейчас ситуация серьезно обострилась, потому что Санду попыталась переломить ситуацию в пользу прорумынских сил силовым путем. То есть, она начала ползучий государственный переворот и даже была готова организовать не ползучий, а силовой.Но – я уже говорил об этом – молдавская армия не хочет воевать с Россией. Вообще ни с кем не хочет воевать.Им и так хорошо. Это маленькая компактная армия, которая вполне устраивает своих генералов в мирное время. У каждого - свое хозяйство, все прекрасно. Не нужны им никакие великие потрясения. Поэтому они не поддерживают всякие эти завиральные идеи по поводу силового подавления оппозиции и такого же силового вступления в Румынию.Не сломав армию, Санду ничего не может сделать. Для того, чтобы сломать армию, она пыталась организовать Приднестровскую очередную войну. Но воевать с Приднестровьем Молдавия может только в том случае, если ее поддержит с другой стороны Украина. Было понятно, что в таком случае Россия вмешается, потому что там есть российские миротворцы, и нам совсем не улыбается видеть их в украинском плену. Просто потому, что для Украины это был бы громкий информационный повод.Вмешиваться можно по-разному. И, опять-таки, прорумынские силы в Молдавии рассчитывали на то, что в ситуацию тогда вмешается Румыния. Но все адекватные люди понимали, что вмешательство Румынии будет означать прямое столкновение России со страной НАТО, с возможностью втягивания всего НАТО в конфликт.Ну, они хотят выращивать помидоры, перец, вино производить, виноград выращивать. Но они совсем не хотят превращаться даже не в ядерную, а просто в такую же пустыню, как вот сейчас те территории, на которых идут бои в Новороссии.Зачем им это? Они нормально, хорошо живут, им никуда не надо, их никто никуда не тянет. У них все прекрасно.Поэтому сломать эту тенденцию тяжело. Сейчас Санду теряет, точнее, уже потеряла… Но у нее есть рычаги влияния и на подсчет голосов. Поэтому от того, что они закрыли СМИ, тем более, все это за две недели до выборов, ничего не изменится. Это позволит просто меньше внимания привлекать ко всякого рода нарушениям, сбить потом информационную волну.Но вопрос в том, насколько массовые нарушения возможны. Повторю, значительная часть не только населения, но и аппарата, и силовых структур не в восторге от Санду. А это не российские средства массовой информации, их не закроешь, они существуют и являются фактором молдавской политики.- Но Зеленский-то позакрывал все оппозиционно настроенные СМИ на Украине...- Вы забываете, что до Зеленского переворот уже произвели. Зеленский получил вполне себе нацистское тоталитарное государство. А Санду только хочет произвести переворот.После переворота все значительно проще. Гитлер тоже закрыл, разогнал и даже перестал фактически Рейхстаг собирать после того, как произвел де-факто государственный переворот. Они это называли «наша нацистская революция», «национал-социалистская революция».А до переворота он действовал в рамках конституции, никаких эксцессов. Ну. Некоторые эксцессы были, но, во всяком случае, старались они — если даже изменять законы, то изменять их конституционным путем. Если проводить какие-то свои решения, то проводить их в соответствии с нормами закона.После путча — можете делать все, что хотите. А до путча приходится считаться с Конституцией.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231025/1050477431.html

https://ukraina.ru/20231026/1050514826.html

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2023

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, сша, ракеты, молдавия, санду, румыния