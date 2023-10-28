https://ukraina.ru/20231028/1050570024.html

Венгрия предложила у себя провести переговоры Москвы и Киева

Венгрия предложила у себя провести переговоры Москвы и Киева - 28.10.2023 Украина.ру

Венгрия предложила у себя провести переговоры Москвы и Киева

Представители России и Украины могут провести переговоры на венгерской территории. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

2023-10-28T09:45

2023-10-28T09:45

2023-10-28T09:46

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петер сийярто

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переговоры

россия

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По его словам, от официального Будапешта не зависит готовность сторон к переговорам. Однако руководство Венгрии готово реализовать запрос на переговорный процесс.Сийярто сообщил, что ещё в начале СВО разговаривал и с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком. Так представители Москвы и Киева получили предложение по переговорной площадке."Я предложил им обоим Венгрию в качестве места проведения – непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально. Поэтому, если мы им нужны, мы будем рады предоставить им место, справедливые и безопасные условия без каких-либо сомнений", - рассказал Сийярто.Глава МИД Венгрии участвовал 26 октября в минской конференции по евразийской безопасности. Большое внимание участники уделили перспективам умиротворения Украины.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что надежды западных политиков "победить Россию на поле боя теперь уже очевидно несостоятельны. Однако не все политики ЕС готовы принять этот факт, отметил Орбан.

https://ukraina.ru/20231026/1050517993.html

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новости, виктор орбан, петер сийярто, венгрия, ес, сво, мирный план, переговорная площадка, переговоры, россия, украина