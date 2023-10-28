Венгрия предложила у себя провести переговоры Москвы и Киева - 28.10.2023 Украина.ру
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Венгрия предложила у себя провести переговоры Москвы и Киева
Венгрия предложила у себя провести переговоры Москвы и Киева - 28.10.2023 Украина.ру
Венгрия предложила у себя провести переговоры Москвы и Киева
Представители России и Украины могут провести переговоры на венгерской территории. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
2023-10-28T09:45
2023-10-28T09:46
новости
виктор орбан
петер сийярто
венгрия
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сво
мирный план
переговорная площадка
переговоры
россия
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По его словам, от официального Будапешта не зависит готовность сторон к переговорам. Однако руководство Венгрии готово реализовать запрос на переговорный процесс.Сийярто сообщил, что ещё в начале СВО разговаривал и с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком. Так представители Москвы и Киева получили предложение по переговорной площадке."Я предложил им обоим Венгрию в качестве места проведения – непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально. Поэтому, если мы им нужны, мы будем рады предоставить им место, справедливые и безопасные условия без каких-либо сомнений", - рассказал Сийярто.Глава МИД Венгрии участвовал 26 октября в минской конференции по евразийской безопасности. Большое внимание участники уделили перспективам умиротворения Украины.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что надежды западных политиков "победить Россию на поле боя теперь уже очевидно несостоятельны. Однако не все политики ЕС готовы принять этот факт, отметил Орбан.
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новости, виктор орбан, петер сийярто, венгрия, ес, сво, мирный план, переговорная площадка, переговоры, россия, украина
Новости, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Венгрия, ЕС, СВО, мирный план, переговорная площадка, переговоры, Россия, Украина

Венгрия предложила у себя провести переговоры Москвы и Киева

09:45 28.10.2023 (обновлено: 09:46 28.10.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
© Sputnik
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Представители России и Украины могут провести переговоры на венгерской территории. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, от официального Будапешта не зависит готовность сторон к переговорам. Однако руководство Венгрии готово реализовать запрос на переговорный процесс.
Сийярто сообщил, что ещё в начале СВО разговаривал и с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком. Так представители Москвы и Киева получили предложение по переговорной площадке.
"Я предложил им обоим Венгрию в качестве места проведения – непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально. Поэтому, если мы им нужны, мы будем рады предоставить им место, справедливые и безопасные условия без каких-либо сомнений", - рассказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии участвовал 26 октября в минской конференции по евразийской безопасности. Большое внимание участники уделили перспективам умиротворения Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что надежды западных политиков "победить Россию на поле боя теперь уже очевидно несостоятельны. Однако не все политики ЕС готовы принять этот факт, отметил Орбан.
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