https://ukraina.ru/20231027/1050551076.html

Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертов

Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертов - 27.10.2023 Украина.ру

Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертов

На бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-10-27T16:09

2023-10-27T16:09

2023-10-27T16:54

эксклюзив

олег царев

покушение

россия

соцсети

сергей марков

алексей волынец

захар прилепин

елена панина

владимир зеленский

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«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — говорится в публикации.Позднее в Telegram-канале самого Царева появилось сообщение, написанное администратором, что родные политика подтверждают информацию о покушении.В экс-депутата дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где он живет. Когда приехала скорая, Царев был без сознания, он потерял много крови.Данных о состоянии пострадавшего у администратора нет, личность преступника не установлена.О первых версиях и реакции России на террор — в размышлениях экспертов и лидеров мнений в соцсетях.Политолог Сергей Марков:Попытка убийства Царёва и попытка самого сильного удара по Курской АЭС сегодня ночью — это все приказ лично Зеленского и попытки Зеленского к эскалации. Или так Зеленский хочет прикрыть позор провала «контрнаступа»? Или так Зеленский хочет спровоцировать какие то очень жёсткие удары России? Или так Зеленский хочет оттянуть внимание от сектора Газа к Украине? В любом случае, вероятно, нужно ожидать в ближайшие дни ещё теракты и против других политиков в России и других ядерных или химических или инфраструктурных терактов со стороны Зеленского.Журналист Андрей Медведев:Покушение на Олега Царёва это не просто, как мне кажется, террор. Это месть человеку, который, в отличии от многих украинских политиков, никогда не пытался петлять, юлить, быть удобным. Он искренне поверил в Русскую весну 2014. Он пошёл тогда до конца, потеряв всё, пока его коллеги-регионалы встраивались в майданную власть любой ценой.Писатель Захар Прилепин:Олега Царёва знаю лично, всегда относился с безусловным уважением к нему и по-настоящему волнуюсь о его здоровье. Я и на Донбасс летом 2014 года изначально должен был заходить в компании с ним. И, конечно же, сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство. Их там не слишком волновал объективный вес в России Владлена Татарского, значимость в общественном поле Дугина-отца и его прекрасной дочери. У них своя картина мира, свои счёты, свои реакции. И эти счеты, и эти реакции для тех, кто внутри темы, — они в целом понятны. В России Царёва показывали только на малых телеканалах, пресса к нему обращалась редко, хотя блогер он был умный, дерзкий и заметный. Он думал, анализировал, он ставил точные диагнозы. (И, дай бог, дальше продолжит). И самое главное — Царёв знал про эту киевскую мразь всё. Когда недавно в американской прессе неожиданно написали, что Зеленский лично утверждает решения о терактах и покушениях — это был никакой не вброс. Это именно так и есть. Для Зеленского Царёв — это личный противник. В том числе ещё и потому, что в отличие от иных наших наглядных турбопатриотов, тарахтящих и дымящих, как трактора (но странным образом стремящихся наехать в основном на своих же), — Царёв ни при какой конъюнктуре не отказался бы от своих взглядов. Равно как Дугин и Дугина. Равно как Макс Фомин. Понятно, что для Зеленского есть личный противник — Соловьёв и есть личный противник Симоньян. Ольга Скабеева, Евгений Попов и Артем Шейнин в том же ряду. Но уже сейчас надо задуматься, кто из тех, кого Россия и её власти, может, и не числят в числе заглавных госпатриотов, — безусловно являются таковыми в глазах Киева. Именно эти люди нуждаются в особой заботе наших спецслужб. Раньше я думал, что, может, и не стоит их вслух называть, чтоб не сглазить, но теперь так не думаю. Это давние и последовательные радетели «Русской весны» — их зачастую не показывают целыми днями по центральным каналам, но нынешний Киев ненавидит их навсегда. Это в первую очередь военкоры, обладающие даром слова: Пегов, Сладков, Долгарева, Стешин, Коц, Евгений Поддубный. Это активисты и волонтеры — с именами и нерушимым мнением. Такие, как Герман Садулаев. Как Настя Кашеварова. Это Аким Апачев, Анна Ревякина и Алексей Джанго Поддубный. Все, — что важно, — украинские уроженцы. И Володя Корнилов, конечно. И Владимир Рогов. И Дмитрий Куликов. Это самые сильные и страстные эксперты: Михеев, Стариков, Казаков, Шурыгин, Кира Сазонова. Это Павел Губарев и Катя Губарева. Это Подоляка. Это Пучков. Это Александр Андреевич Проханов. Карен Георгиевич Шахназаров. Сергей Ервандович Кургинян. Это, конечно же, оставшиеся в живых полевые командиры первой волны (кроме ушедших в «отрицалово» и «критику режима» — они-то как раз Киеву выгодны) и героические бойцы и офицеры с известными всей стране именами и лицами. Деян Берич — «Деки» — яркий пример. Берегите себя, братья и сёстры. И спаси бог всех, кто честно тянул эту ношу, эту лямку в любые времена.Директор Международного института экономических и стратегических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Попытки эскалации налицо, но стоит за ними вовсе не марионетка Зеленский, роль которого всем давно ясна. А его кураторы из американского Deep State, которым позарез нужно протолкнуть новые миллиарды на финансирование проекта «Украина». В последнее время с этим проектом возникли проблемы. «Контрнаступ» ВСУ провалился по всем фронтам. Вот уже три недели как вниманием мирового сообщества завладел Ближний Восток. Да и в Конгрессе США у проукраинского лобби непредвиденные сложности. Поэтому требуется любой ценой восстановить позиционирование Украины на Западе как главной жертвы покушения на «порядок, основанный на правилах», и одновременно как главного поля «битвы добра со злом». Пытаться решить эту задачу противник будет в том числе такими, на первый взгляд, негодными или даже парадоксальными средствами, как теракты против российских политиков и атаки на ядерные объекты России. Цель — или вынудить Москву на зеркальный ответ возмездия, что будет немедленно трактовано в духе «русские слетели с катушек, срочно дайте денег Киеву». Или, если никакого ответа не последует, использовать это для расшатывания внутренней ситуации в РФ под флагом «бессилия властей». Означает ли это, что на терроризм в исполнении Украины отвечать нельзя? Разумеется, не означает. Но уже и дурной пример Израиля показал: эффективным ответом является не спонтанная реакция на «запрещённый приём» в чужой игре, а упорное достижение целей в рамках собственной стратегии действий. В контексте Украины нашим лучшим ответом будут настоящие успехи на фронте, освобождение всё новых русских городов и достижение всех целей СВО.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

https://ukraina.ru/20231027/1050546674.html

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эксклюзив, олег царев, покушение, россия, соцсети, сергей марков, алексей волынец, захар прилепин, елена панина, владимир зеленский