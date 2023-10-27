Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертов - 27.10.2023 Украина.ру
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Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертов
Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертов - 27.10.2023 Украина.ру
Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертов
На бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-10-27T16:09
2023-10-27T16:54
эксклюзив
олег царев
покушение
россия
соцсети
сергей марков
алексей волынец
захар прилепин
елена панина
владимир зеленский
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«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — говорится в публикации.Позднее в Telegram-канале самого Царева появилось сообщение, написанное администратором, что родные политика подтверждают информацию о покушении.В экс-депутата дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где он живет. Когда приехала скорая, Царев был без сознания, он потерял много крови.Данных о состоянии пострадавшего у администратора нет, личность преступника не установлена.О первых версиях и реакции России на террор — в размышлениях экспертов и лидеров мнений в соцсетях.Политолог Сергей Марков:Попытка убийства Царёва и попытка самого сильного удара по Курской АЭС сегодня ночью — это все приказ лично Зеленского и попытки Зеленского к эскалации. Или так Зеленский хочет прикрыть позор провала «контрнаступа»? Или так Зеленский хочет спровоцировать какие то очень жёсткие удары России? Или так Зеленский хочет оттянуть внимание от сектора Газа к Украине? В любом случае, вероятно, нужно ожидать в ближайшие дни ещё теракты и против других политиков в России и других ядерных или химических или инфраструктурных терактов со стороны Зеленского.Журналист Андрей Медведев:Покушение на Олега Царёва это не просто, как мне кажется, террор. Это месть человеку, который, в отличии от многих украинских политиков, никогда не пытался петлять, юлить, быть удобным. Он искренне поверил в Русскую весну 2014. Он пошёл тогда до конца, потеряв всё, пока его коллеги-регионалы встраивались в майданную власть любой ценой.Писатель Захар Прилепин:Олега Царёва знаю лично, всегда относился с безусловным уважением к нему и по-настоящему волнуюсь о его здоровье. Я и на Донбасс летом 2014 года изначально должен был заходить в компании с ним. И, конечно же, сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство. Их там не слишком волновал объективный вес в России Владлена Татарского, значимость в общественном поле Дугина-отца и его прекрасной дочери. У них своя картина мира, свои счёты, свои реакции. И эти счеты, и эти реакции для тех, кто внутри темы, — они в целом понятны. В России Царёва показывали только на малых телеканалах, пресса к нему обращалась редко, хотя блогер он был умный, дерзкий и заметный. Он думал, анализировал, он ставил точные диагнозы. (И, дай бог, дальше продолжит). И самое главное — Царёв знал про эту киевскую мразь всё. Когда недавно в американской прессе неожиданно написали, что Зеленский лично утверждает решения о терактах и покушениях — это был никакой не вброс. Это именно так и есть. Для Зеленского Царёв — это личный противник. В том числе ещё и потому, что в отличие от иных наших наглядных турбопатриотов, тарахтящих и дымящих, как трактора (но странным образом стремящихся наехать в основном на своих же), — Царёв ни при какой конъюнктуре не отказался бы от своих взглядов. Равно как Дугин и Дугина. Равно как Макс Фомин. Понятно, что для Зеленского есть личный противник — Соловьёв и есть личный противник Симоньян. Ольга Скабеева, Евгений Попов и Артем Шейнин в том же ряду. Но уже сейчас надо задуматься, кто из тех, кого Россия и её власти, может, и не числят в числе заглавных госпатриотов, — безусловно являются таковыми в глазах Киева. Именно эти люди нуждаются в особой заботе наших спецслужб. Раньше я думал, что, может, и не стоит их вслух называть, чтоб не сглазить, но теперь так не думаю. Это давние и последовательные радетели «Русской весны» — их зачастую не показывают целыми днями по центральным каналам, но нынешний Киев ненавидит их навсегда. Это в первую очередь военкоры, обладающие даром слова: Пегов, Сладков, Долгарева, Стешин, Коц, Евгений Поддубный. Это активисты и волонтеры — с именами и нерушимым мнением. Такие, как Герман Садулаев. Как Настя Кашеварова. Это Аким Апачев, Анна Ревякина и Алексей Джанго Поддубный. Все, — что важно, — украинские уроженцы. И Володя Корнилов, конечно. И Владимир Рогов. И Дмитрий Куликов. Это самые сильные и страстные эксперты: Михеев, Стариков, Казаков, Шурыгин, Кира Сазонова. Это Павел Губарев и Катя Губарева. Это Подоляка. Это Пучков. Это Александр Андреевич Проханов. Карен Георгиевич Шахназаров. Сергей Ервандович Кургинян. Это, конечно же, оставшиеся в живых полевые командиры первой волны (кроме ушедших в «отрицалово» и «критику режима» — они-то как раз Киеву выгодны) и героические бойцы и офицеры с известными всей стране именами и лицами. Деян Берич — «Деки» — яркий пример. Берегите себя, братья и сёстры. И спаси бог всех, кто честно тянул эту ношу, эту лямку в любые времена.Директор Международного института экономических и стратегических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Попытки эскалации налицо, но стоит за ними вовсе не марионетка Зеленский, роль которого всем давно ясна. А его кураторы из американского Deep State, которым позарез нужно протолкнуть новые миллиарды на финансирование проекта «Украина». В последнее время с этим проектом возникли проблемы. «Контрнаступ» ВСУ провалился по всем фронтам. Вот уже три недели как вниманием мирового сообщества завладел Ближний Восток. Да и в Конгрессе США у проукраинского лобби непредвиденные сложности. Поэтому требуется любой ценой восстановить позиционирование Украины на Западе как главной жертвы покушения на «порядок, основанный на правилах», и одновременно как главного поля «битвы добра со злом». Пытаться решить эту задачу противник будет в том числе такими, на первый взгляд, негодными или даже парадоксальными средствами, как теракты против российских политиков и атаки на ядерные объекты России. Цель — или вынудить Москву на зеркальный ответ возмездия, что будет немедленно трактовано в духе «русские слетели с катушек, срочно дайте денег Киеву». Или, если никакого ответа не последует, использовать это для расшатывания внутренней ситуации в РФ под флагом «бессилия властей». Означает ли это, что на терроризм в исполнении Украины отвечать нельзя? Разумеется, не означает. Но уже и дурной пример Израиля показал: эффективным ответом является не спонтанная реакция на «запрещённый приём» в чужой игре, а упорное достижение целей в рамках собственной стратегии действий. В контексте Украины нашим лучшим ответом будут настоящие успехи на фронте, освобождение всё новых русских городов и достижение всех целей СВО.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
https://ukraina.ru/20231027/1050546674.html
https://ukraina.ru/20231027/1050543312.html
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эксклюзив, олег царев, покушение, россия, соцсети, сергей марков, алексей волынец, захар прилепин, елена панина, владимир зеленский
Эксклюзив, Олег Царев, покушение, Россия, соцсети, Сергей Марков, Алексей Волынец, Захар Прилепин, Елена Панина, Владимир Зеленский

Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертов

16:09 27.10.2023 (обновлено: 16:54 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
На бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — говорится в публикации.
Позднее в Telegram-канале самого Царева появилось сообщение, написанное администратором, что родные политика подтверждают информацию о покушении.
В экс-депутата дважды выстрелили около полуночи на территории санатория, где он живет. Когда приехала скорая, Царев был без сознания, он потерял много крови.
Данных о состоянии пострадавшего у администратора нет, личность преступника не установлена.
О первых версиях и реакции России на террор — в размышлениях экспертов и лидеров мнений в соцсетях.
Политолог Сергей Марков:
Попытка убийства Царёва и попытка самого сильного удара по Курской АЭС сегодня ночью — это все приказ лично Зеленского и попытки Зеленского к эскалации. Или так Зеленский хочет прикрыть позор провала «контрнаступа»? Или так Зеленский хочет спровоцировать какие то очень жёсткие удары России? Или так Зеленский хочет оттянуть внимание от сектора Газа к Украине?
В любом случае, вероятно, нужно ожидать в ближайшие дни ещё теракты и против других политиков в России и других ядерных или химических или инфраструктурных терактов со стороны Зеленского.
13:55
Пушилин о нападении на Царева: "Надо разобраться, кто это сделал""Все ему желаем здоровья, он в тяжелом состоянии", – заявил 27 октября глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции
Журналист Андрей Медведев:
Покушение на Олега Царёва это не просто, как мне кажется, террор. Это месть человеку, который, в отличии от многих украинских политиков, никогда не пытался петлять, юлить, быть удобным. Он искренне поверил в Русскую весну 2014. Он пошёл тогда до конца, потеряв всё, пока его коллеги-регионалы встраивались в майданную власть любой ценой.
Писатель Захар Прилепин:
Олега Царёва знаю лично, всегда относился с безусловным уважением к нему и по-настоящему волнуюсь о его здоровье.
Я и на Донбасс летом 2014 года изначально должен был заходить в компании с ним. И, конечно же, сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.
Их там не слишком волновал объективный вес в России Владлена Татарского, значимость в общественном поле Дугина-отца и его прекрасной дочери. У них своя картина мира, свои счёты, свои реакции. И эти счеты, и эти реакции для тех, кто внутри темы, — они в целом понятны.
В России Царёва показывали только на малых телеканалах, пресса к нему обращалась редко, хотя блогер он был умный, дерзкий и заметный. Он думал, анализировал, он ставил точные диагнозы. (И, дай бог, дальше продолжит).
И самое главное — Царёв знал про эту киевскую мразь всё. Когда недавно в американской прессе неожиданно написали, что Зеленский лично утверждает решения о терактах и покушениях — это был никакой не вброс. Это именно так и есть.
Для Зеленского Царёв — это личный противник. В том числе ещё и потому, что в отличие от иных наших наглядных турбопатриотов, тарахтящих и дымящих, как трактора (но странным образом стремящихся наехать в основном на своих же), — Царёв ни при какой конъюнктуре не отказался бы от своих взглядов.
Равно как Дугин и Дугина. Равно как Макс Фомин.
Понятно, что для Зеленского есть личный противник — Соловьёв и есть личный противник Симоньян. Ольга Скабеева, Евгений Попов и Артем Шейнин в том же ряду.
Олег Царёв - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
12:40
В Олега Царева дважды выстрелили – администратор его каналаСейчас правоохранительные органы занимаются поиском нападавших. Об этом сообщил администратор телеграм-канала Царева
Но уже сейчас надо задуматься, кто из тех, кого Россия и её власти, может, и не числят в числе заглавных госпатриотов, — безусловно являются таковыми в глазах Киева. Именно эти люди нуждаются в особой заботе наших спецслужб.
Раньше я думал, что, может, и не стоит их вслух называть, чтоб не сглазить, но теперь так не думаю. Это давние и последовательные радетели «Русской весны» — их зачастую не показывают целыми днями по центральным каналам, но нынешний Киев ненавидит их навсегда.
Это в первую очередь военкоры, обладающие даром слова: Пегов, Сладков, Долгарева, Стешин, Коц, Евгений Поддубный. Это активисты и волонтеры — с именами и нерушимым мнением. Такие, как Герман Садулаев. Как Настя Кашеварова. Это Аким Апачев, Анна Ревякина и Алексей Джанго Поддубный.
Все, — что важно, — украинские уроженцы. И Володя Корнилов, конечно. И Владимир Рогов. И Дмитрий Куликов. Это самые сильные и страстные эксперты: Михеев, Стариков, Казаков, Шурыгин, Кира Сазонова. Это Павел Губарев и Катя Губарева. Это Подоляка. Это Пучков. Это Александр Андреевич Проханов. Карен Георгиевич Шахназаров. Сергей Ервандович Кургинян.
Это, конечно же, оставшиеся в живых полевые командиры первой волны (кроме ушедших в «отрицалово» и «критику режима» — они-то как раз Киеву выгодны) и героические бойцы и офицеры с известными всей стране именами и лицами. Деян Берич — «Деки» — яркий пример.
Берегите себя, братья и сёстры. И спаси бог всех, кто честно тянул эту ношу, эту лямку в любые времена.
Директор Международного института экономических и стратегических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:
Попытки эскалации налицо, но стоит за ними вовсе не марионетка Зеленский, роль которого всем давно ясна. А его кураторы из американского Deep State, которым позарез нужно протолкнуть новые миллиарды на финансирование проекта «Украина».
В последнее время с этим проектом возникли проблемы. «Контрнаступ» ВСУ провалился по всем фронтам. Вот уже три недели как вниманием мирового сообщества завладел Ближний Восток. Да и в Конгрессе США у проукраинского лобби непредвиденные сложности.
Поэтому требуется любой ценой восстановить позиционирование Украины на Западе как главной жертвы покушения на «порядок, основанный на правилах», и одновременно как главного поля «битвы добра со злом».
Пытаться решить эту задачу противник будет в том числе такими, на первый взгляд, негодными или даже парадоксальными средствами, как теракты против российских политиков и атаки на ядерные объекты России. Цель — или вынудить Москву на зеркальный ответ возмездия, что будет немедленно трактовано в духе «русские слетели с катушек, срочно дайте денег Киеву». Или, если никакого ответа не последует, использовать это для расшатывания внутренней ситуации в РФ под флагом «бессилия властей».
Олег Царёв
11:22
"Его подрезали": на экс-депутата Украины Олега Царева совершено покушениеО ЧП сообщил 27 октября журналист Украина.ру Александр Чаленко
Означает ли это, что на терроризм в исполнении Украины отвечать нельзя? Разумеется, не означает. Но уже и дурной пример Израиля показал: эффективным ответом является не спонтанная реакция на «запрещённый приём» в чужой игре, а упорное достижение целей в рамках собственной стратегии действий.
В контексте Украины нашим лучшим ответом будут настоящие успехи на фронте, освобождение всё новых русских городов и достижение всех целей СВО.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
 
ЭксклюзивОлег ЦаревпокушениеРоссиясоцсетиСергей МарковАлексей ВолынецЗахар ПрилепинЕлена ПанинаВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
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