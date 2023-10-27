На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050538762.html
На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата
На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата - 27.10.2023 Украина.ру
На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата
Полицейским молодого человека сдала его лучшая подруга, после чего они пришли к дому вместе с сотрудниками "Территориально центра комплектования" и увезли с собой
2023-10-27T10:46
2023-10-27T10:46
новости
украина
мобилизация
военкомат
полиция
подруга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101553/74/1015537425_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_b1272db9f812232a3a1666a03a040bea.jpg
На Украине появилась нова схема выяснений отношений – подруга донесла на молодого человека в военкомат, после чего за ним пришли полицейские и сотрудники "Территориального центра комплектования" (военкомата). Молодой человек снял этот момент на видео и выложил в телеграм-каналах."Вот, так лучшая подруга поступает. Так вызывает на тебя. Удачи тебе, спасибо тебе за все", - говорит молодой человек за кадром, пока девушка в розовой куртке пытается спрятаться за спинами сотрудников военкомата."Отверните камеру и принесите свои вещи", - говорят в это время молодому человеку полицейские."Новой схемой могилизации" назвали этот эпизод телеграм-каналы, опубликовавшие видео. По их версии, девушка сначала шантажировала молодого человека и пыталась получить от него деньги, а когда ей это не удалось, она привела сотрудников местного военкомата и полицейских к дому.Как сообщало издание Украина.ру, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин 26 октября заявил, что Киев собирается усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.Он также отметил, что после выявления многочисленных коррупционных схем руководителей территориальных центров комплектации и последующих за этим кадровых перестановок, темпы мобилизации в некоторых регионах значительно снизились.Тем временем в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Автор законопроекта - народный депутат от фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу.В проекте предлагается разрешить мужчинам выезд за границу во время военного положения, если они откроят счет в государственном банке с минимальным взносом в почти 13-ть тысяч гривен (около 33 тысяч рублей). Затем следует пополнять счет ежемесячно на 1 306 гривен (чуть более трёх тысяч рублей) и разрешить банку перечислять эти средства на специальные счета Вооружённых сил Украины.
https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101553/74/1015537425_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_6b5355f70e989cf8caeeac573f174f03.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, военкомат, полиция, подруга
Новости, Украина, мобилизация, военкомат, полиция, подруга

На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата

10:46 27.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Полицейским молодого человека сдала его лучшая подруга, после чего они пришли к дому вместе с сотрудниками "Территориально центра комплектования" и увезли с собой
На Украине появилась нова схема выяснений отношений – подруга донесла на молодого человека в военкомат, после чего за ним пришли полицейские и сотрудники "Территориального центра комплектования" (военкомата). Молодой человек снял этот момент на видео и выложил в телеграм-каналах.
"Вот, так лучшая подруга поступает. Так вызывает на тебя. Удачи тебе, спасибо тебе за все", - говорит молодой человек за кадром, пока девушка в розовой куртке пытается спрятаться за спинами сотрудников военкомата.
"Отверните камеру и принесите свои вещи", - говорят в это время молодому человеку полицейские.
"Новой схемой могилизации" назвали этот эпизод телеграм-каналы, опубликовавшие видео. По их версии, девушка сначала шантажировала молодого человека и пыталась получить от него деньги, а когда ей это не удалось, она привела сотрудников местного военкомата и полицейских к дому.
Как сообщало издание Украина.ру, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин 26 октября заявил, что Киев собирается усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.
Он также отметил, что после выявления многочисленных коррупционных схем руководителей территориальных центров комплектации и последующих за этим кадровых перестановок, темпы мобилизации в некоторых регионах значительно снизились.
Тем временем в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Автор законопроекта - народный депутат от фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу.
В проекте предлагается разрешить мужчинам выезд за границу во время военного положения, если они откроят счет в государственном банке с минимальным взносом в почти 13-ть тысяч гривен (около 33 тысяч рублей). Затем следует пополнять счет ежемесячно на 1 306 гривен (чуть более трёх тысяч рублей) и разрешить банку перечислять эти средства на специальные счета Вооружённых сил Украины.
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 23:17
Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистахВ Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
 
НовостиУкраинамобилизациявоенкоматполицияподруга
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
18:14Мобильный оператор ДНР "Феникс" с 1 ноября заработает по всей России
18:12Правительство Японии гарантировало $1,2 млрд для Украины
Лента новостейМолния