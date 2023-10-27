https://ukraina.ru/20231027/1050538762.html

На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата

На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата - 27.10.2023 Украина.ру

На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата

Полицейским молодого человека сдала его лучшая подруга, после чего они пришли к дому вместе с сотрудниками "Территориально центра комплектования" и увезли с собой

2023-10-27T10:46

2023-10-27T10:46

2023-10-27T10:46

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украина

мобилизация

военкомат

полиция

подруга

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На Украине появилась нова схема выяснений отношений – подруга донесла на молодого человека в военкомат, после чего за ним пришли полицейские и сотрудники "Территориального центра комплектования" (военкомата). Молодой человек снял этот момент на видео и выложил в телеграм-каналах."Вот, так лучшая подруга поступает. Так вызывает на тебя. Удачи тебе, спасибо тебе за все", - говорит молодой человек за кадром, пока девушка в розовой куртке пытается спрятаться за спинами сотрудников военкомата."Отверните камеру и принесите свои вещи", - говорят в это время молодому человеку полицейские."Новой схемой могилизации" назвали этот эпизод телеграм-каналы, опубликовавшие видео. По их версии, девушка сначала шантажировала молодого человека и пыталась получить от него деньги, а когда ей это не удалось, она привела сотрудников местного военкомата и полицейских к дому.Как сообщало издание Украина.ру, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин 26 октября заявил, что Киев собирается усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.Он также отметил, что после выявления многочисленных коррупционных схем руководителей территориальных центров комплектации и последующих за этим кадровых перестановок, темпы мобилизации в некоторых регионах значительно снизились.Тем временем в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Автор законопроекта - народный депутат от фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу.В проекте предлагается разрешить мужчинам выезд за границу во время военного положения, если они откроят счет в государственном банке с минимальным взносом в почти 13-ть тысяч гривен (около 33 тысяч рублей). Затем следует пополнять счет ежемесячно на 1 306 гривен (чуть более трёх тысяч рублей) и разрешить банку перечислять эти средства на специальные счета Вооружённых сил Украины.

https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html

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новости, украина, мобилизация, военкомат, полиция, подруга