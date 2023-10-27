https://ukraina.ru/20231027/1050538762.html
На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата
На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата - 27.10.2023 Украина.ру
На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата
Полицейским молодого человека сдала его лучшая подруга, после чего они пришли к дому вместе с сотрудниками "Территориально центра комплектования" и увезли с собой
2023-10-27T10:46
2023-10-27T10:46
2023-10-27T10:46
новости
украина
мобилизация
военкомат
полиция
подруга
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На Украине появилась нова схема выяснений отношений – подруга донесла на молодого человека в военкомат, после чего за ним пришли полицейские и сотрудники "Территориального центра комплектования" (военкомата). Молодой человек снял этот момент на видео и выложил в телеграм-каналах."Вот, так лучшая подруга поступает. Так вызывает на тебя. Удачи тебе, спасибо тебе за все", - говорит молодой человек за кадром, пока девушка в розовой куртке пытается спрятаться за спинами сотрудников военкомата."Отверните камеру и принесите свои вещи", - говорят в это время молодому человеку полицейские."Новой схемой могилизации" назвали этот эпизод телеграм-каналы, опубликовавшие видео. По их версии, девушка сначала шантажировала молодого человека и пыталась получить от него деньги, а когда ей это не удалось, она привела сотрудников местного военкомата и полицейских к дому.Как сообщало издание Украина.ру, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин 26 октября заявил, что Киев собирается усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.Он также отметил, что после выявления многочисленных коррупционных схем руководителей территориальных центров комплектации и последующих за этим кадровых перестановок, темпы мобилизации в некоторых регионах значительно снизились.Тем временем в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Автор законопроекта - народный депутат от фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу.В проекте предлагается разрешить мужчинам выезд за границу во время военного положения, если они откроят счет в государственном банке с минимальным взносом в почти 13-ть тысяч гривен (около 33 тысяч рублей). Затем следует пополнять счет ежемесячно на 1 306 гривен (чуть более трёх тысяч рублей) и разрешить банку перечислять эти средства на специальные счета Вооружённых сил Украины.
https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, военкомат, полиция, подруга
Новости, Украина, мобилизация, военкомат, полиция, подруга
На Украине девушка сдала молодого человека сотрудникам военкомата
Полицейским молодого человека сдала его лучшая подруга, после чего они пришли к дому вместе с сотрудниками "Территориально центра комплектования" и увезли с собой
На Украине появилась нова схема выяснений отношений – подруга донесла на молодого человека в военкомат, после чего за ним пришли полицейские и сотрудники "Территориального центра комплектования" (военкомата). Молодой человек снял этот момент на видео и выложил в телеграм-каналах.
"Вот, так лучшая подруга поступает. Так вызывает на тебя. Удачи тебе, спасибо тебе за все", - говорит молодой человек за кадром, пока девушка в розовой куртке пытается спрятаться за спинами сотрудников военкомата.
"Отверните камеру и принесите свои вещи", - говорят в это время молодому человеку полицейские.
"Новой схемой могилизации" назвали этот эпизод телеграм-каналы, опубликовавшие видео. По их версии, девушка сначала шантажировала молодого человека и пыталась получить от него деньги, а когда ей это не удалось, она привела сотрудников местного военкомата и полицейских к дому.
Как сообщало издание Украина.ру, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин 26 октября заявил, что Киев собирается усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.
Он также отметил, что после выявления многочисленных коррупционных схем руководителей территориальных центров комплектации и последующих за этим кадровых перестановок, темпы мобилизации в некоторых регионах значительно снизились.
Тем временем в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Автор законопроекта - народный депутат от фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу.
В проекте предлагается разрешить мужчинам выезд за границу во время военного положения, если они откроят счет в государственном банке с минимальным взносом в почти 13-ть тысяч гривен (около 33 тысяч рублей). Затем следует пополнять счет ежемесячно на 1 306 гривен (чуть более трёх тысяч рублей) и разрешить банку перечислять эти средства на специальные счета Вооружённых сил Украины.