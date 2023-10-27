https://ukraina.ru/20231027/1050535767.html
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо - 27.10.2023 Украина.ру
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо
Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает 27 октября РИА Новости
2023-10-27T08:00
2023-10-27T08:00
2023-10-27T08:49
крым
иск
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"Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем", - сказал Сальдо.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине в судебном порядке нанесенный им ущерб.На днях арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Как заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Кроме того, по его словам, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.
https://ukraina.ru/20231025/1050478060.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, иск, херсонская область, сальдо, новости, новые регионы рф, новые регионы
Крым, иск, Херсонская область, Сальдо, Новости, Новые регионы РФ, Новые регионы
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо
08:00 27.10.2023 (обновлено: 08:49 27.10.2023)
Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает 27 октября РИА Новости
"Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем", - сказал Сальдо.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине в судебном порядке нанесенный им ущерб.
На днях арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей.
Как заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Кроме того, по его словам, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.