https://ukraina.ru/20231027/1050535767.html

Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо

Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо - 27.10.2023 Украина.ру

Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо

Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает 27 октября РИА Новости

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:49

крым

иск

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новые регионы

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"Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем", - сказал Сальдо.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине в судебном порядке нанесенный им ущерб.На днях арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Как заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Кроме того, по его словам, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.

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крым, иск, херсонская область, сальдо, новости, новые регионы рф, новые регионы