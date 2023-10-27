Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо - 27.10.2023 Украина.ру
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Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо - 27.10.2023 Украина.ру
Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо
Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает 27 октября РИА Новости
2023-10-27T08:00
2023-10-27T08:49
крым
иск
херсонская область
сальдо
новости
новые регионы рф
новые регионы
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"Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем", - сказал Сальдо.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине в судебном порядке нанесенный им ущерб.На днях арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Как заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Кроме того, по его словам, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.
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крым, иск, херсонская область, сальдо, новости, новые регионы рф, новые регионы
Крым, иск, Херсонская область, Сальдо, Новости, Новые регионы РФ, Новые регионы

Херсонская область предъявит к Киеву иск за нанесенный ущерб - Сальдо

08:00 27.10.2023 (обновлено: 08:49 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к Киеву иск за нанесенный ущерб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает 27 октября РИА Новости
"Безусловно, мы готовы поддержать наших соседей в этом вопросе. Хотя на данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем", - сказал Сальдо.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал новые российские регионы оценить и предъявить Украине в судебном порядке нанесенный им ущерб.
На днях арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей.
Как заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Кроме того, по его словам, параллельно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.
Владимир Константинов
25 октября, 14:43
Предприятия Крыма подадут иск к Украине на 2 триллиона рублей — КонстантиновПромышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей. Об этом 25 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"
 
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