https://ukraina.ru/20231026/1050502893.html
Медики связывают большие потери ВСУ с неисправным оборудованием и дешевыми материалами - Financial Times
Медики связывают большие потери ВСУ с неисправным оборудованием и дешевыми материалами - Financial Times - 26.10.2023 Украина.ру
Медики связывают большие потери ВСУ с неисправным оборудованием и дешевыми материалами - Financial Times
Медики украинских войск на фоне неудавшегося наступления Киева жалуются на неисправное медицинское оборудование и материалы, которые приводят к росту потерь ВСУ, пишет британская газета Financial Times
2023-10-26T10:57
2023-10-26T10:57
2023-10-26T10:57
потери
медики
новости
всу
оборудование
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"Более десятка военных медиков, опрошенных после начала украинского контрнаступления... , выразили разочарование тем, что неисправное медицинское оборудование и нехватка медицинской подготовки стоят солдатам жизней", - говорится в материале.Медикам все чаще приходится работать с медицинскими материалами низкого качества, что затрудняет поддержание жизни пациентов. В частности, они указывали на попавшие в аптечки ВСУ дешевые жгуты, которые легко ломаются при перекручивании.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ukraina.ru/20231025/1050468312.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
потери, медики, новости, всу, оборудование
Медики связывают большие потери ВСУ с неисправным оборудованием и дешевыми материалами - Financial Times
Медики украинских войск на фоне неудавшегося наступления Киева жалуются на неисправное медицинское оборудование и материалы, которые приводят к росту потерь ВСУ, пишет британская газета Financial Times
"Более десятка военных медиков, опрошенных после начала украинского контрнаступления... , выразили разочарование тем, что неисправное медицинское оборудование и нехватка медицинской подготовки стоят солдатам жизней", - говорится в материале.
Медикам все чаще приходится работать с медицинскими материалами низкого качества, что затрудняет поддержание жизни пациентов. В частности, они указывали на попавшие в аптечки ВСУ дешевые жгуты, которые легко ломаются при перекручивании.
"Это не то, на чем нужно экономить", - отметила одна из медсестер, которая отметила, что из-за плохого жгута солдат может умереть от потери крови за три минуты.
Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.