https://ukraina.ru/20231026/1050502893.html

Медики связывают большие потери ВСУ с неисправным оборудованием и дешевыми материалами - Financial Times

Медики связывают большие потери ВСУ с неисправным оборудованием и дешевыми материалами - Financial Times - 26.10.2023 Украина.ру

Медики связывают большие потери ВСУ с неисправным оборудованием и дешевыми материалами - Financial Times

Медики украинских войск на фоне неудавшегося наступления Киева жалуются на неисправное медицинское оборудование и материалы, которые приводят к росту потерь ВСУ, пишет британская газета Financial Times

2023-10-26T10:57

2023-10-26T10:57

2023-10-26T10:57

потери

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"Более десятка военных медиков, опрошенных после начала украинского контрнаступления... , выразили разочарование тем, что неисправное медицинское оборудование и нехватка медицинской подготовки стоят солдатам жизней", - говорится в материале.Медикам все чаще приходится работать с медицинскими материалами низкого качества, что затрудняет поддержание жизни пациентов. В частности, они указывали на попавшие в аптечки ВСУ дешевые жгуты, которые легко ломаются при перекручивании.Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

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потери, медики, новости, всу, оборудование