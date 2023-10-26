https://ukraina.ru/20231026/1050502616.html

В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУ

В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУ - 26.10.2023 Украина.ру

В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУ

Это первый прецедент в России уголовного дела о госизмене, совершенной с помощью криптовалюты, сообщают "Известия" со ссылкой на спецслужбу

2023-10-26T10:44

2023-10-26T10:44

2023-10-26T10:44

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Обвиняемый сейчас находится в Москве. Лефортовский районный суд продлил ему арест на три месяца.Задержан мужчина был в июне 2023 года. По данным следствия, Вечирко перевел криптовалюту на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц, находящихся на территории Украины. Деньги фонд собирал на закупку дронов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования для ВСУ.

https://ukraina.ru/20231026/1050501301.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, госизмена, фсб, уголовное дело, криптовалюта