В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУ - 26.10.2023 Украина.ру
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В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУ
В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУ - 26.10.2023 Украина.ру
В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУ
Это первый прецедент в России уголовного дела о госизмене, совершенной с помощью криптовалюты, сообщают "Известия" со ссылкой на спецслужбу
2023-10-26T10:44
2023-10-26T10:44
новости
россия
госизмена
фсб
уголовное дело
криптовалюта
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Обвиняемый сейчас находится в Москве. Лефортовский районный суд продлил ему арест на три месяца.Задержан мужчина был в июне 2023 года. По данным следствия, Вечирко перевел криптовалюту на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц, находящихся на территории Украины. Деньги фонд собирал на закупку дронов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования для ВСУ.
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новости, россия, госизмена, фсб, уголовное дело, криптовалюта
Новости, Россия, госизмена, ФСБ, уголовное дело, криптовалюта

В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУ

10:44 26.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Это первый прецедент в России уголовного дела о госизмене, совершенной с помощью криптовалюты, сообщают "Известия" со ссылкой на спецслужбу
Обвиняемый сейчас находится в Москве. Лефортовский районный суд продлил ему арест на три месяца.
"Следователи ФСБ предъявили жителю Хабаровского края Александру Анатольевичу Вечирко обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)", – говорится в сообщении.
Задержан мужчина был в июне 2023 года. По данным следствия, Вечирко перевел криптовалюту на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц, находящихся на территории Украины. Деньги фонд собирал на закупку дронов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования для ВСУ.
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
Вчера, 10:12
По подозрению в госизмене задержан 23-летний житель Красноярского края - ФСБЖителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче службе безопасности Украины (СБУ) данных об инфраструктуре региона и расположении российских войск в ДНР. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ
 
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