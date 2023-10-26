В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУ
Это первый прецедент в России уголовного дела о госизмене, совершенной с помощью криптовалюты, сообщают "Известия" со ссылкой на спецслужбу
Обвиняемый сейчас находится в Москве. Лефортовский районный суд продлил ему арест на три месяца.
"Следователи ФСБ предъявили жителю Хабаровского края Александру Анатольевичу Вечирко обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)", – говорится в сообщении.
Задержан мужчина был в июне 2023 года. По данным следствия, Вечирко перевел криптовалюту на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц, находящихся на территории Украины. Деньги фонд собирал на закупку дронов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования для ВСУ.
Вчера, 10:12По подозрению в госизмене задержан 23-летний житель Красноярского края - ФСБЖителя Красноярского края задержали по подозрению в передаче службе безопасности Украины (СБУ) данных об инфраструктуре региона и расположении российских войск в ДНР. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ