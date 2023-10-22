https://ukraina.ru/20231022/1050387091.html

Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям

Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям - 22.10.2023 Украина.ру

Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая поинтересовалась у своих подписчиков в соцсетях, желают ли они смерти украинским парламентариям. С такой постановкой вопроса пользователи не согласились, однако не упустили возможность высказать ей другие пожелания

2023-10-22T09:14

2023-10-22T09:14

2023-10-22T09:14

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опрос

украина

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Свой вопрос член "Слуги народа" опубликовала в ночь на воскресенье. Опрос не был анонимным, в нем проголосовали несколько сотен человек. Многие в качестве ответа процитировали слова героя фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука": "Чтобы ты жил на одну зарплату". На Украине регулярно происходят скандалы из-за вызывающей роскоши, которую то и дело демонстрируют депутаты Рады. На днях коллегу Бузуглой по порламенту Ларису Билозир заметили на сессии ПАСЕ с брендовой дамской сумочкой Louis Vuitton за 2,7 тысяч евро (276 тысяч руб.). В свое оправдание депутат сказала, что сумку она купила давно в Виннице за 7 тысяч грн (20 тысяч руб.), и вовсе не оригинал, а подделку. В доказательство она предъявила чек.

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новости, депутат, верховная рада, зарплата, опрос, украина