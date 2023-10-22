Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям - 22.10.2023 Украина.ру
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Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям
Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям - 22.10.2023 Украина.ру
Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая поинтересовалась у своих подписчиков в соцсетях, желают ли они смерти украинским парламентариям. С такой постановкой вопроса пользователи не согласились, однако не упустили возможность высказать ей другие пожелания
2023-10-22T09:14
2023-10-22T09:14
новости
депутат
верховная рада
зарплата
опрос
украина
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Свой вопрос член "Слуги народа" опубликовала в ночь на воскресенье. Опрос не был анонимным, в нем проголосовали несколько сотен человек. Многие в качестве ответа процитировали слова героя фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука": "Чтобы ты жил на одну зарплату". На Украине регулярно происходят скандалы из-за вызывающей роскоши, которую то и дело демонстрируют депутаты Рады. На днях коллегу Бузуглой по порламенту Ларису Билозир заметили на сессии ПАСЕ с брендовой дамской сумочкой Louis Vuitton за 2,7 тысяч евро (276 тысяч руб.). В свое оправдание депутат сказала, что сумку она купила давно в Виннице за 7 тысяч грн (20 тысяч руб.), и вовсе не оригинал, а подделку. В доказательство она предъявила чек.
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новости, депутат, верховная рада, зарплата, опрос, украина
Новости, депутат, Верховная Рада, зарплата, опрос, Украина

Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям

09:14 22.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая поинтересовалась у своих подписчиков в соцсетях, желают ли они смерти украинским парламентариям. С такой постановкой вопроса пользователи не согласились, однако не упустили возможность высказать ей другие пожелания
Свой вопрос член "Слуги народа" опубликовала в ночь на воскресенье. Опрос не был анонимным, в нем проголосовали несколько сотен человек.

"Такой жизни, как у большинства украинцев", "Жить, как у пенсионеры на пенсию 3 тысячи грн (7,8 тысяч руб. - ред.)", "Смерти – нет, но отмены всех льгот и привилегий", - написали украинцы.

Многие в качестве ответа процитировали слова героя фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука": "Чтобы ты жил на одну зарплату".
На Украине регулярно происходят скандалы из-за вызывающей роскоши, которую то и дело демонстрируют депутаты Рады.
На днях коллегу Бузуглой по порламенту Ларису Билозир заметили на сессии ПАСЕ с брендовой дамской сумочкой Louis Vuitton за 2,7 тысяч евро (276 тысяч руб.). В свое оправдание депутат сказала, что сумку она купила давно в Виннице за 7 тысяч грн (20 тысяч руб.), и вовсе не оригинал, а подделку. В доказательство она предъявила чек.
19 октября, 17:24
Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банковДоход относительно планов на расходы страны совсем небольшой. Рассмотрение в первом чтении проекта бюджета страны на 2024 год состоялось сегодня, 19 октября
 
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09:14Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям
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