https://ukraina.ru/20231022/1050387091.html
Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям
Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям - 22.10.2023 Украина.ру
Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая поинтересовалась у своих подписчиков в соцсетях, желают ли они смерти украинским парламентариям. С такой постановкой вопроса пользователи не согласились, однако не упустили возможность высказать ей другие пожелания
2023-10-22T09:14
2023-10-22T09:14
2023-10-22T09:14
новости
депутат
верховная рада
зарплата
опрос
украина
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Свой вопрос член "Слуги народа" опубликовала в ночь на воскресенье. Опрос не был анонимным, в нем проголосовали несколько сотен человек. Многие в качестве ответа процитировали слова героя фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука": "Чтобы ты жил на одну зарплату". На Украине регулярно происходят скандалы из-за вызывающей роскоши, которую то и дело демонстрируют депутаты Рады. На днях коллегу Бузуглой по порламенту Ларису Билозир заметили на сессии ПАСЕ с брендовой дамской сумочкой Louis Vuitton за 2,7 тысяч евро (276 тысяч руб.). В свое оправдание депутат сказала, что сумку она купила давно в Виннице за 7 тысяч грн (20 тысяч руб.), и вовсе не оригинал, а подделку. В доказательство она предъявила чек.
https://ukraina.ru/20231019/1050334928.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, верховная рада, зарплата, опрос, украина
Новости, депутат, Верховная Рада, зарплата, опрос, Украина
Украинцы цитатой из фильма Гайдая ответили депутату Рады, что они желают парламентариям
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая поинтересовалась у своих подписчиков в соцсетях, желают ли они смерти украинским парламентариям. С такой постановкой вопроса пользователи не согласились, однако не упустили возможность высказать ей другие пожелания
Свой вопрос член "Слуги народа" опубликовала в ночь на воскресенье. Опрос не был анонимным, в нем проголосовали несколько сотен человек.
"Такой жизни, как у большинства украинцев", "Жить, как у пенсионеры на пенсию 3 тысячи грн (7,8 тысяч руб. - ред.)", "Смерти – нет, но отмены всех льгот и привилегий", - написали украинцы.
Многие в качестве ответа процитировали слова героя фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука": "Чтобы ты жил на одну зарплату".
На Украине регулярно происходят скандалы из-за вызывающей роскоши, которую то и дело демонстрируют депутаты Рады.
На днях коллегу Бузуглой по порламенту Ларису Билозир заметили на сессии ПАСЕ с брендовой дамской сумочкой Louis Vuitton за 2,7 тысяч евро (276 тысяч руб.). В свое оправдание депутат сказала, что сумку она купила давно в Виннице за 7 тысяч грн (20 тысяч руб.), и вовсе не оригинал, а подделку. В доказательство она предъявила чек.