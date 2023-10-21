https://ukraina.ru/20231021/1050380619.html

Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"

Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле" - 21.10.2023 Украина.ру

Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"

Президент Палестины предостерег от попыток вывозить жителей из Газы за пределы сектора. Заявление он сделал во время выступления на саммите в Каире, сообщает РИА Новости

2023-10-21T13:35

2023-10-21T13:35

2023-10-21T13:35

новости

палестина

палестино-израильский конфликт

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Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу, 21 октября, в столице Египта. В нем принимают участие более 30 государств, а также международные и региональные организации.В ходе своего выступления Махмуд Аббас заявил о недопустимости перемещения палестинского народа из сектора Газа.Также он добавил, что безопасность и мир в регионе "установятся только после появления двух государств": палестинского и еврейского.

https://ukraina.ru/20231017/1050250736.html

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2023

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новости, палестина, палестино-израильский конфликт