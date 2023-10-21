Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле" - 21.10.2023 Украина.ру
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Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"
Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле" - 21.10.2023 Украина.ру
Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"
Президент Палестины предостерег от попыток вывозить жителей из Газы за пределы сектора. Заявление он сделал во время выступления на саммите в Каире, сообщает РИА Новости
2023-10-21T13:35
2023-10-21T13:35
новости
палестина
палестино-израильский конфликт
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Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу, 21 октября, в столице Египта. В нем принимают участие более 30 государств, а также международные и региональные организации.В ходе своего выступления Махмуд Аббас заявил о недопустимости перемещения палестинского народа из сектора Газа.Также он добавил, что безопасность и мир в регионе "установятся только после появления двух государств": палестинского и еврейского.
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новости, палестина, палестино-израильский конфликт
Новости, Палестина, Палестино-израильский конфликт

Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"

13:35 21.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей МамонтовМахмуд Аббас
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Читать в
Президент Палестины предостерег от попыток вывозить жителей из Газы за пределы сектора. Заявление он сделал во время выступления на саммите в Каире, сообщает РИА Новости
Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу, 21 октября, в столице Египта. В нем принимают участие более 30 государств, а также международные и региональные организации.
В ходе своего выступления Махмуд Аббас заявил о недопустимости перемещения палестинского народа из сектора Газа.
"Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за ее пределы, – сказал Аббас. – Мы не уйдем, мы останемся на своей земле".
Также он добавил, что безопасность и мир в регионе "установятся только после появления двух государств": палестинского и еврейского.
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 10:58
Остановить "горячую" войну, а потом начинать урегулирование – Песков о палестино-израильском конфликтеРасширение конфликта обернется гуманитарной катастрофой, заявил 17 октября пресс-секретарь президента РФ на форуме "Один пояс — один путь" в Китае
 
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