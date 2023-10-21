Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"
Президент Палестины предостерег от попыток вывозить жителей из Газы за пределы сектора. Заявление он сделал во время выступления на саммите в Каире, сообщает РИА Новости
Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу, 21 октября, в столице Египта. В нем принимают участие более 30 государств, а также международные и региональные организации.
В ходе своего выступления Махмуд Аббас заявил о недопустимости перемещения палестинского народа из сектора Газа.
"Предостерегаем от попыток перемещения нашего народа из Газы за ее пределы, – сказал Аббас. – Мы не уйдем, мы останемся на своей земле".
Также он добавил, что безопасность и мир в регионе "установятся только после появления двух государств": палестинского и еврейского.