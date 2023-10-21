Скоро в НАТО? В Швеции ждут турецкое "да" в течение нескольких недель - 21.10.2023 Украина.ру
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Скоро в НАТО? В Швеции ждут турецкое "да" в течение нескольких недель
Скоро в НАТО? В Швеции ждут турецкое "да" в течение нескольких недель - 21.10.2023 Украина.ру
Скоро в НАТО? В Швеции ждут турецкое "да" в течение нескольких недель
Стокгольм ожидает, что Турция ратифицирует заявку королевства в НАТО "в течение нескольких недель". Об этом 21 октября сообщила шведская газета Expressen со ссылкой на собственные неназванные источники
2023-10-21T10:58
2023-10-21T10:58
новости
швеция
нато
турция
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Швеция и Финляндия подали заявку о вступлении в НАТО одновременно, в мае 2022 года. Официальной причиной для этого называлась якобы угрожающая этим странам Россия.И если Финляндию приняли в альянс еще в апреле, то заявка Швеции до сих пор на рассмотрении. Дело в том, что одобрить расширение НАТО должны все участники этого альянса. Венгрия и Турция в отношении Стокгольма пока свое согласие не дали.Причем, например, со стороны Анкары не было никаких принципиальных возражений, речь шла об элементарном политическом торге. Президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул Стокгольму свое требование: выдать Анкаре курдских активистов. На что эти скандинавские страны согласились.Также Швеция и Финляндия сняли запрет на продажу Турции оружия, который был введен в 2019 году в связи с атаками турецких войск на курдские объекты в Сирии.Не довольствуясь выдачей активистов, Анкара пошла дальше и потребовала убрать курдские флаги на демонстрациях в Швеции и Финляндии. В Стокгольме и Хельсинки пошли и на это.Наконец, в июле 2023 года Турция, а вслед за ней и Венгрия, дали согласие на вступление Швеции в НАТО. Однако в Анкаре формальную процедуру ратификации отложили до созыва сессии турецкого парламента, то есть до октября.И в последний момент Эрдоган снова поставил Швецию, а с ней и США перед новым условием: Вашингтон должен сдержать свое обещание продать Анкаре самолеты F-16.Кроме того, Швеция как член Евросоюза согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны"."Безусловно, Швеция в ближайшее время будет в Североатлантическом альянсе. Ведь решение об этом было принято далеко не сейчас. И видимо, не только в Стокгольме. Еще в период холодной войны Швецию стали называть "нейтральным" союзником, или "семнадцатым членом" НАТО. Например, во время противостояния с СССР шведскую территорию активно использовала американская разведка", - считает автор издания Украина.ру Георгий Василевский.
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новости, швеция, нато, турция
Новости, Швеция, НАТО, Турция

Скоро в НАТО? В Швеции ждут турецкое "да" в течение нескольких недель

10:58 21.10.2023
 
© Fredrik Rubensson /flickr.comфлаг Швеция
флаг Швеция
© Fredrik Rubensson /flickr.com
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Стокгольм ожидает, что Турция ратифицирует заявку королевства в НАТО "в течение нескольких недель". Об этом 21 октября сообщила шведская газета Expressen со ссылкой на собственные неназванные источники
"Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции (в НАТО.. - Ред.) начнется в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель", - цитирует издание своего собеседника.
Швеция и Финляндия подали заявку о вступлении в НАТО одновременно, в мае 2022 года. Официальной причиной для этого называлась якобы угрожающая этим странам Россия.
И если Финляндию приняли в альянс еще в апреле, то заявка Швеции до сих пор на рассмотрении. Дело в том, что одобрить расширение НАТО должны все участники этого альянса. Венгрия и Турция в отношении Стокгольма пока свое согласие не дали.
Причем, например, со стороны Анкары не было никаких принципиальных возражений, речь шла об элементарном политическом торге. Президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул Стокгольму свое требование: выдать Анкаре курдских активистов. На что эти скандинавские страны согласились.
Также Швеция и Финляндия сняли запрет на продажу Турции оружия, который был введен в 2019 году в связи с атаками турецких войск на курдские объекты в Сирии.
Не довольствуясь выдачей активистов, Анкара пошла дальше и потребовала убрать курдские флаги на демонстрациях в Швеции и Финляндии. В Стокгольме и Хельсинки пошли и на это.
Наконец, в июле 2023 года Турция, а вслед за ней и Венгрия, дали согласие на вступление Швеции в НАТО. Однако в Анкаре формальную процедуру ратификации отложили до созыва сессии турецкого парламента, то есть до октября.
И в последний момент Эрдоган снова поставил Швецию, а с ней и США перед новым условием: Вашингтон должен сдержать свое обещание продать Анкаре самолеты F-16.
Кроме того, Швеция как член Евросоюза согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
"Безусловно, Швеция в ближайшее время будет в Североатлантическом альянсе. Ведь решение об этом было принято далеко не сейчас. И видимо, не только в Стокгольме. Еще в период холодной войны Швецию стали называть "нейтральным" союзником, или "семнадцатым членом" НАТО. Например, во время противостояния с СССР шведскую территорию активно использовала американская разведка", - считает автор издания Украина.ру Георгий Василевский.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 06:51
Как Швеция в НАТО вступает. Под эгидой альянса идут приготовления к войне с Россией в балтийском регионеКоролевство Швеция в этом октябре должно было официально вступить в Североатлантический альянс. Пока этого не произошло. Но на самом деле Стокгольм уже давно вошел в военные структуры этого агрессивного блока
 
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