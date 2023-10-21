https://ukraina.ru/20231021/1050377870.html

Скоро в НАТО? В Швеции ждут турецкое "да" в течение нескольких недель

Скоро в НАТО? В Швеции ждут турецкое "да" в течение нескольких недель - 21.10.2023 Украина.ру

Скоро в НАТО? В Швеции ждут турецкое "да" в течение нескольких недель

Стокгольм ожидает, что Турция ратифицирует заявку королевства в НАТО "в течение нескольких недель". Об этом 21 октября сообщила шведская газета Expressen со ссылкой на собственные неназванные источники

2023-10-21T10:58

2023-10-21T10:58

2023-10-21T10:58

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Швеция и Финляндия подали заявку о вступлении в НАТО одновременно, в мае 2022 года. Официальной причиной для этого называлась якобы угрожающая этим странам Россия.И если Финляндию приняли в альянс еще в апреле, то заявка Швеции до сих пор на рассмотрении. Дело в том, что одобрить расширение НАТО должны все участники этого альянса. Венгрия и Турция в отношении Стокгольма пока свое согласие не дали.Причем, например, со стороны Анкары не было никаких принципиальных возражений, речь шла об элементарном политическом торге. Президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул Стокгольму свое требование: выдать Анкаре курдских активистов. На что эти скандинавские страны согласились.Также Швеция и Финляндия сняли запрет на продажу Турции оружия, который был введен в 2019 году в связи с атаками турецких войск на курдские объекты в Сирии.Не довольствуясь выдачей активистов, Анкара пошла дальше и потребовала убрать курдские флаги на демонстрациях в Швеции и Финляндии. В Стокгольме и Хельсинки пошли и на это.Наконец, в июле 2023 года Турция, а вслед за ней и Венгрия, дали согласие на вступление Швеции в НАТО. Однако в Анкаре формальную процедуру ратификации отложили до созыва сессии турецкого парламента, то есть до октября.И в последний момент Эрдоган снова поставил Швецию, а с ней и США перед новым условием: Вашингтон должен сдержать свое обещание продать Анкаре самолеты F-16.Кроме того, Швеция как член Евросоюза согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны"."Безусловно, Швеция в ближайшее время будет в Североатлантическом альянсе. Ведь решение об этом было принято далеко не сейчас. И видимо, не только в Стокгольме. Еще в период холодной войны Швецию стали называть "нейтральным" союзником, или "семнадцатым членом" НАТО. Например, во время противостояния с СССР шведскую территорию активно использовала американская разведка", - считает автор издания Украина.ру Георгий Василевский.

https://ukraina.ru/20231020/1050346355.html

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