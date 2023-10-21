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Долг за электричество на Украине превысил отметку в 60 млрд гривен
Долг за электричество на Украине превысил отметку в 60 млрд гривен - 21.10.2023 Украина.ру
Долг за электричество на Украине превысил отметку в 60 млрд гривен
Долг на рынке электрической энергии на Украине достиг отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Об этом сообщил руководитель национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий
2023-10-21T00:44
2023-10-21T00:44
2023-10-21T00:44
новости
украина
электроэнергия
электроэнергетика
укрэнерго
долги
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По его словам, "Укрэнерго" не сможет рассчитываться по своим обязательствам. Расчёты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году уже переданы Нацкомиссии, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг. Благодаря этому, рассчитывает Кудрицкий, "Укрэнерго" сможет сбалансировать финансовую ситуацию в компании.Примечательно, что в марте на Украине сообщали, что общий долг за потребление электроэнергией достиг отметки в 67,5 миллионов долларов. Тогда уточнялось, что в случае накопления большой задолженности, в первую очередь от энергоснабжения отключат конечных потребителей.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, электроэнергия, электроэнергетика, укрэнерго, долги
Новости, Украина, электроэнергия, электроэнергетика, Укрэнерго, долги
Долг за электричество на Украине превысил отметку в 60 млрд гривен
Долг на рынке электрической энергии на Украине достиг отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Об этом сообщил руководитель национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий
По его словам, "Укрэнерго" не сможет рассчитываться по своим обязательствам.
"Общий долг на рынке электрической энергии достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке. Мы соответственно не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам", – сказал глава компании.
Расчёты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году уже переданы Нацкомиссии, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг. Благодаря этому, рассчитывает Кудрицкий, "Укрэнерго" сможет сбалансировать финансовую ситуацию в компании.
Примечательно, что в марте на Украине сообщали, что общий долг за потребление электроэнергией достиг отметки в 67,5 миллионов долларов. Тогда уточнялось, что в случае накопления большой задолженности, в первую очередь от энергоснабжения отключат конечных потребителей.