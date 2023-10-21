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Долг за электричество на Украине превысил отметку в 60 млрд гривен

Долг за электричество на Украине превысил отметку в 60 млрд гривен - 21.10.2023 Украина.ру

Долг за электричество на Украине превысил отметку в 60 млрд гривен

Долг на рынке электрической энергии на Украине достиг отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Об этом сообщил руководитель национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

2023-10-21T00:44

2023-10-21T00:44

2023-10-21T00:44

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По его словам, "Укрэнерго" не сможет рассчитываться по своим обязательствам. Расчёты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году уже переданы Нацкомиссии, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг. Благодаря этому, рассчитывает Кудрицкий, "Укрэнерго" сможет сбалансировать финансовую ситуацию в компании.Примечательно, что в марте на Украине сообщали, что общий долг за потребление электроэнергией достиг отметки в 67,5 миллионов долларов. Тогда уточнялось, что в случае накопления большой задолженности, в первую очередь от энергоснабжения отключат конечных потребителей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, электроэнергия, электроэнергетика, укрэнерго, долги