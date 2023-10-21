https://ukraina.ru/20231021/1050373479.html
От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – эксперт
От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – эксперт - 21.10.2023 Украина.ру
От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – эксперт
Показатель сокращения экономики Германии на 2023 год ухудшился этим летом на 0,3%. О губительном влиянии антироссийских санкций на ФРГ сообщил обозреватель Алекс Ло в статье для South China Morning Post
2023-10-21T00:06
2023-10-21T00:06
2023-10-21T00:07
новости
антироссийские санкции
германия
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Он указывает на то, что сегодня руководство Германии идёт на поводу у США и НАТО, ради мнимой победы Украины, чем наносит значительный урон экономике собственной страны и порождает экстремизм. Главной причиной экономических изменений обозреватель считает поддержку ФРГ антироссийских санкций, а именно отстранение от крупнейшего торгового партнёра Германии – Китая. Сейчас всё больше экспертов задаются вопросом, почему США продолжают рисковать политической и социальной стабильностью Германии — основы европейского мира и процветания — ради Украины. Ло считает, что экономические показатели красноречиво говорят об истинном адресате санкций, которые должны были навредить РФ. По данным СМИ, Еврокомиссия ЕС вскоре начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. Как пишет Bloomberg, в него могут внести запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже существующих санкций. Как ожидается, в рамках нового санкционного пакета также расширят список запрещённых для ввоза в РФ товаров, которые страна якобы может использовать в военных целях.Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе заметил, что Россия не рукоплещет в связи с рецессией в Европе, а констатирует этот факт. Сегодня основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус, отмечал российский лидер.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, антироссийские санкции, германия, фрг, экономика, ес, нато, россия, сво
Новости, антироссийские санкции, Германия, ФРГ, экономика, ЕС, НАТО, Россия, СВО
От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – эксперт
00:06 21.10.2023 (обновлено: 00:07 21.10.2023)
Показатель сокращения экономики Германии на 2023 год ухудшился этим летом на 0,3%. О губительном влиянии антироссийских санкций на ФРГ сообщил обозреватель Алекс Ло в статье для South China Morning Post
Он указывает на то, что сегодня руководство Германии идёт на поводу у США и НАТО, ради мнимой победы Украины, чем наносит значительный урон экономике собственной страны и порождает экстремизм.
"Что касается экономики, то, по данным Международного валютного фонда, в большинстве крупных экономик в этом году будет наблюдаться некоторый рост, но не в Германии. Прогнозируемое МВФ сокращение экономики ФРГ на 2023 год на 0,1% в апреле ухудшилось до 0,3% в июле", — говорится в публикации.
Главной причиной экономических изменений обозреватель считает поддержку ФРГ антироссийских санкций, а именно отстранение от крупнейшего торгового партнёра Германии – Китая.
Сейчас всё больше экспертов задаются вопросом, почему США продолжают рисковать политической и социальной стабильностью Германии — основы европейского мира и процветания — ради Украины. Ло считает, что экономические показатели красноречиво говорят об истинном адресате санкций, которые должны были навредить РФ.
"Люди думают, что Запад вводит санкции против России. Но, может быть, он на самом деле вводит санкции против самого себя, и конкретно против Германии", — рассуждает автор.
По данным СМИ, Еврокомиссия ЕС вскоре начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. Как пишет Bloomberg, в него могут внести запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже существующих санкций. Как ожидается, в рамках нового санкционного пакета также расширят список запрещённых для ввоза в РФ товаров, которые страна якобы может использовать в военных целях.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе заметил, что Россия не рукоплещет в связи с рецессией в Европе, а констатирует этот факт. Сегодня основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус, отмечал российский лидер.