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От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – эксперт

От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – эксперт - 21.10.2023 Украина.ру

От антироссийских санкций больше всего пострадала Германия – эксперт

Показатель сокращения экономики Германии на 2023 год ухудшился этим летом на 0,3%. О губительном влиянии антироссийских санкций на ФРГ сообщил обозреватель Алекс Ло в статье для South China Morning Post

2023-10-21T00:06

2023-10-21T00:06

2023-10-21T00:07

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антироссийские санкции

германия

фрг

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Он указывает на то, что сегодня руководство Германии идёт на поводу у США и НАТО, ради мнимой победы Украины, чем наносит значительный урон экономике собственной страны и порождает экстремизм. Главной причиной экономических изменений обозреватель считает поддержку ФРГ антироссийских санкций, а именно отстранение от крупнейшего торгового партнёра Германии – Китая. Сейчас всё больше экспертов задаются вопросом, почему США продолжают рисковать политической и социальной стабильностью Германии — основы европейского мира и процветания — ради Украины. Ло считает, что экономические показатели красноречиво говорят об истинном адресате санкций, которые должны были навредить РФ. По данным СМИ, Еврокомиссия ЕС вскоре начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. Как пишет Bloomberg, в него могут внести запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже существующих санкций. Как ожидается, в рамках нового санкционного пакета также расширят список запрещённых для ввоза в РФ товаров, которые страна якобы может использовать в военных целях.Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе заметил, что Россия не рукоплещет в связи с рецессией в Европе, а констатирует этот факт. Сегодня основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус, отмечал российский лидер.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, антироссийские санкции, германия, фрг, экономика, ес, нато, россия, сво