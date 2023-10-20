https://ukraina.ru/20231020/1050363840.html
Священник назвал депутатов Рады из числа прихожан, которые предали УПЦ
Священник назвал депутатов Рады из числа прихожан, которые предали УПЦ - 20.10.2023 Украина.ру
Священник назвал депутатов Рады из числа прихожан, которые предали УПЦ
Архидиакон Андрей Пальчук из Одесской области в своем телеграм-канале рассказал, что изучил список депутатов, которые голосовали "за", и прозрел
2023-10-20T16:20
2023-10-20T16:20
2023-10-20T16:20
новости
новости украины
упц
запрет
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102236/73/1022367395_0:300:3000:1988_1920x0_80_0_0_ebc0673e64cf9050a05ef129fef5c597.jpg.webp
Законопроект о запрете УПЦ Верховная Рада рассмотрела в первом чтении в четверг, 19 октября. Его подготовку инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Клирик Одесской епархии, архидиакон Андрей Пальчук в пятницу заявил, что теперь верующим стоит обращать более пристальное внимание на то, чем занимаются депутаты, за которых они отдают свои голоса.Он отметил, что понимает, на депутатов при рассмотрении законопроекта оказывалось давление."Понятно, что было велико искушение: голосуешь "за" и тебя никто не трогает. Но как после этого смотреть в глаза владыке, у которого вы брали благословение? Вы сделали свой выбор – мы это запомнили, все об этом узнают и каждый сделает вывод", – добавил архидиакон.Сегодня вечером Одесская епархия проведет прямой эфир, в ходе которого обсудит вопрос запрета Украинской православной церкви.Кстати, при рассмотрении законопроекта депутат Юрий Бойко (Группа "Платформа за жизнь и мир") напомнил коллегам, что предлагаемый к рассмотрению документ противоречит Конституции Украины.Он добавил, что из-за противоречия закона Конституции депутаты группы "Платформа за жизнь и мир" не поддержат законопроект.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20231020/1050358738.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102236/73/1022367395_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2da378a719baded9b2f18560941bd9ab.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, упц, запрет, верховная рада
Священник назвал депутатов Рады из числа прихожан, которые предали УПЦ
Архидиакон Андрей Пальчук из Одесской области в своем телеграм-канале рассказал, что изучил список депутатов, которые голосовали "за", и прозрел
Законопроект о запрете УПЦ Верховная Рада рассмотрела в первом чтении в четверг, 19 октября. Его подготовку инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
Клирик Одесской епархии, архидиакон Андрей Пальчук в пятницу заявил, что теперь верующим стоит обращать более пристальное внимание на то, чем занимаются депутаты, за которых они отдают свои голоса.
"После того, как я узнал о голосовании, мне стало интересно, кто голосовал и как. Заглянул и немного прозрел. От нашего Одесского региона проголосовали "за" следующие депутаты: Сергей Кулибошин – он приезжал к нам в Мариновку и брал благословение у владыки, с виду очень интеллигентный человек; Алексей Леонов – очень часто у нас причащался и молился с нами; Александр Горенюк, Александр Гончаренко*. Теперь это вопрос к нам: за кого мы голосуем? Вопрос к депутатам: чем они занимаются 5 лет?" – сказал Пальчук.
Он отметил, что понимает, на депутатов при рассмотрении законопроекта оказывалось давление.
"Понятно, что было велико искушение: голосуешь "за" и тебя никто не трогает. Но как после этого смотреть в глаза владыке, у которого вы брали благословение? Вы сделали свой выбор – мы это запомнили, все об этом узнают и каждый сделает вывод", – добавил архидиакон.
Сегодня вечером Одесская епархия проведет прямой эфир, в ходе которого обсудит вопрос запрета Украинской православной церкви.
Кстати, при рассмотрении законопроекта депутат Юрий Бойко (Группа "Платформа за жизнь и мир") напомнил коллегам, что предлагаемый к рассмотрению документ противоречит Конституции Украины.
"Чтобы принять закон, мы должны сменить Конституцию, тогда закон пройдет", – подчеркнул Бойко.
Он добавил, что из-за противоречия закона Конституции депутаты группы "Платформа за жизнь и мир" не поддержат законопроект.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов