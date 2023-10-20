https://ukraina.ru/20231020/1050363840.html

Священник назвал депутатов Рады из числа прихожан, которые предали УПЦ

Священник назвал депутатов Рады из числа прихожан, которые предали УПЦ - 20.10.2023 Украина.ру

Священник назвал депутатов Рады из числа прихожан, которые предали УПЦ

Архидиакон Андрей Пальчук из Одесской области в своем телеграм-канале рассказал, что изучил список депутатов, которые голосовали "за", и прозрел

2023-10-20T16:20

2023-10-20T16:20

2023-10-20T16:20

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Законопроект о запрете УПЦ Верховная Рада рассмотрела в первом чтении в четверг, 19 октября. Его подготовку инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Клирик Одесской епархии, архидиакон Андрей Пальчук в пятницу заявил, что теперь верующим стоит обращать более пристальное внимание на то, чем занимаются депутаты, за которых они отдают свои голоса.Он отметил, что понимает, на депутатов при рассмотрении законопроекта оказывалось давление."Понятно, что было велико искушение: голосуешь "за" и тебя никто не трогает. Но как после этого смотреть в глаза владыке, у которого вы брали благословение? Вы сделали свой выбор – мы это запомнили, все об этом узнают и каждый сделает вывод", – добавил архидиакон.Сегодня вечером Одесская епархия проведет прямой эфир, в ходе которого обсудит вопрос запрета Украинской православной церкви.Кстати, при рассмотрении законопроекта депутат Юрий Бойко (Группа "Платформа за жизнь и мир") напомнил коллегам, что предлагаемый к рассмотрению документ противоречит Конституции Украины.Он добавил, что из-за противоречия закона Конституции депутаты группы "Платформа за жизнь и мир" не поддержат законопроект.* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20231020/1050358738.html

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новости, новости украины, упц, запрет, верховная рада