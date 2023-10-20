https://ukraina.ru/20231020/1050355664.html

Железняка повеселили выборы спикера Конгресса США: "Радует, что Байден пообещал денег на Украину"

Железняка повеселили выборы спикера Конгресса США: "Радует, что Байден пообещал денег на Украину" - 20.10.2023 Украина.ру

Железняка повеселили выборы спикера Конгресса США: "Радует, что Байден пообещал денег на Украину"

Только до тех пор, пока конгрессмены не договорятся между собой, дальше обещаний Байден не продвинется. Об этом в своем телеграм-канале пишет украинский депутат Ярослав Железняк

2023-10-20T11:53

2023-10-20T11:53

2023-10-20T11:53

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В Конгрессе США на 20 октября намечен третий раунд выборов спикера палаты парламента. Один из претендентов на пост в предыдущих двух раундах был глава юридического комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан. Но сторонник экс-президента Дональда Трампа, который был выдвинут республиканским большинством палаты, не смог в ходе двух туров голосования набрать необходимые 217 голосов.Если и в третьем раунде Джордан не победит, то палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января. Продление полномочий для Макгенри позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о выделении средств в помощь Украине и Израилю.Политики Украины пристально следят за выборами. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сделал краткую аналитику происходящего:

https://ukraina.ru/20231016/1050206665.html

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