Железняка повеселили выборы спикера Конгресса США: "Радует, что Байден пообещал денег на Украину" - 20.10.2023 Украина.ру
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Железняка повеселили выборы спикера Конгресса США: "Радует, что Байден пообещал денег на Украину"
Железняка повеселили выборы спикера Конгресса США: "Радует, что Байден пообещал денег на Украину" - 20.10.2023 Украина.ру
Железняка повеселили выборы спикера Конгресса США: "Радует, что Байден пообещал денег на Украину"
Только до тех пор, пока конгрессмены не договорятся между собой, дальше обещаний Байден не продвинется. Об этом в своем телеграм-канале пишет украинский депутат Ярослав Железняк
2023-10-20T11:53
2023-10-20T11:53
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В Конгрессе США на 20 октября намечен третий раунд выборов спикера палаты парламента. Один из претендентов на пост в предыдущих двух раундах был глава юридического комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан. Но сторонник экс-президента Дональда Трампа, который был выдвинут республиканским большинством палаты, не смог в ходе двух туров голосования набрать необходимые 217 голосов.Если и в третьем раунде Джордан не победит, то палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января. Продление полномочий для Макгенри позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о выделении средств в помощь Украине и Израилю.Политики Украины пристально следят за выборами. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сделал краткую аналитику происходящего:
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новости, новости украины, конгресс сша, ярослав железняк
Новости, Новости Украины, Конгресс США, Ярослав Железняк

Железняка повеселили выборы спикера Конгресса США: "Радует, что Байден пообещал денег на Украину"

11:53 20.10.2023
 
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© Public domain
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Только до тех пор, пока конгрессмены не договорятся между собой, дальше обещаний Байден не продвинется. Об этом в своем телеграм-канале пишет украинский депутат Ярослав Железняк
В Конгрессе США на 20 октября намечен третий раунд выборов спикера палаты парламента. Один из претендентов на пост в предыдущих двух раундах был глава юридического комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан. Но сторонник экс-президента Дональда Трампа, который был выдвинут республиканским большинством палаты, не смог в ходе двух туров голосования набрать необходимые 217 голосов.
Если и в третьем раунде Джордан не победит, то палата представителей США рассмотрит предложение о продлении полномочий Патрика Макгенри в качестве исполняющего обязанности спикера до 3 января. Продление полномочий для Макгенри позволит нижней палате возобновить полноценную работу и рассмотреть ожидаемые срочные запросы Белого дома о выделении средств в помощь Украине и Израилю.
Политики Украины пристально следят за выборами. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сделал краткую аналитику происходящего:

"Голосов [за Джордана] там не будет с очень высокой вероятностью. Что дальше? Никто не знает. Там еще вылезла проблема, что усиливать роль временного председательствующего Макгенри не хочет часть республиканцев. Короче, весело все это. Единственное, что радует, так это уже официальное заявление Байдена о деньгах на Украину. Правда, для этого нужно хоть как-то разблокировать работу Конгресса".

- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 08:57
Влияние Трампа в конгрессе США может оставить Украину без денег - GuardianИдеологические влияние экс-президента США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей твердо выступают против помощи Украине. Об этом сообщила на днях британская газета Guardian
 
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