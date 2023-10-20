КНДР получила право на превентивный удар по силам США в Южной Корее - ЦТАК
08:08 20.10.2023 (обновлено: 08:09 20.10.2023)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Действия США, впервые переместивших стратегические силы в Южную Корею, дают КНДР право нанести по ним превентивный удар. Об этом 20 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
Ранее стало известно, что американский стратегический бомбардировщик B-52, совершивший полёт над Корейским полуостровом, впервые приземлился на военном аэродроме на территории Южной Кореи.
"Стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом уничтожения. Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось "монопольной собственностью" США, перевёрнута", - говорится в сообщении ЦТАК.
Северокорейское агентство также предупредило, что КНДР считает совместные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи с участием стратегического бомбардировщика B-52, запланированные на 22 октября, "происками" США, нацеленными на развязывание ядерной войны.
Ранее МИД КНДР заявлял, что позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны.
Принимаемые же меры по укреплению обороноспособности КНДР "являются её суверенным правом" и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для "стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова" на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.
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