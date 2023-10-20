https://ukraina.ru/20231020/1050348364.html

КНДР получила право на превентивный удар по силам США в Южной Корее - ЦТАК

КНДР получила право на превентивный удар по силам США в Южной Корее - ЦТАК - 20.10.2023 Украина.ру

КНДР получила право на превентивный удар по силам США в Южной Корее - ЦТАК

Действия США, впервые переместивших стратегические силы в Южную Корею, дают КНДР право нанести по ним превентивный удар. Об этом 20 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

2023-10-20T08:08

2023-10-20T08:08

2023-10-20T08:09

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северная корея

сша

ядерное оружие

южная корея

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Ранее стало известно, что американский стратегический бомбардировщик B-52, совершивший полёт над Корейским полуостровом, впервые приземлился на военном аэродроме на территории Южной Кореи.Северокорейское агентство также предупредило, что КНДР считает совместные воздушные учения США, Японии и Южной Кореи с участием стратегического бомбардировщика B-52, запланированные на 22 октября, "происками" США, нацеленными на развязывание ядерной войны.Ранее МИД КНДР заявлял, что позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны.Принимаемые же меры по укреплению обороноспособности КНДР "являются её суверенным правом" и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для "стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова" на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.

https://ukraina.ru/20231019/1050332796.html

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новости, северная корея, сша, ядерное оружие, южная корея