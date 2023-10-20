https://ukraina.ru/20231020/1050346355.html

Как Швеция в НАТО вступает. Под эгидой альянса идут приготовления к войне с Россией в балтийском регионе

Как Швеция в НАТО вступает. Под эгидой альянса идут приготовления к войне с Россией в балтийском регионе - 20.10.2023 Украина.ру

Как Швеция в НАТО вступает. Под эгидой альянса идут приготовления к войне с Россией в балтийском регионе

Королевство Швеция в этом октябре должно было официально вступить в Североатлантический альянс. Пока этого не произошло. Но на самом деле Стокгольм уже давно вошел в военные структуры этого агрессивного блока

2023-10-20T06:51

2023-10-20T06:51

2023-10-20T07:33

эксклюзив

зарубежье

швеция

нато

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НАТО вместо толерантностиШвеция и Финляндия подали заявку о вступлении в НАТО одновременно, в мае 2022 года. Официальной причиной для этого называлась якобы существующая российская угроза. Но если Финляндия сегодня уже в блоке, то формальный процесс присоединения Стокгольма несколько затянулся.Дело в том, что препятствием для юридического вступления Швеции в Североатлантический альянс стало несогласие таких его членов, как Турция и Венгрия. Конечно, никаких принципиальных возражений тут не было, речь шла об элементарном политическом торге. Президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул северным кандидатам-«рекрутам» свое требование: выдать Анкаре курдских активистов. На что эти скандинавские страны, столь гордящиеся своей «толерантностью», сразу же согласились.22 ноября 2022 года в Швеции был задержан активист Рабочей партии Курдистана (РПК) Махмут Тата, а уже 2 декабря — экстрадирован в Турцию. При этом социал-демократическое правительство Швеции закрыло глаза на то, что по утверждению правозащитников, в Турции к обвиняемым в терроризме курдам применяют жестокое обращение. А шведское законодательство и подписанная Стокгольмом международная конвенция запрещает экстрадицию в страны, где применяются пытки. В Швеции проживает 100 000 курдов, и среди них началось беспокойство: нет ли их фамилий в длинных списках, которые Турция раз за разом подает Стокгольму. Также Швеция и Финляндия сняли запрет на продажу Турции оружия, который был введен в 2019 году в связи с атаками турецких войск на курдские объекты в Сирии.Не довольствуясь выдачей активистов, Анкара пошла дальше и потребовала убрать курдские флаги на демонстрациях в Швеции и Финляндии. И вот в этих странах, с образцовой «свободой и демократией», пошли и на это. Местная полиция стала запрещать демонстрировать такие флаги. При этом шведские СМИ иногда пытаются представить выдаваемых курдов не как политических беженцев, а как лиц, разыскиваемых в Турции за уголовные преступления, включая торговлю наркотикам. Утверждая, что они лишь «самопровозглашают» себя сторонниками РПК или YPG (курдская организация, воевавшая в Сирии с запрещенной в РФ ИГИЛ), чтобы избежать ответственности за криминал. РПК же стали называть в шведской прессе «террористической». Но когда в минувшем сентябре Швецию потрясла самая кровавая в ее новейшей истории бандитская война, шведы также запросили выдачи из Турции главаря одной из устроивших ее группировок — Раву Маджида, «Курдского лиса». Но получили отказ.При этом Анкара отказала Швеции как в экстрадиции этого опасного преступника и наркоторговца, приравненного там к террористу, так и в привлечении его к ответственности в Турции. В ответ на это в Швеции даже стали говорить о прекращении финансовой помощи туркам. А эта «гуманитарка» на фоне вступления в НАТО составила приличную сумму — около 80 миллионов шведских крон в 2022 году. И еще 550 миллионов крон было передано Турции и Сирии для ликвидации последствий землетрясения уже в этом. Наконец, в июле 2023 года Турция, а вслед за ней и Венгрия, дали согласие на вступление Швеции в НАТО. Однако в Анкаре формальную процедуру ратификации отложили до созыва сессии турецкого парламента, который должен был собраться в октябре.Но в последний момент многоопытный Эрдоган снова поставил Швецию и даже сами США «на растяжку», практически шантажируя их своим вето на вступление в НАТО. 26 сентября турецкий президент заявил, что Турция скажет да заявке Швеции на членство в блоке — только если США сдержат свое обещание продать Анкаре самолеты F-16. Таким образом, на сегодняшний день Швеция и в НАТО вроде бы еще не вступила, и с курдами как-то некрасиво получилось.«Нейтральный» союзник НАТОНо милые бранятся — только тешатся. И безусловно, Швеция в ближайшее время будет в Североатлантическом альянсе. Ведь решение об этом было принято далеко не сейчас. И видимо, не только в Стокгольме.Еще в период холодной войны Швецию стали называть «нейтральным» союзником, или «семнадцатым членом» НАТО. Например, во время противостояния с СССР шведскую территорию активно использовала американская разведка. Хотя отдельные ее лидеры, например Улоф Пальме, искренне пытались вести страну по пути активного нейтралитета и моральной сверхдержавы. За что, возможно, этот последовательный социал-демократический политик и заплатил своей жизнью.Распад Советского Союза, казалось бы, должен был закрыть вопрос о «советской угрозе». Но не тут-то было: сотрудничество шведов с НАТО только усилилось. Что само по себе опровергает утверждения об «оборонительном» характере этого военного блока.Сегодня присоединение Швеции и Финляндии к НАТО изо всех сил стараются оправдать началом СВО. Но на самом деле все началось намного раньше. Так, Стокгольм одним из первых еще в 1994 году присоединился к созданной при НАТО организации «Партнерство ради мира». А вскоре после присоединения к ЕС, в 1997 году Швеция вступает в Совет североатлантического партнерства. А ведь в те времена в Москве не только не думали о каких-либо требованиях к Западу, но выполняли едва ли не все его пожелания.Также шведская армия принимала участие в операциях НАТО — в Боснии и Герцеговине, Косово, Афганистане, Мали и в Индийском океане. А в 2011 году шведы активно участвуют в интервенции НАТО в Ливию. Швеция направила тогда в зону боевых действий группу своих военных, 8 истребителей Сааб «Грипен», самолет-разведчик «Гольфстрим IV» и самолет-заправщик C-130 «Геркулес». За активное участие в миссиях НАТО Швеция получила особый статус: партнера альянса «с расширенными возможностями».Также еще в 2002 году председатель Умеренной коалиционной партии (ныне правящая) Бо Лундгрен заявил о возможном вступлении Швеции в НАТО уже в 2005 году.НАТО как инструмент «европейской интеграции» на ВостокЧто же толкало «нейтральную» Швецию, не имеющую с Россией ни малейших трений, ни метра общей границы, в НАТО? Вероятно, ключевым моментом для евроатлантической интеграции Швеции стало ее вступление в ЕС в 1995 году. Задним числом это признала и премьер-министр Швеции М. Андерссон, 28 марта 2022 года заявившая: Очевидно, что общность интересов в рамках ЕС в соперничестве с мировыми экономическими конкурентами ввела Швецию и в соответствующий военный лагерь.То, что именно обострение конкуренции за природные ресурсы между мировыми державами влечет за собой военные угрозы, признается и в докладах образованной в 2017 году Комиссии по обороне Швеции. Напряжение у правящей верхушки Запада вызывает и растущая роль России и Китая в мире. Правда, сама Швеция якобы в таком соперничестве за ресурсы не участвует, вроде как ей и не надо. В официальных текстах заявляется, что королевство просто должно быть готово защитить себя в случае глобального конфликта. Однако признаются интересы Швеции не только в регионе Балтики, но и в Арктике. Где сосредоточены немалые природные ресурсы, а после таяния ледников — откроется Северный морской путь.При этом в качестве очевидно абсурдных поводов к войне с Россией в шведских СМИ уже в 2014 году приводились и такие: «Россия может чувствовать себя слишком зажатой в Балтийском море и захотеть получить доступ к шведским портам в Северном море. И иметь возможность добраться до них по наземному транспортному маршруту, например через южную Швецию».С 2014 года Швеция участвует в «Инициативе совместимости» с НАТО. С 2015 года, впервые за много лет, начали расти и военные расходы Швеции.В 2017 году Швеция входит в PESCO — оборонную структуру внутри ЕС. Участвует Стокгольм и в Европейском фонде обороны (EDF). Швеция обладает мощной военной промышленностью, занимая одно из лидирующих мест в Западной Европе. И уже с 1996 года идет процесс приватизации военной промышленности Швеции в пользу компаний из стран НАТО. Неслучайно шведские оружейные компании являются серьезными лоббистами вступления в альянс. В 2017 году в Швеции был восстановлен призыв в армию, который носит теперь конкурсно-выборочный характер. Причем призыву подлежат и девушки.А в 2018 году Швеция присоединяется уже к Объединенному экспедиционному корпусу (Joint Expeditionary Force (JEF)), созданном из стран Североатлантического альянса региона Северная Европа-Балтика. Объединенный экспедиционный корпус (JEF) был сформирован для усиления восточного фланга НАТО. И ныне признан едва ли не самой успешной и эталонной инициативой альянса за последнее время, причем открыто направленной против России и ее союзников. Таким образом, уже в 2018 году Швеция фактически присоединилась к военной структуре НАТО. Переговоры же о присоединении Стокгольма к JEF велись с 2015 года. В формате Объединенного экспедиционного корпуса НАТО шведы участвуют во множестве учений Североатлантического альянса, проходящих сегодня в непосредственной близости от границ РФ.Объединенный экспедиционный корпус был образован на основе натовской "Концепции рамочных наций" (Framework Nations Concept), к которой Швеция также присоединилась в 2018 году. Курирующей же "рамочной нацией" JEF в регионе Балтики была назначена "старая добрая" Британия, "владычица морей". В 2019 году Стокгольм вступил и в "Европейскую интервенционистскую инициативу" (European Intervention Initiative), название которой говорит само за себя.Швеция участвует также и в программах психологической войны. Такого рода группы были закрыты в королевстве 2008 году. Но вот 1 января 2022 года начало работу Агентство по психологической обороне (Myndighet för Psykologiskt Försvar, MFP), подготовка к его открытию велась уже с 2016 года.В "Перспективном исследовании-22", выложенном на сайте Министерства обороны Швеции, как и в более ранних документах, предложено считать Россию "главной угрозой" страны. И в целом сегодня Швеция возвращается к концепции "тотальной обороны". Некоторые эксперты полагают это название неудачным, ассоциирующимся с небезызвестной "тотальной войной".Также шведское правительство с самого начала СВО оказывает масштабную военную помощь киевскому режиму.При этом Швеция последний раз воевала в начале позапрошлого века, в 1814 году будучи союзником России в борьбе с Наполеоном. Впоследствии политика нейтралитета уберегла шведов от ужасов двух мировых войн. И сейчас совсем не в интересах жителей этой мирной скандинавской страны присоединяться к воинственным североатлантическим играм. Но у ведущих их "больших игроков" - совсем иное мнение на этот счет.

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Георгий Василевский

эксклюзив, зарубежье, швеция, нато