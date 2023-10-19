Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон - 19.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231019/1050334566.html
Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон
Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон - 19.10.2023 Украина.ру
Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон
Правозащитные пилюли и демагогия Православие на Украине не спасут, уверен глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2023-10-19T17:36
2023-10-19T17:36
упц
церковь
верховная рада
православие
киевский режим
интервью
закон
священники
украина
запрет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047965995_79:11:875:459_1920x0_80_0_0_8693d9ac16f68139ea260050a6b5ea52.jpg
О том, что последует за принятием закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), он рассказал интервью изданию Украина.ру.Верховная Рада в четверг, 19 октября, поддержала в первом чтении правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, и двое — воздержались.Речь идет о правительственном проекте закона №8371, внесенного по указанию Владимира Зеленского кабинетом министров Украины на рассмотрение парламента в январе 2023 года.— Кирилл Александрович, вы ожидали таких результатов голосования?— Результаты голосования для меня были очевидны, ибо Служба безопасности Украины (СБУ) — это власть. Правозащитник из Малороссии Олег Денисов успокаивал православных, что для запрета УПЦ нужны приговоры над ее духовенством. Так посмотрите, митрополиту Ионафану приговор вынесен, остальные уголовные дела, заведённые СБУ на связенников — на выходе.Так что правозащитные пилюли и демагогия Православие на Украине не спасут. — Что будет дальше?— Результаты второго и третьего чтений, я уверен, будут такие же — так как закон подготовлен офисом Зеленского, то есть киевским режимом. Показательно, что параллельно Минобороны Украины внесло в Раду законопроект о легализации однополых браков, который юридический комитет Рады поддержал. Следовательно, ещё один закон о деправославизации Украины будет принят. Папа Римский, являющийся бенефициаром лжемитротворского процесса по спасению киевского режима, встретился с делегацией ЛГБТ. Он не только не призвал их к покаянию в смертном содомском грехе, а, наоборот, благословил однополые союзы, чем де-факто, я считаю, встал в их ряды. Нужно отметить, что УПЦ в лице её управляющего делами коренного русина митрополита Бориспольского Антония (Паканича) признала путь коллаборционизма с антихристовой властью и, соответственно, собрание в Феофании — ложным. Напомню, что Святой Патриарх Тихон в своём Архипастырском Послании подчеркнул тот факт, что Русская Церковь не признает мир, по которому Киев (мать городов русских) и другие русские земли навсегда отторгаются от России. — Что спасет Украину и ее православных христиан?— России стоит вспомнить о том, что 6 ноября будет 80-летие освобождения Киева от нацистских оккупантов. Подвиг наших дедов мы обязаны повторить и снова освободить Киев — теперь уже от неонацистов и погромщиков Православия на русской земле.
https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047965995_158:0:793:476_1920x0_80_0_0_003bf4a58cdc31ea5d63a3eb9b6bdc32.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
упц, церковь, верховная рада, православие, киевский режим, интервью, закон, священники, украина, запрет
УПЦ, Церковь, Верховная Рада, Православие, киевский режим, Интервью, Закон, священники, Украина, запрет

Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон

17:36 19.10.2023
 
© из личного архиваКирилл Фролов интервью
Кирилл Фролов интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Правозащитные пилюли и демагогия Православие на Украине не спасут, уверен глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
О том, что последует за принятием закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), он рассказал интервью изданию Украина.ру.
Верховная Рада в четверг, 19 октября, поддержала в первом чтении правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, и двое — воздержались.
Речь идет о правительственном проекте закона №8371, внесенного по указанию Владимира Зеленского кабинетом министров Украины на рассмотрение парламента в январе 2023 года.
— Кирилл Александрович, вы ожидали таких результатов голосования?
— Результаты голосования для меня были очевидны, ибо Служба безопасности Украины (СБУ) — это власть.
Правозащитник из Малороссии Олег Денисов успокаивал православных, что для запрета УПЦ нужны приговоры над ее духовенством. Так посмотрите, митрополиту Ионафану приговор вынесен, остальные уголовные дела, заведённые СБУ на связенников — на выходе.
Так что правозащитные пилюли и демагогия Православие на Украине не спасут.
Кирилл Фролов
12 июля, 16:54
Кирилл Фролов: кто онГлава Ассоциации Православных экспертов
— Что будет дальше?
— Результаты второго и третьего чтений, я уверен, будут такие же — так как закон подготовлен офисом Зеленского, то есть киевским режимом.
Показательно, что параллельно Минобороны Украины внесло в Раду законопроект о легализации однополых браков, который юридический комитет Рады поддержал. Следовательно, ещё один закон о деправославизации Украины будет принят.
Папа Римский, являющийся бенефициаром лжемитротворского процесса по спасению киевского режима, встретился с делегацией ЛГБТ. Он не только не призвал их к покаянию в смертном содомском грехе, а, наоборот, благословил однополые союзы, чем де-факто, я считаю, встал в их ряды.
Нужно отметить, что УПЦ в лице её управляющего делами коренного русина митрополита Бориспольского Антония (Паканича) признала путь коллаборционизма с антихристовой властью и, соответственно, собрание в Феофании — ложным.
Напомню, что Святой Патриарх Тихон в своём Архипастырском Послании подчеркнул тот факт, что Русская Церковь не признает мир, по которому Киев (мать городов русских) и другие русские земли навсегда отторгаются от России.
— Что спасет Украину и ее православных христиан?
— России стоит вспомнить о том, что 6 ноября будет 80-летие освобождения Киева от нацистских оккупантов. Подвиг наших дедов мы обязаны повторить и снова освободить Киев — теперь уже от неонацистов и погромщиков Православия на русской земле.
 
УПЦЦерковьВерховная РадаПравославиекиевский режимИнтервьюЗаконсвященникиУкраиназапрет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент
18:33На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
18:25Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине
18:18Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
18:08Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам
18:02Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
18:00Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой
17:49Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место
17:47ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье
17:44"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена
17:41Коррупция - под запретом, ракеты ATACMS и черный рынок оружия. Что говорили об Украине в мире 19 октября
17:36Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон
17:33Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций
17:26Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн
17:24Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков
17:23Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины
17:20Константин Асмолов о вероятном конфликте двух Корей и мифах об Ким Чен Ыне
17:10Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко
16:51Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы
16:45Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Лента новостейМолния