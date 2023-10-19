https://ukraina.ru/20231019/1050334566.html

Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон

Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон - 19.10.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон

Правозащитные пилюли и демагогия Православие на Украине не спасут, уверен глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2023-10-19T17:36

2023-10-19T17:36

2023-10-19T17:36

упц

церковь

верховная рада

православие

киевский режим

интервью

закон

священники

украина

запрет

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О том, что последует за принятием закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), он рассказал интервью изданию Украина.ру.Верховная Рада в четверг, 19 октября, поддержала в первом чтении правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета УПЦ. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, и двое — воздержались.Речь идет о правительственном проекте закона №8371, внесенного по указанию Владимира Зеленского кабинетом министров Украины на рассмотрение парламента в январе 2023 года.— Кирилл Александрович, вы ожидали таких результатов голосования?— Результаты голосования для меня были очевидны, ибо Служба безопасности Украины (СБУ) — это власть. Правозащитник из Малороссии Олег Денисов успокаивал православных, что для запрета УПЦ нужны приговоры над ее духовенством. Так посмотрите, митрополиту Ионафану приговор вынесен, остальные уголовные дела, заведённые СБУ на связенников — на выходе.Так что правозащитные пилюли и демагогия Православие на Украине не спасут. — Что будет дальше?— Результаты второго и третьего чтений, я уверен, будут такие же — так как закон подготовлен офисом Зеленского, то есть киевским режимом. Показательно, что параллельно Минобороны Украины внесло в Раду законопроект о легализации однополых браков, который юридический комитет Рады поддержал. Следовательно, ещё один закон о деправославизации Украины будет принят. Папа Римский, являющийся бенефициаром лжемитротворского процесса по спасению киевского режима, встретился с делегацией ЛГБТ. Он не только не призвал их к покаянию в смертном содомском грехе, а, наоборот, благословил однополые союзы, чем де-факто, я считаю, встал в их ряды. Нужно отметить, что УПЦ в лице её управляющего делами коренного русина митрополита Бориспольского Антония (Паканича) признала путь коллаборционизма с антихристовой властью и, соответственно, собрание в Феофании — ложным. Напомню, что Святой Патриарх Тихон в своём Архипастырском Послании подчеркнул тот факт, что Русская Церковь не признает мир, по которому Киев (мать городов русских) и другие русские земли навсегда отторгаются от России. — Что спасет Украину и ее православных христиан?— России стоит вспомнить о том, что 6 ноября будет 80-летие освобождения Киева от нацистских оккупантов. Подвиг наших дедов мы обязаны повторить и снова освободить Киев — теперь уже от неонацистов и погромщиков Православия на русской земле.

https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

упц, церковь, верховная рада, православие, киевский режим, интервью, закон, священники, украина, запрет