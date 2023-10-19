https://ukraina.ru/20231019/1050333827.html

Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат

Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат - 19.10.2023 Украина.ру

Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат

Венгрия может стать троянским конём России в ЕС и НАТО, считает председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу. Об этом сообщил 19 октября портал государственного телерадиовещания ERR

2023-10-19T16:45

2023-10-19T16:45

2023-10-19T16:45

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Стойческу прокомментировал отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, это больше, чем "прагматичные отношения, благодаря которым Венгрия получает дешёвый российский газ, а Россия сохраняет партнёрство в Евросоюзе и НАТО".Эстонский политик назвал дружбу двух лидеров "идеологической связью".По словам Стойческу, дружба Орбана и Путина - это также идеологическая связь, основанная на удержании власти недемократическими методами и мечте обеих сторон о восстановлении великой державы."Образно говоря, не хватает лишь фотографии Орбана и Путина, на которой они позируют в образах Брежнева и Хонеккера. Венгрия ни за что не будет воздерживаться от активного общения с Россией, по сути встав на сторону Кремля", - заявил Стойческу.Журналисты также задали вопрос, в какой степени секреты НАТО передаются Венгрии и существует ли риск того, что через Венгрию они могут оказаться в распоряжении России."Члены НАТО и Евросоюза получают секретные материалы и документы соответствующей организации. Неизвестно, делится ли Венгрия ими с третьими странами", - ответил Стойческу.Во вторник, 17 октября, в Китае состоялась встреча Виктора Орбана и Владимира Путина. Орбан заявил, что Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкции, пишет ERR.

https://ukraina.ru/20231018/1050295429.html

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новости, венгрия, зарубежье, россия, эстония, нато, евросоюз, ес, российский газ, отношения, владимир путин, виктор орбан