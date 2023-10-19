Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат - 19.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231019/1050333827.html
Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат - 19.10.2023 Украина.ру
Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Венгрия может стать троянским конём России в ЕС и НАТО, считает председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу. Об этом сообщил 19 октября портал государственного телерадиовещания ERR
2023-10-19T16:45
2023-10-19T16:45
новости
венгрия
зарубежье
россия
эстония
нато
евросоюз
ес
российский газ
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101108/44/1011084481_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_5c44174cb8899cab807e5c982fcb228f.jpg
Стойческу прокомментировал отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, это больше, чем "прагматичные отношения, благодаря которым Венгрия получает дешёвый российский газ, а Россия сохраняет партнёрство в Евросоюзе и НАТО".Эстонский политик назвал дружбу двух лидеров "идеологической связью".По словам Стойческу, дружба Орбана и Путина - это также идеологическая связь, основанная на удержании власти недемократическими методами и мечте обеих сторон о восстановлении великой державы."Образно говоря, не хватает лишь фотографии Орбана и Путина, на которой они позируют в образах Брежнева и Хонеккера. Венгрия ни за что не будет воздерживаться от активного общения с Россией, по сути встав на сторону Кремля", - заявил Стойческу.Журналисты также задали вопрос, в какой степени секреты НАТО передаются Венгрии и существует ли риск того, что через Венгрию они могут оказаться в распоряжении России."Члены НАТО и Евросоюза получают секретные материалы и документы соответствующей организации. Неизвестно, делится ли Венгрия ими с третьими странами", - ответил Стойческу.Во вторник, 17 октября, в Китае состоялась встреча Виктора Орбана и Владимира Путина. Орбан заявил, что Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкции, пишет ERR.
https://ukraina.ru/20231018/1050295429.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101108/44/1011084481_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_e9e3ce77ff62c6d6526b36d743e7676c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, зарубежье, россия, эстония, нато, евросоюз, ес, российский газ, отношения, владимир путин, виктор орбан
Новости, Венгрия, Зарубежье, Россия, Эстония, НАТО, Евросоюз, ЕС, российский газ, отношения, Владимир Путин, Виктор Орбан

Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат

16:45 19.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча В.Путина с В.Орбаном
Встреча В.Путина с В.Орбаном - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Венгрия может стать троянским конём России в ЕС и НАТО, считает председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу. Об этом сообщил 19 октября портал государственного телерадиовещания ERR
Стойческу прокомментировал отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, это больше, чем "прагматичные отношения, благодаря которым Венгрия получает дешёвый российский газ, а Россия сохраняет партнёрство в Евросоюзе и НАТО".
Эстонский политик назвал дружбу двух лидеров "идеологической связью".
По словам Стойческу, дружба Орбана и Путина - это также идеологическая связь, основанная на удержании власти недемократическими методами и мечте обеих сторон о восстановлении великой державы.
"Образно говоря, не хватает лишь фотографии Орбана и Путина, на которой они позируют в образах Брежнева и Хонеккера. Венгрия ни за что не будет воздерживаться от активного общения с Россией, по сути встав на сторону Кремля", - заявил Стойческу.
"Риск состоит в том, что Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны", - отметил Стойческу.
Журналисты также задали вопрос, в какой степени секреты НАТО передаются Венгрии и существует ли риск того, что через Венгрию они могут оказаться в распоряжении России.
"Члены НАТО и Евросоюза получают секретные материалы и документы соответствующей организации. Неизвестно, делится ли Венгрия ими с третьими странами", - ответил Стойческу.
Во вторник, 17 октября, в Китае состоялась встреча Виктора Орбана и Владимира Путина. Орбан заявил, что Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкции, пишет ERR.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 14:09
Путин объяснил, почему Запад "нападает" на премьера ВенгрииПремьер-министра Венгрии Виктора Орбана обвиняют в пророссийских настроениях, но это ерунда, заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай
 
НовостиВенгрияЗарубежьеРоссияЭстонияНАТОЕвросоюзЕСроссийский газотношенияВладимир ПутинВиктор Орбан
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент
18:33На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
18:25Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине
18:18Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
18:08Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам
18:02Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
18:00Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой
17:49Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место
17:47ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье
17:44"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена
17:41Коррупция - под запретом, ракеты ATACMS и черный рынок оружия. Что говорили об Украине в мире 19 октября
17:36Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон
17:33Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций
17:26Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн
17:24Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков
17:23Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины
17:20Константин Асмолов о вероятном конфликте двух Корей и мифах об Ким Чен Ыне
17:10Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко
16:51Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы
16:45Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Лента новостейМолния