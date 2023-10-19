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Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат - 19.10.2023 Украина.ру
Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Венгрия может стать троянским конём России в ЕС и НАТО, считает председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу. Об этом сообщил 19 октября портал государственного телерадиовещания ERR
2023-10-19T16:45
2023-10-19T16:45
2023-10-19T16:45
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Стойческу прокомментировал отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, это больше, чем "прагматичные отношения, благодаря которым Венгрия получает дешёвый российский газ, а Россия сохраняет партнёрство в Евросоюзе и НАТО".Эстонский политик назвал дружбу двух лидеров "идеологической связью".По словам Стойческу, дружба Орбана и Путина - это также идеологическая связь, основанная на удержании власти недемократическими методами и мечте обеих сторон о восстановлении великой державы."Образно говоря, не хватает лишь фотографии Орбана и Путина, на которой они позируют в образах Брежнева и Хонеккера. Венгрия ни за что не будет воздерживаться от активного общения с Россией, по сути встав на сторону Кремля", - заявил Стойческу.Журналисты также задали вопрос, в какой степени секреты НАТО передаются Венгрии и существует ли риск того, что через Венгрию они могут оказаться в распоряжении России."Члены НАТО и Евросоюза получают секретные материалы и документы соответствующей организации. Неизвестно, делится ли Венгрия ими с третьими странами", - ответил Стойческу.Во вторник, 17 октября, в Китае состоялась встреча Виктора Орбана и Владимира Путина. Орбан заявил, что Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкции, пишет ERR.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, зарубежье, россия, эстония, нато, евросоюз, ес, российский газ, отношения, владимир путин, виктор орбан
Новости, Венгрия, Зарубежье, Россия, Эстония, НАТО, Евросоюз, ЕС, российский газ, отношения, Владимир Путин, Виктор Орбан
Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Венгрия может стать троянским конём России в ЕС и НАТО, считает председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу. Об этом сообщил 19 октября портал государственного телерадиовещания ERR
Стойческу прокомментировал отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, это больше, чем "прагматичные отношения, благодаря которым Венгрия получает дешёвый российский газ, а Россия сохраняет партнёрство в Евросоюзе и НАТО".
Эстонский политик назвал дружбу двух лидеров "идеологической связью".
По словам Стойческу, дружба Орбана и Путина - это также идеологическая связь, основанная на удержании власти недемократическими методами и мечте обеих сторон о восстановлении великой державы.
"Образно говоря, не хватает лишь фотографии Орбана и Путина, на которой они позируют в образах Брежнева и Хонеккера. Венгрия ни за что не будет воздерживаться от активного общения с Россией, по сути встав на сторону Кремля", - заявил Стойческу.
"Риск состоит в том, что Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны", - отметил Стойческу.
Журналисты также задали вопрос, в какой степени секреты НАТО передаются Венгрии и существует ли риск того, что через Венгрию они могут оказаться в распоряжении России.
"Члены НАТО и Евросоюза получают секретные материалы и документы соответствующей организации. Неизвестно, делится ли Венгрия ими с третьими странами", - ответил Стойческу.
Во вторник, 17 октября, в Китае состоялась встреча Виктора Орбана и Владимира Путина. Орбан заявил, что Венгрия не стремится к конфронтации с Россией и хочет поддерживать двусторонние отношения настолько, насколько позволяют введенные против Москвы санкции, пишет ERR.