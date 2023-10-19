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Боксёр Усик: "Мне очень мало осталось в большом спорте"
Боксёр Усик: "Мне очень мало осталось в большом спорте" - 19.10.2023 Украина.ру
Боксёр Усик: "Мне очень мало осталось в большом спорте"
Известный украинский боксёр Александр Усик размышляет о перспективах после ухода из большого спорта. Об этом он заявил в интервью с собой, опубликованном 18 октября на YouTube-канале боксёра
2023-10-19T13:10
2023-10-19T13:10
2023-10-19T13:10
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Усик сообщил, что пока чувствует силы тренироваться и боксировать. Однако, отметил он, завершение профессиональной картеры неизбежно."Мне очень мало осталось в большом спорте", - сказал он.Александр Усик – 36-летний чемпион по версиям IBF, IBO, WBA и WBO, обладатель титула The Ring. Он очень успешно выступает в тяжёлом весе.После госпереворота 2014 года Усик попал под огонь критики местечковых националистов за отсутствие симпатий к "идеалам Майдана" и толерантность к русскому языку. Боксёр охотно общался с украинскими диссидентами и оппозиционерами.После начала СВО поведение Усика кардинально изменилось. Он стал подчёркнуто украиноязычным, появился в соцсетях и СМИ позирующим в "вышиванке" и шароварах.Президентские выборы на Украине запланированы на 2024 год. Действующий глава государства Владимир Зеленский намерен сохранить за собой президентское кресло, добытое на выборах 2019 года - тогда его основным конкурентом выступал олигарх Пётр Порошенко. Ряд украинских политиков заявили о неприемлемости выборов в условиях "войны", которую Украине никто не объявлял. Усик - в числе медийных личностей, которые могут потенциально выдвинуть свои кандидатуры, пишут украинские СМИ.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, новости украины, бокс, украинский боксер, александр усик, президентские выборы, владимир зеленский, сво, украина
Новости, Новости Украины, бокс, украинский боксер, Александр Усик, президентские выборы, Владимир Зеленский, СВО, Украина
Боксёр Усик: "Мне очень мало осталось в большом спорте"
Известный украинский боксёр Александр Усик размышляет о перспективах после ухода из большого спорта. Об этом он заявил в интервью с собой, опубликованном 18 октября на YouTube-канале боксёра
Усик сообщил, что пока чувствует силы тренироваться и боксировать. Однако, отметил он, завершение профессиональной картеры неизбежно.
"Мне очень мало осталось в большом спорте", - сказал он.
Александр Усик – 36-летний чемпион по версиям IBF, IBO, WBA и WBO, обладатель титула The Ring. Он очень успешно выступает в тяжёлом весе.
После госпереворота 2014 года Усик попал под огонь критики местечковых националистов за отсутствие симпатий к "идеалам Майдана" и толерантность к русскому языку. Боксёр охотно общался с украинскими диссидентами и оппозиционерами.
После начала СВО поведение Усика кардинально изменилось. Он стал подчёркнуто украиноязычным, появился в соцсетях и СМИ позирующим в "вышиванке" и шароварах.
Президентские выборы на Украине запланированы на 2024 год. Действующий глава государства Владимир Зеленский намерен сохранить за собой президентское кресло, добытое на выборах 2019 года - тогда его основным конкурентом выступал олигарх Пётр Порошенко. Ряд украинских политиков заявили о неприемлемости выборов в условиях "войны", которую Украине никто не объявлял. Усик - в числе медийных личностей, которые могут потенциально выдвинуть свои кандидатуры, пишут украинские СМИ.