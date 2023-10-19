https://ukraina.ru/20231019/1050320762.html
Почему киевляне оказались опаснее западенцев и как в ДНР появился свой Сектор Газа - Пургин
Почему киевляне оказались опаснее западенцев и как в ДНР появился свой Сектор Газа - Пургин - 19.10.2023 Украина.ру
Почему киевляне оказались опаснее западенцев и как в ДНР появился свой Сектор Газа - Пургин
Один из основателей Донецкой народной республики, бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин в эфире Украина.ру оценил темпы интеграции ДНР в... Украина.ру, 19.10.2023
2023-10-19T11:45
2023-10-19T11:45
2023-10-19T11:45
видео
андрей пургин
днр
лнр
сво
спецоперация
обстрелы
украина
россия
русскоязычные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050320634_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a42b3c2c18a142883248161c1ffe8f20.jpg
Один из основателей Донецкой народной республики, бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин в эфире Украина.ру оценил темпы интеграции ДНР в гоcсистему России, а также рассказал о военных привычках дончан и об амбициях Владимира Зеленского: 00:45 – Как в Донбассе голосовали за федерализм; 03:35 – Россия была против федерализма? 06:00 – О темпах интеграции ДНР в большую Россию; 11:20 - Участие Украины в передаче оружия ХАМАС: сократит ли Запад военную помощь Киеву? 15:05 – Легализация оружия для самообороны в приграничных с Украиной областях.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050320634_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97f95daca86433c49a928b6919e2469b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, андрей пургин, днр, лнр, сво, спецоперация, обстрелы, украина, россия, русскоязычные, русский язык, израиль, палестина, кирилл буданов, оружие, владимир зеленский, видео
Видео, Андрей Пургин, ДНР, ЛНР, СВО, Спецоперация, обстрелы, Украина, Россия, русскоязычные, Русский язык, Израиль, Палестина, Кирилл Буданов, оружие, Владимир Зеленский
Почему киевляне оказались опаснее западенцев и как в ДНР появился свой Сектор Газа - Пургин
Один из основателей Донецкой народной республики, бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин в эфире Украина.ру оценил темпы интеграции ДНР в гоcсистему России, а также рассказал о военных привычках дончан и об амбициях Владимира Зеленского:
00:45 – Как в Донбассе голосовали за федерализм;
03:35 – Россия была против федерализма?
06:00 – О темпах интеграции ДНР в большую Россию;
11:20 - Участие Украины в передаче оружия ХАМАС: сократит ли Запад военную помощь Киеву?
15:05 – Легализация оружия для самообороны в приграничных с Украиной областях.