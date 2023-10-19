https://ukraina.ru/20231019/1050320762.html

Почему киевляне оказались опаснее западенцев и как в ДНР появился свой Сектор Газа - Пургин

Почему киевляне оказались опаснее западенцев и как в ДНР появился свой Сектор Газа - Пургин - 19.10.2023 Украина.ру

Почему киевляне оказались опаснее западенцев и как в ДНР появился свой Сектор Газа - Пургин

Один из основателей Донецкой народной республики, бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин в эфире Украина.ру оценил темпы интеграции ДНР в... Украина.ру, 19.10.2023

2023-10-19T11:45

2023-10-19T11:45

2023-10-19T11:45

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Один из основателей Донецкой народной республики, бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин в эфире Украина.ру оценил темпы интеграции ДНР в гоcсистему России, а также рассказал о военных привычках дончан и об амбициях Владимира Зеленского: 00:45 – Как в Донбассе голосовали за федерализм; 03:35 – Россия была против федерализма? 06:00 – О темпах интеграции ДНР в большую Россию; 11:20 - Участие Украины в передаче оружия ХАМАС: сократит ли Запад военную помощь Киеву? 15:05 – Легализация оружия для самообороны в приграничных с Украиной областях.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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