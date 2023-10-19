https://ukraina.ru/20231019/1050317047.html

Обращения Байдена, военная помощь Австралии. Главное на Украине на утро 19 октября

Обращения Байдена, военная помощь Австралии. Главное на Украине на утро 19 октября - 19.10.2023 Украина.ру

Обращения Байдена, военная помощь Австралии. Главное на Украине на утро 19 октября

Президент США Джо Байден сделает заявление по Украине и Израилю, а также обратится к конгрессу с просьбой выделить дополнительные средства для Украины. Россия оценила военную помощь Австралии Украине

2023-10-19T09:42

2023-10-19T09:42

2023-10-19T12:13

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049385369_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_dec45cc3fdb95542bd5234055ea931ca.jpg

О грядущем выступлении Трампа сообщила вечером 18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Завтра президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические атаки ХАМАСа против Израиля и жестокую войну России против Украины", - заявила она.По её словам, выступление Байдена состоится в 20:00 по восточному американскому времени (3 часа ночи 20 октября — Ред.).Кроме того, американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Байден ожидает получить $60 млрд для Украины и помощь для Израиля в запросе на финансирование в размере $100 млрд.По информации канала, ведущие законодатели Конгресса начинают получать детали нового пакета финансирования, который администрация Байдена, как ожидается, подаст в Конгресс на этой неделе.Как сообщил телеканалу один из конгрессменов и два источника, знакомые с запросом на финансирование, хотя последний ещё не окончательно сформирован, дополнительный пакет финансирования, вероятно, будет предусматривать выделение $60 млрд для Украины.Другая часть запроса будет включать примерно $40 млрд для оказания помощи Израилю, Тайваню и американо-мексиканской границе.Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на финансовый год, заканчивающийся в сентябре следующего года, составит около $100 млрд.По данным источников издания, дополнительный запрос Байден официально подаст дополнительный запрос в пятницу.В начале октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщила, что правительство Украины может столкнуться с нехваткой денег, необходимых для выплаты зарплат государственным служащим, если Конгресс США не одобрит очередное вливание средств.По данным источников газеты, Минфин Украины предполагал, напряжённая ситуация вокруг одобрения бюджета в США может обернуться задержками выплат для Украины.У украинского министерства финансов есть необходимые средства на октябрь, но затем он может столкнуться с необходимостью сокращения выплат госслужащим или попытаться взять кредит, рассказал один из собеседников газеты.Также по информации The Wall Street Journal прекращение помощи со стороны Соединённых Штатов может спровоцировать рост недовольства на Украине, а её президент Владимир Зеленский, вероятно, подвергнется жёсткой критике со стороны оппозиции внутри страны.По словам же американского чиновника, Агентство по международному развитию США обработает октябрьский перевод средств на сумму $ 1,15 млрд по программе Всемирного банка, если Украина представит доказательства того, что использовала предыдущий платеж надлежащим образом. Что же касается дальнейших выплат, то их судьба на тот момент была неизвестна. При этом, как сообщало издание, зарплаты 150 тыс. государственных служащих и более чем 500 тыс. сотрудников учебных заведений Украины, а также некоторые государственные расходы, начиная со сферы здравоохранения и заканчивая жилищными субсидиями, фактически зависят от выплат США и других стран, предоставляющих Украине финансовую помощь.Военная помощь АвстралииРесурсы австралийской военной помощи, направляемой Украине, не безграничны, заявил в интервью РИА «Новости» посол РФ в Австралии Алексей Павловский.«В здешних правительственных кругах считается хорошим тоном публично хвастаться тем, что Австралия из ненатовских стран оказывает самую значительную военную помощь Киеву. Другое дело, что ресурсы Канберры в этом смысле небезграничны — в отличие от аппетитов Владимира Зеленского, которые границ как раз не имеют», — указал посол.Он напомнил о поставках австралийских бронемашин и о том, как Украина пыталась манипулировать Австралией.«Вот, скажем, австралийцы отправили на Украину 120 броневиков "Бушмастер". Этого, конечно, Киеву показалось мало. Были задействованы нехитрые приемы психологической манипуляции, которыми славится украинская дипломатия. Мол, "уж до чего хороши ваши "Бушмастеры"! А вы, кажется, еще производите бронемашины "Хокай"? Так подарите их нам тоже". И до того настойчиво требовали — как свое», — рассказал Павловский.Он отметил, что «насилу местные военные отбились, сославшись на какие-то неполадки в тормозах "Хокаев"».«А реагировать на всё это Россия должна точно так же, как и прежде. В подмосковном парке "Патриот" среди бесславно окончивших жизнь образцов западной военной техники выставлен и сожжённый "Бушмастер"», — подытожил посол РФ в Австралии.В самой Австралии не все поддерживают идею предоставления Украине военной помощи. Так, летом министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире австралийского радио ABC заявила, что разочарована критикой со стороны оппозиции правительственного пакета военной помощи Украине в размере $ 110 млн (около $ 74 млн. — Ред.).«То, что в той области, где до сих пор правительство пользовалось двухпартийной поддержкой, теперь действует негативная риторика, по-настоящему разочаровывает», — заявила Вонг.По её словам, оппозиция посчитала пакет помощи «абсолютно не впечатляющим», хотя новые меры поддержки и были проработаны совместными силами министерства обороны Австралии и правительства Украины.«С июня прошлого года правительство Австралии <…> более чем удвоило сумму, потраченную на военную поддержку Украины», — отметила Вонг.При этом Украина также применяла поставленные Австралией дроны для атаки на территорию России, в том числе и на Курск.«В своё время с характерным для австралийского политкласса лицемерием министр обороны Австралии Р. Марлз заявил, что эти БПЛА будут использоваться получателем для осуществления воздушной разведки. В пресс-релизе компании-производителя утверждалось, что летательные аппараты предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий. Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России. Правительство Э. Альбанезе, верное русофобским установкам "коллективного Запада", с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона. Тем не менее, осознавая, что далеко не все австралийцы согласны с таким курсом, противоречащим национальным интересам их страны, политики и чиновники всеми правдами и неправдами стремятся скрыть от общественного мнения и простых избирателей незавидные обстоятельства, указывающие на все большее втягивание Австралии в конфликт на Украине», — прокомментировала те атаки официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она призвала правительство Австралии задуматься над происходящим.«Полагаем, что официальной Канберре, изымающей средства из национального бюджета для финансирования националистического режима в Киеве, следует задуматься над тем, что её украинские контрагенты готовы использовать любые средства для дальнейшего разжигания войны, нанесения ударов по мирному населению», — указала Захарова.Австралия продолжила поддержку Украины.

https://ukraina.ru/20231018/1050305951.html

https://ukraina.ru/20231018/1050291148.html

https://ukraina.ru/20231018/1050282647.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники