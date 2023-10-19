Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти - 19.10.2023 Украина.ру
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Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти
Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти - 19.10.2023 Украина.ру
Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти
Украинский социологический Центр Разумкова представил исследование "Российско-украинский конфликт: от полномасштабной войны до разрешения конфликта и послевоенного восстановления". Результат оказался неожиданным — Зеленский под предлогом войны сконцентрировал в своих руках все ветви власти и эта ситуация его устраивает
2023-10-19T03:00
2023-10-19T15:06
украина
владимир зеленский
диктатура
сво
свобода слова
эксклюзив
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Альтернативы дуче нетВойна позволила президенту Украины Владимиру Зеленскому чрезвычайно укрепить свои позиции. Полностью или скорее доверяют ему 80% граждан, а баланс доверия-недоверия составляет 65%. Таких показателей не было ни у одного украинского президента. Объяснение очевидное: Зеленский использовал всю имеющуюся в наличии медийную мощь, чтобы представить себя лидером воюющей нации и капитализировать в свою пользу военные успехи Украины в Харьковской и Херсонской областях. В то же время поражения первых месяцев войны были успешно списаны на «предательство» оппозиции, которую под этим предлогом и удалось уничтожить в прямом смысле этого слова.Исследование Центра Разумкова прямо указывает, что Зеленский «в своей публичной риторике является продолжателем ключевых программных смыслов своего предшественника П. Порошенко - "армия, язык, вера"», тем самым отвечая запросам воюющего общества. С другой стороны, нельзя забывать, что программные смыслы Порошенко на предыдущих президентских выборах оказались чуждыми абсолютному большинству населения Украины, благодаря чему Зеленский и победил. Поэтому подстроился ли Зеленский под реальный общественный запрос или, наоборот, создал этот запрос путем медийного разжигания ненависти и милитаризма — вопрос открытый.В то же время «лидер нации» превратился в настоящего дуче или каудильо. Закон Украины «О правовом режиме военного положения» предоставил ему решающее влияние на исполнительную власть, а благодаря «монобольшинству» фракции партии «Слуга народа» (при поддержке лояльных депутатов других фракций) он получил полное влияние и на Верховную раду. Военное положение позволило Зеленскому сформировать подотчетную только ему вертикаль в виде военных администраций, которые сегодня заменяют местные власти. И это не говоря о неформальных инструментах, вроде влияния через главу офиса Президента Андрея Ермака и его заместителей.Таким образом, Центр Разумкова фиксирует, что «Президент стал наиболее мощным и влиятельным институтом в системе власти, подчинив себе и парламент, и правительство». А на самом деле и судебную власть, поскольку Конституционный суд до сих пор не имеет законного руководителя и его деятельность фактически заблокирована (об этом позже). Авторы исследования считают, что такая консолидация власти «необходима в условиях военного положения», но при этом «может создать соблазн удерживать такое положение вещей и по окончании войны».По крайней мере, чем дольше длится война, тем прочнее положение Зеленского. Даже если в следующем году состоятся выборы и даже если они формально будут проведены абсолютно честно и прозрачно, запредельные военные рейтинги и разгром оппозиции снова посадят Зеленского в президентское кресло.Парламент 404«Парламент в условиях действия правового режима военного положения, — указывают в Центре Разумкова, — объективным образом фактически утратил свою представительскую функцию, а выполнение законодательной функции осуществлялось преимущественно под влиянием Президента и его окружения».По состоянию на конец февраля текущего года принималось 88% законопроектов, поданных президентом, 45% законопроектов, поданных народными депутатами, и лишь 34% — поданных Кабмином. Эта статистика иллюстрирует противоречие конституционному порядку, согласно которому именно правительство должно заботиться о законодательном обеспечении своей работы. По факту сейчас это делает президент.В середине 2023 года в Верховной раде было минимальное количество депутатов за всю ее историю — 404 (гусары, молчать!) Это связано с арестами представителей оппозиции (Медведчука, Шуфрича), лишением гражданства Украины оппозиционных нардепов Рабиновича, Козака, Кузьмина, личной просьбой о прекращении мандата со стороны Кивы, Левочкиной, Абрамовича, Королевской, Солода, Волошина (все от оппозиционной партии) и нескольких внефракционных депутатов вроде Новинского. Интересно, что оставшиеся при мандатах оппозиционеры послушно голосовали вместе с пропрезидентским «монобольшинством», а после запрета своей партии ОПЗЖ создали отдельные депутатские группы и продолжили работать как ни в чем не бывало. Несколько нардепов были назначены на государственные должности: Сольский — министром аграрной политики, Лубинец — омбудсменом, Совгиря — судьей КСУ, Костин — генпрокурором и т.д.После 24 февраля 2022 года Рада работает в режиме одного пленарного заседания, не разглашая информации о днях голосования. Информация о составе парламента также долго оставалась скрытой. Все это, наряду с контролируемым президентом «монобольшинством», приводило к массе нарушений, например «имело место принятие отдельных законов без предварительного их обсуждения, с несоблюдением других предписаний законодательного процесса». Это не говоря об использовании военного положения для расправы с политическими оппонентами.Общество работу парламента оценивает в целом негативно, и личный рейтинг Зеленского не переносится на партию «Слуга народа».Зицпредседатель Шмыгаль и Кабмин для битья«Правительство Украины, — утверждают авторы исследования, — во время военного положения, как и в предыдущий относительно мирный период, оставалось несамостоятельной институцией».После 24 февраля 2022 года такое положение вещей было формализовано режимом военного положения, а до того правительство Дениса Шмыгаля зависело от воли окружения президента. Марионеточное положение Кабмина подтверждается и тем, что к этому моменту Верховная Рада не удосужилась выполнить требование ст. 85 и 114 Конституции — рассмотреть и одобрить программу деятельности правительства, состав которого за последние полтора года поменялся несколько раз.«Ни одно из этих кадровых изменений не было должным образом прокоммуницировано с обществом: ни в отношении их причин и мотивации, ни в отношении ожиданий от новых назначений», — указано в докладе Центра Разумкова.Кстати, именно одобрение Верховной радой программы правительства дает ему годовой иммунитет. Нет одобрения — нет и иммунитета, а значит, менять министров можно хоть каждый день.Постоянные ротации, малоизвестность министров, закрытость процедуры отбора кандидатов, непрозрачность работы и такие странные с точки зрения общества решения, как лишение дополнительных вознаграждений военнослужащих, не находящихся в районах боевых действий, проведение тендеров на съемки комедийных сериалов сомнительного качества за бюджетные средства, закупки продовольствия по безосновательно завышенным ценам (знаменитые «яйца по 17 гривен») привели к тому, что рейтинг доверия премьеру Шмыгалю держится на околонулевых позициях (3,5%), а рейтинг самого правительства вообще отрицателен (−13,1%)Исходя из этого в Центре Разумкова предполагают, что «центр принятия решений в сфере исполнительной власти и по окончанию действия правового режима военного положения будет находиться в офисе Президента Украины, тогда как на правительство будет возлагаться ответственность за возможные будущие просчеты и скандалы».Двое судей до коллапса«Ослабленную постоянными попытками ее реформирования "под каждого нового президента", хроническим недофинансированием судов, многолетним судейским кадровым голодом и неработающими органами организации правосудия (Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей), судебную систему страны постоянно сотрясали также разного рода коррупционные и другие скандалы».В таком виде судебная система Украины встретила 24 февраля 2022 года.С начала СВО производительность Конституционного суда Украины упала до наименьших показателей за всю его историю. В 2022 году Большой палатой КСУ было принято четыре решения, его сенатами — восемь, а в первой половине 2023 года оба эти органа приняли всего по одному решению. Наверное, иначе и быть не могло, учитывая, что с сентября 2022 года КСУ работает без полноценного руководства, председателя суда и его заместителя избрать так и не смогли. Обязанности председателя временно исполняет старший по возрасту судья КСУ. С декабря же 2022 года из 18 предусмотренных конституцией судей реально работают только 13. Назначить недостающих не получилось и на съезде судей Украины в январе этого года, потому что к моменту его проведения не создали необходимую совещательную группу экспертов, которая должна оценивать моральные и профессиональные качества кандидатов. Эта ситуация граничит с катастрофой, потому что осуществлять свои полномочия КСУ может при наличии минимум 12 судей в его составе. Случись еще что-то (арест, смерть, побег) с двумя судьями, орган перестанет работать вообще.«Все это вместе, — указано в исследовании, — создает серьезную угрозу относительно надлежащего соблюдения на Украине конституционных принципов осуществления государственной власти, обеспечения верховенства Конституции и гарантирования прав и свобод человека и гражданина».Если перевести на более понятный язык, то сказано, что суды пока кое-как работают, но как ветвь власти судебная система разгромлена. Таким образом, исходя из данных исследования Центра Разумкова, сегодня Зеленский и его окружение сосредоточили в своих руках все ветви государственной власти на Украине, что при любом отношении к вопросу называется диктатурой, и существуют большие опасения, что такое положение дел не изменится и после окончания войны.
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Павел Волков
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украина, владимир зеленский, диктатура, сво, свобода слова, эксклюзив, инфографика
Украина, Владимир Зеленский, диктатура, СВО, свобода слова, Эксклюзив

Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти

03:00 19.10.2023 (обновлено: 15:06 19.10.2023)
 
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Украинский социологический Центр Разумкова представил исследование "Российско-украинский конфликт: от полномасштабной войны до разрешения конфликта и послевоенного восстановления". Результат оказался неожиданным — Зеленский под предлогом войны сконцентрировал в своих руках все ветви власти и эта ситуация его устраивает
Альтернативы дуче нет
Война позволила президенту Украины Владимиру Зеленскому чрезвычайно укрепить свои позиции. Полностью или скорее доверяют ему 80% граждан, а баланс доверия-недоверия составляет 65%. Таких показателей не было ни у одного украинского президента.
Объяснение очевидное: Зеленский использовал всю имеющуюся в наличии медийную мощь, чтобы представить себя лидером воюющей нации и капитализировать в свою пользу военные успехи Украины в Харьковской и Херсонской областях. В то же время поражения первых месяцев войны были успешно списаны на «предательство» оппозиции, которую под этим предлогом и удалось уничтожить в прямом смысле этого слова.
Исследование Центра Разумкова прямо указывает, что Зеленский «в своей публичной риторике является продолжателем ключевых программных смыслов своего предшественника П. Порошенко - "армия, язык, вера"», тем самым отвечая запросам воюющего общества. С другой стороны, нельзя забывать, что программные смыслы Порошенко на предыдущих президентских выборах оказались чуждыми абсолютному большинству населения Украины, благодаря чему Зеленский и победил. Поэтому подстроился ли Зеленский под реальный общественный запрос или, наоборот, создал этот запрос путем медийного разжигания ненависти и милитаризма — вопрос открытый.
В то же время «лидер нации» превратился в настоящего дуче или каудильо. Закон Украины «О правовом режиме военного положения» предоставил ему решающее влияние на исполнительную власть, а благодаря «монобольшинству» фракции партии «Слуга народа» (при поддержке лояльных депутатов других фракций) он получил полное влияние и на Верховную раду.
Военное положение позволило Зеленскому сформировать подотчетную только ему вертикаль в виде военных администраций, которые сегодня заменяют местные власти. И это не говоря о неформальных инструментах, вроде влияния через главу офиса Президента Андрея Ермака и его заместителей.
Таким образом, Центр Разумкова фиксирует, что «Президент стал наиболее мощным и влиятельным институтом в системе власти, подчинив себе и парламент, и правительство». А на самом деле и судебную власть, поскольку Конституционный суд до сих пор не имеет законного руководителя и его деятельность фактически заблокирована (об этом позже).
Авторы исследования считают, что такая консолидация власти «необходима в условиях военного положения», но при этом «может создать соблазн удерживать такое положение вещей и по окончании войны».
По крайней мере, чем дольше длится война, тем прочнее положение Зеленского. Даже если в следующем году состоятся выборы и даже если они формально будут проведены абсолютно честно и прозрачно, запредельные военные рейтинги и разгром оппозиции снова посадят Зеленского в президентское кресло.
Парламент 404
«Парламент в условиях действия правового режима военного положения, — указывают в Центре Разумкова, — объективным образом фактически утратил свою представительскую функцию, а выполнение законодательной функции осуществлялось преимущественно под влиянием Президента и его окружения».
По состоянию на конец февраля текущего года принималось 88% законопроектов, поданных президентом, 45% законопроектов, поданных народными депутатами, и лишь 34% — поданных Кабмином. Эта статистика иллюстрирует противоречие конституционному порядку, согласно которому именно правительство должно заботиться о законодательном обеспечении своей работы. По факту сейчас это делает президент.
В середине 2023 года в Верховной раде было минимальное количество депутатов за всю ее историю — 404 (гусары, молчать!) Это связано с арестами представителей оппозиции (Медведчука, Шуфрича), лишением гражданства Украины оппозиционных нардепов Рабиновича, Козака, Кузьмина, личной просьбой о прекращении мандата со стороны Кивы, Левочкиной, Абрамовича, Королевской, Солода, Волошина (все от оппозиционной партии) и нескольких внефракционных депутатов вроде Новинского.
Интересно, что оставшиеся при мандатах оппозиционеры послушно голосовали вместе с пропрезидентским «монобольшинством», а после запрета своей партии ОПЗЖ создали отдельные депутатские группы и продолжили работать как ни в чем не бывало. Несколько нардепов были назначены на государственные должности: Сольский — министром аграрной политики, Лубинец — омбудсменом, Совгиря — судьей КСУ, Костин — генпрокурором и т.д.
После 24 февраля 2022 года Рада работает в режиме одного пленарного заседания, не разглашая информации о днях голосования. Информация о составе парламента также долго оставалась скрытой. Все это, наряду с контролируемым президентом «монобольшинством», приводило к массе нарушений, например «имело место принятие отдельных законов без предварительного их обсуждения, с несоблюдением других предписаний законодательного процесса». Это не говоря об использовании военного положения для расправы с политическими оппонентами.
Общество работу парламента оценивает в целом негативно, и личный рейтинг Зеленского не переносится на партию «Слуга народа».
Зицпредседатель Шмыгаль и Кабмин для битья
«Правительство Украины, — утверждают авторы исследования, — во время военного положения, как и в предыдущий относительно мирный период, оставалось несамостоятельной институцией».
После 24 февраля 2022 года такое положение вещей было формализовано режимом военного положения, а до того правительство Дениса Шмыгаля зависело от воли окружения президента. Марионеточное положение Кабмина подтверждается и тем, что к этому моменту Верховная Рада не удосужилась выполнить требование ст. 85 и 114 Конституции — рассмотреть и одобрить программу деятельности правительства, состав которого за последние полтора года поменялся несколько раз.
«Ни одно из этих кадровых изменений не было должным образом прокоммуницировано с обществом: ни в отношении их причин и мотивации, ни в отношении ожиданий от новых назначений», — указано в докладе Центра Разумкова.
Кстати, именно одобрение Верховной радой программы правительства дает ему годовой иммунитет. Нет одобрения — нет и иммунитета, а значит, менять министров можно хоть каждый день.
Постоянные ротации, малоизвестность министров, закрытость процедуры отбора кандидатов, непрозрачность работы и такие странные с точки зрения общества решения, как лишение дополнительных вознаграждений военнослужащих, не находящихся в районах боевых действий, проведение тендеров на съемки комедийных сериалов сомнительного качества за бюджетные средства, закупки продовольствия по безосновательно завышенным ценам (знаменитые «яйца по 17 гривен») привели к тому, что рейтинг доверия премьеру Шмыгалю держится на околонулевых позициях (3,5%), а рейтинг самого правительства вообще отрицателен (−13,1%)
Исходя из этого в Центре Разумкова предполагают, что «центр принятия решений в сфере исполнительной власти и по окончанию действия правового режима военного положения будет находиться в офисе Президента Украины, тогда как на правительство будет возлагаться ответственность за возможные будущие просчеты и скандалы».
Оценка возможности граждан Украины влиять на действия правительства
Двое судей до коллапса
«Ослабленную постоянными попытками ее реформирования "под каждого нового президента", хроническим недофинансированием судов, многолетним судейским кадровым голодом и неработающими органами организации правосудия (Высшим советом правосудия, Высшей квалификационной комиссией судей), судебную систему страны постоянно сотрясали также разного рода коррупционные и другие скандалы».
В таком виде судебная система Украины встретила 24 февраля 2022 года.
С начала СВО производительность Конституционного суда Украины упала до наименьших показателей за всю его историю. В 2022 году Большой палатой КСУ было принято четыре решения, его сенатами — восемь, а в первой половине 2023 года оба эти органа приняли всего по одному решению. Наверное, иначе и быть не могло, учитывая, что с сентября 2022 года КСУ работает без полноценного руководства, председателя суда и его заместителя избрать так и не смогли. Обязанности председателя временно исполняет старший по возрасту судья КСУ.
С декабря же 2022 года из 18 предусмотренных конституцией судей реально работают только 13. Назначить недостающих не получилось и на съезде судей Украины в январе этого года, потому что к моменту его проведения не создали необходимую совещательную группу экспертов, которая должна оценивать моральные и профессиональные качества кандидатов. Эта ситуация граничит с катастрофой, потому что осуществлять свои полномочия КСУ может при наличии минимум 12 судей в его составе. Случись еще что-то (арест, смерть, побег) с двумя судьями, орган перестанет работать вообще.
«Все это вместе, — указано в исследовании, — создает серьезную угрозу относительно надлежащего соблюдения на Украине конституционных принципов осуществления государственной власти, обеспечения верховенства Конституции и гарантирования прав и свобод человека и гражданина».
Если перевести на более понятный язык, то сказано, что суды пока кое-как работают, но как ветвь власти судебная система разгромлена. Таким образом, исходя из данных исследования Центра Разумкова, сегодня Зеленский и его окружение сосредоточили в своих руках все ветви государственной власти на Украине, что при любом отношении к вопросу называется диктатурой, и существуют большие опасения, что такое положение дел не изменится и после окончания войны.
 
УкраинаВладимир ЗеленскийдиктатураСВОсвобода словаЭксклюзив
 
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