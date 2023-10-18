https://ukraina.ru/20231018/1050291148.html

Гибель запорожцев, последствия обстрелов, ослабление помощи. Главное на Украине на 13:00 18 октября

Гибель запорожцев, последствия обстрелов, ослабление помощи. Главное на Украине на 13:00 18 октября - 18.10.2023 Украина.ру

Гибель запорожцев, последствия обстрелов, ослабление помощи. Главное на Украине на 13:00 18 октября

Украина.ру, 18.10.2023

2023-10-18T13:00

2023-10-18T13:00

2023-10-18T13:27

эксклюзив

хроники

спецоперация

украина

всу

обстрелы

инфраструктура

конфликт

израиль

помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049302739_0:72:1600:972_1920x0_80_0_0_6e05caca55c0f89f4a1e4696f2f2ed5e.jpg

На Украине звучат взрывы, повреждена инфраструктура, убиты жители Запорожья. ВСУ пытаются атаковать Донбасс. Пушков сомневается в способности США помочь одновременно Украине и ИзраилюВ среду в четырех областях Украины — Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской — объявили воздушную тревогу.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги раздался в регионах в промежутке с 11:47 до 11:49.Ранее в среду тревогу уже объявляли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, спустя некоторое время ее отменили.Издание «Страна» написало о взрывах в Харькове.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил о проблемах с электроснабжением в городе после взрыва в Индустриальном районе.По его словам, после обстрела Харькова зафиксированы «определенные проблемы со светом».Издание Vesti.ua свою очередь информировало о взрывах в Днепропетровске, а также в подконтрольном Киеву Запорожье.Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале написал, что от попадания ракеты украинской ПВО в жилой многоквартирный дом в Запорожье погибли два человека.По его словам, еще три человека числятся пропавшими без вести.«Велика вероятность, что они находятся под завалами», — добавил Рогов.Офис генпрокурора Украины заявил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области в результате взрывов повреждены объекты гражданской инфраструктуры.Херсонская область стала частью РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.Последствия обстрелов ВСУМэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал, что в результате обстрела украинскими военными Куйбышевского района города по улице Словацкой и в окрестностях завода «Топаз» наблюдается задымление.«Обстоятельства выясняются», — заверил он.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска с 9:10 по 10:35 выпустили 14 «натовских» снарядов калибра 155 мм по Донецку и Ясиноватскому району.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.В свою очередь подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко указал, что Вооруженные силы Украины безуспешно попытались атаковать у Торского на Краснолиманском участке фронта.«На Краснолиманском направлении неблагоприятные погодные условия сорвали запланированную атаку вооруженных формирований Украины», — заявил Марочко.По его словам, киевские силовики пытались совершить прорыв в районе населенного пункта Торское.Он уточнил, что, по данным его источников, противник понес потери.Как ранее сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии было нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. По его словам, потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих, подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск.Судьба помощи КиевуРоссийский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале усомнился в возможности осуществить намерение президента США Джо Байдена одновременно помочь Украине и Израилю.«Байден сказал: США справятся с борьбой на два фронта — и с поддержкой Украины, и с поддержкой Израиля. Но справятся ли? И не похоронят ли эти две гири шансы демократов остаться в Белом доме?» — написал Пушков.Ранее издание Украина.ру уже информировало, что президент США планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут в том числе на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.Накануне власти Израиля обратились к Вашингтону с просьбой предоставить экстренную помощь в размере 10 миллиардов долларов США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.Согласно данным Госдепа, США за финансовые 2001–2023 годы предоставили Израилю 63,1 миллиарда долларов — в среднем по 3 миллиарда долларов в год. При этом в прошлом году финансирование резко сократилось — до 3,7 миллиона долларов.Новый пакет помощи может стать наибольшим в адрес этой страны за более чем 20 лет и довести общий объем финансирования до 73 миллиардов долларов, в результате Израиль станет вторым крупнейшим иностранным получателем финансирования от США.Абсолютным лидером среди крупнейших реципиентов американского финансирования все последние годы является Афганистан, который на 30 сентября 2023 года получил от США 111,7 миллиарда долларов. Ирак с 64,4 миллиарда долларов занимал второе место, а Израиль был третий. Египет за эти годы получил от США 33,6 миллиарда долларов и занял четвертое место, а пятерку лидеров замыкала Украина с 30,4 миллиарда долларов.При этом за последние два года именно Киев стал главным реципиентом американского финансирования, получив с 1 октября 2021 по 30 сентября 2023 года 24,6 миллиарда долларов. В то же время Израиль за это время получил 3,3 миллиарда долларов, Афганистан — 2,7 миллиарда, Ирак — 824,5 миллиона, а Египет — 353 миллиона долларов.Информационное агентство DPA в среду сообщило, что Германия будет отдавать приоритет Израилю в вопросе экспорта вооружений.Ранее сообщалось, что Израиль запросил у Германии боеприпасы для военных кораблей, а также консервированную кровь и бронежилеты.Германия является одним из крупнейших поставщиков оружия Украине: канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что по объемам военной помощи ФРГ уступает лишь США.На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует «отвлечь» внимание международного сообщества от конфликта на Украине.Накануне вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белль подтвердил Sky News, что Зеленский теряет внимание СМИ из-за войны в Израиле, что негативно скажется на получаемой им помощи.«В связи с началом конфликта в Израиле, Зеленского лишили кислорода, ограничив внимание к нему в медиа, что неизбежно повлияет на получаемую помощь», — отметил он.Белл подчеркнул, что у Зеленского получалось приковывать внимание СМИ, поэтому союзники активно занимались поставками оружия на Украину. Однако, по его мнению, война в Израиле изменила ситуацию.

https://ukraina.ru/20231017/1050257413.html

https://ukraina.ru/20231017/1050246237.html

https://ukraina.ru/20231018/1050282647.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, украина, всу, обстрелы, инфраструктура, конфликт, израиль, помощь, сша, взрывы, воздушная тревога