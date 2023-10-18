https://ukraina.ru/20231018/1050282647.html

Террористическая атака, потери ВСУ, свертывание отношений с США. Главное на Украине на утро 18 октября

Террористическая атака, потери ВСУ, свертывание отношений с США. Главное на Украине на утро 18 октября - 18.10.2023 Украина.ру

Террористическая атака, потери ВСУ, свертывание отношений с США. Главное на Украине на утро 18 октября

Украина.ру, 18.10.2023

2023-10-18T09:00

2023-10-18T09:00

2023-10-18T12:08

хроники

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Киев попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением дронов. ВСУ потеряли бойцов на Краснолиманском направлении, в Запорожье что-то взрывается. Посол Антонов раскритиковал США за передачу ракет ATACMS КиевуРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за ночь 28 беспилотников Украины над территорией Белгородской и Курской областей и акваторией Черного моря. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в Минобороны России.В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале подтвердил уничтожение шести дронов над регионом.«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.Кроме того, украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего украинские войска выпустили 107 различных боеприпасов.Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.Сведения о жертвах среди гражданских лиц за прошедшие сутки не поступали.Потери ВСУВоздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 01:33 по 01:51.Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье.Позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что ошибочные действия противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины привели к попаданию ракеты в жилой многоквартирный дом в Запорожье.По данным Рогова, в городе прозвучало не менее пяти взрывов. Он подчеркнул, что работа ПВО Украины представляет наибольшую опасность для мирных жителей.В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что войска Украины потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек.«В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта. Потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих», — сказал офицер.Также уничтожена боевая бронированная машина «Козак».В ходе контрбатарейной борьбы, уточнил начальник пресс-центра, «вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск».Грубейшая ошибка СШАБелый дом задним числом признал передачу украинцам ракет ATACMS в модификации с дальностью порядка 165 километров.Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем видеообращении применение американских тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Политик поблагодарил США и сообщил, что договоренности с американским коллегой Джо Байденом выполняются.По сообщениям телеграм-канала WarGonzo, накануне был атакован аэропорт Вооруженных сил России в Бердянске Запорожской области. Предположительно для атаки использовались американские ракеты ATACMS.Рогов подтвердил, что обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 ATACMS. Также, по его словам, ВСУ использовали более дешевую версию Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).Сенатор от Запорожской области, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил, что каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая «нашпигована» 275 боевыми элементами M74.Посол России в США Анатолий Антонов назвал тайную поставку Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS грубейшей ошибкой, которая будет иметь самые серьезные последствия.«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер», — сказал посол.Он также заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.Он заверил, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские «подарки» не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены.Несмотря на заверения России, что накачка Киева оружием только затянет украинский конфликт, президент США Джо Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут в том числе на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.«Президент Джо Байден обдумывает запросить дополнительно около 100 миллиардов долларов, которые будут включать военную помощь Израилю и Украине, а также средства на защиту границы и помощь странам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань», — сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.По данным издания, в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в американском конгрессе.При этом с 18 октября генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч возглавит группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь.Инспектор из Пентагона будет контролировать использование помощи в 113 миллиардов долларов, отправленной Украине и другим странам начиная с февраля прошлого года. Также он будет готовить ежеквартальные отчеты, доступные общественности.Контролировать оказываемую помощь США Украине затруднительно, в частности, из-за уровня коррупции и масштаба денежных потоков. К примеру, в обзоре генерального инспектора госдепартамента США говорится, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Штатами помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.Глава американского агентства по международному развитию Саманта Пауэр рассказывала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые США направляют Киеву в качестве поддержки. Причина, по ее словам, в самом масштабе денег.По данным американских СМИ, общая военная, экономическая и гуманитарная помощь, оказанная США Киеву, уже превысила 100 миллиардов долларов.

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https://ukraina.ru/20231017/1050246237.html

https://ukraina.ru/20231016/1050221022.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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