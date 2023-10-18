Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050251787.html
Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание
Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание - 18.10.2023 Украина.ру
Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание
Во вторник, 17 октября, начался двухдневный визит президента Путина в Китай. В программе — участие в международном форуме "Один пояс — один путь", встреча с председателем Си, а также переговоры ещё с четырьмя лидерами — президентами Вьетнама, Монголии и Лаоса, а также премьерами Венгрии и Таиланда
2023-10-18T07:46
2023-10-18T11:15
эксклюзив
владимир путин
россия
кнр (китай)
визит
форум
си цзиньпин
делегация
сила сибири (газопровод)
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050269481_0:135:3003:1824_1920x0_80_0_0_3b16b6e18f1d17bddb948dab37caade9.jpg
Подписание прорывных документов заранее не анонсировали, — всё же визит не специализированный и приурочен 10-летию инициативы «Один пояс — один путь» — однако это не означает, что визит будет безрезультатным.В состав российской делегации вошла масса высших чиновников — вице-премьеры Новак и Чернышенко, министры Лавров, Силуанов и Савельев, председатель Центробанка Набиуллина, — а также главы «Сбера», «Новатэка», «Росатом», «Роснефти», ВЭБа и Volga Group. Понятное дело, что каждый из них будет говорить о важном и наболевшем, а все темы явно перечислить не выйдет. Однако за последнее время новостей о китайско-российском (и не только) сотрудничестве было порядочно, чтобы понять, на что стоит обращать внимание в ближайшие месяцы.ФинансыВ конце сентября издание «Коммерсант» сообщало о визите в КНР представительной делегации Центробанка. Центральной темой сентябрьского визита было развитие «корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах и расширение возможностей для трансграничных операций».Китай хоть и публично заявляет, что не особо стремится к превращению юаня в альтернативу доллару в качестве мировой валюты, всё же движется в этом направлении. За минувший год подписана масса соглашений об активизации торговли в национальных валютах между КНР и дружественными ему странами.Для России, лишившейся возможности использовать доллары и евро, юань стал важнейшей валютой.Во-первых, в юанях проводятся расчёты по экспортным многим экспортным контрактам — доля китайской валюты в экспортных расчётах России по итогам июля 2023 года достигла 27% против 2% в марте 2022 года. «Сбер», к слову, 3 октября договорился с банками Бразилии об открытии корреспондентских счетов в юанях, а до конца года откроет в стране своё представительство.Во-вторых, российский бизнес активно кредитуется в КНР. По данным FT, за 14 месяцев — с февраля 2022 года по март 2023 года — доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза — с 2,2 до 9,7 млрд долларов. И этот рост продолжится: только в августе российский бизнес взял в займы у КНР сумму, эквивалентную 2 млрд долларов. Собственно, привлечение инвестиций в Россию из Китая уже заявили как важную тему в переговорах.В-третьих, наверняка уделят внимание работе с цифровыми финансовыми активами, тем более что Минфин рассматривает возможность легализации в России работы децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO).Поэтому обсудить банкирам и финансистам в КНР будет что, в том числе и китайский оверкомплаенс в отношении российских банков, — китайские товарищи старательно следуют американским санкциям, что замедляет сотрудничество между странами.Главное в этих условиях — обеспечить рост взаимного товарооборота, чтобы облегчить валютный клиринг, ведь чтобы отечественному бизнесу вывести юани из Бразилии за поставленные товары, нужно чтобы не только Бразилия и КНР активнее торговали и рассчитывались в нацвалютах, но и чтобы рос российско-китайский товарооборот.Товарооборот и логистикаВопросам взаимной торговли уделят приоритетное внимание. И речь даже не о проектируемом газопроводе «Сила Сибири — 2» (о нём президент Путин будет общаться со своим монгольским коллегой), или поставках нефти, благодаря которым товарооборот между РФ и КНР преодолеет отметку в 200 млрд долларов в конце текущего года, а не 2024 года, как ранее предполагалось.Важно, что за пределами энергетических вопросов зачастую остаётся торговля продовольствием. А новостей по данному направлению также достаточно.Россия в январе — августе этого года экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн продукции АПК, что в 2,7 раза больше в натуральном измерении и 1,9 раза в денежном. КНР вышла в лидеры среди покупателей российской с/х продукции. Экспорт мороженой рыбы был возобновлён в начале 2023 года и уже три раза превысил прошлогодние отгрузки. С октября прошлого года увеличиваются отгрузки гороха — тогда КНР и Россия подписали протокол о фитосанитарных требованиях к данному виду продукции. Кроме того, на КНР приходится 31,2% российского экспорта масложировой продукции и 70% отгрузок рапсового масла.План на 2030 год — 10 млрд экспорта, в чём помогут, в частности, поставки свинины в КНР, которые возобновятся после 15 лет запрета. Главные проблемы в этом направлении — долгие переговоры с китайскими товарищами и логистические вопросы. Логистике наверняка уделят особое внимание, особенно в контексте активизировавшихся в конце лета переговоров по созданию транспортного коридора из России в Западный Китай через Монголию, которые как раз курирует глава Минтранса Виталий Савельев, благо данная тема прекрасно вписывается в китайскую инициативу «Один пояс — один путь». К слову, в конце сентября в Монголию с визитом посетил глава Госдумы Вячеслав Володин.Однако реализация данного проекта растянется на годы в силу большого объёма работ. В частности, только в случае с ж/д сообщением через Монголию потребуется электрифицировать Трансмонгольскую железную дорогу и проложить вторую колею.«Железо» и технологииОтдельный вопрос — доступ к электронике и высоким технологиям. Эту тему наверняка будет обсуждать вице-премьер Григоренко. С китайским «железом» и Россией всё более чем интересно.Во-первых, Huawei смог освоить выпуск 7-нм чипов, что не только серьёзно озадачило американских чиновников, но и увеличило биржевую капитализацию его поставщиков на 34 млрд долларов. России, лишившейся возможности производить чипы на Тайване, нелишним был бы доступ на фабрики материкового Китая, где можно было выпускать отечественные чипы.Во-вторых, решён вопрос с экспортом китайских чипов Loongson на базе китайской же архитектуры Loongson. В декабре 2022 года правительство Китая запретило поставки данных процессоров, сославшись на критическую важность данных технологий. Чипы от Intel и AMD в Россию поступают, но китайский «кремний» мог бы подстраховать российские компании на случай блокировки параллельного экспорта. Однако 9 октября стало известно, что в России начнётся выпуск различного оборудования на китайских процессорах, под которые адаптируют ОС «Альт». Свою позицию КНР изменила из-за попадания Loongson под американские санкции 6 марта 2023 года и выхода нового поколения процессоров 3A6000, тогда как в Россию поедет предыдущее поколение 3A5000.Ещё один важный вопрос — введение КНР с 1 сентября текущего года экспортного контроля в отношении высокопроизводительных беспилотников весом от 4 кг, взлётной нагрузкой от 7 кг и дальностью полёта свыше 30 минут. В России уже возник дефицит подобных БПЛА, в том числе не только в военном сегменте, но в сельском хозяйстве. Для поставок таких машин в Россию китайской компании потребуется получение лицензии, получение которой может занять до полугода. Логичным в таких условиях видится организация поставок в Россию комплектующих для сборки БПЛА с последующей локализацией производства. Однако для этого явно понадобится поднять вопрос на уровне вице-премьеров.***Таким образом, при анализе новостей из Пекина в ближайшие дни стоит обратить внимание на проблематику финансов (кредитование, расчёты в юанях, сближение нормативно-правовой базы при расчётах с применением цифровых активов), а также вопросы логистики во всех её проявлениях от железнодорожного и автомобильного транспорта и вплоть до новых пунктов пропуска и мостов.
https://ukraina.ru/20231017/1050244560.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050269481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c1f0e95dd8196732ec7bbbb2bd42de4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир путин, россия, кнр (китай), визит, форум, си цзиньпин, делегация, сила сибири (газопровод), экспорт, финансы
Эксклюзив, Владимир Путин, Россия, КНР (Китай), визит, форум, Си Цзиньпин, делегация, Сила Сибири (газопровод), экспорт, финансы

Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание

07:46 18.10.2023 (обновлено: 11:15 18.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Во вторник, 17 октября, начался двухдневный визит президента Путина в Китай. В программе — участие в международном форуме "Один пояс — один путь", встреча с председателем Си, а также переговоры ещё с четырьмя лидерами — президентами Вьетнама, Монголии и Лаоса, а также премьерами Венгрии и Таиланда
Подписание прорывных документов заранее не анонсировали, — всё же визит не специализированный и приурочен 10-летию инициативы «Один пояс — один путь» — однако это не означает, что визит будет безрезультатным.
В состав российской делегации вошла масса высших чиновников — вице-премьеры Новак и Чернышенко, министры Лавров, Силуанов и Савельев, председатель Центробанка Набиуллина, — а также главы «Сбера», «Новатэка», «Росатом», «Роснефти», ВЭБа и Volga Group. Понятное дело, что каждый из них будет говорить о важном и наболевшем, а все темы явно перечислить не выйдет. Однако за последнее время новостей о китайско-российском (и не только) сотрудничестве было порядочно, чтобы понять, на что стоит обращать внимание в ближайшие месяцы.
Финансы
В конце сентября издание «Коммерсант» сообщало о визите в КНР представительной делегации Центробанка. Центральной темой сентябрьского визита было развитие «корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах и расширение возможностей для трансграничных операций».
Китай хоть и публично заявляет, что не особо стремится к превращению юаня в альтернативу доллару в качестве мировой валюты, всё же движется в этом направлении. За минувший год подписана масса соглашений об активизации торговли в национальных валютах между КНР и дружественными ему странами.
Для России, лишившейся возможности использовать доллары и евро, юань стал важнейшей валютой.
Инфографика Объем экспорта и импорта
Инфографика Объем экспорта и импорта
Инфографика Объем экспорта и импорта
Во-первых, в юанях проводятся расчёты по экспортным многим экспортным контрактам — доля китайской валюты в экспортных расчётах России по итогам июля 2023 года достигла 27% против 2% в марте 2022 года. «Сбер», к слову, 3 октября договорился с банками Бразилии об открытии корреспондентских счетов в юанях, а до конца года откроет в стране своё представительство.
Во-вторых, российский бизнес активно кредитуется в КНР. По данным FT, за 14 месяцев — с февраля 2022 года по март 2023 года — доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза — с 2,2 до 9,7 млрд долларов. И этот рост продолжится: только в августе российский бизнес взял в займы у КНР сумму, эквивалентную 2 млрд долларов. Собственно, привлечение инвестиций в Россию из Китая уже заявили как важную тему в переговорах.
В-третьих, наверняка уделят внимание работе с цифровыми финансовыми активами, тем более что Минфин рассматривает возможность легализации в России работы децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO).
Поэтому обсудить банкирам и финансистам в КНР будет что, в том числе и китайский оверкомплаенс в отношении российских банков, — китайские товарищи старательно следуют американским санкциям, что замедляет сотрудничество между странами.
Главное в этих условиях — обеспечить рост взаимного товарооборота, чтобы облегчить валютный клиринг, ведь чтобы отечественному бизнесу вывести юани из Бразилии за поставленные товары, нужно чтобы не только Бразилия и КНР активнее торговали и рассчитывались в нацвалютах, но и чтобы рос российско-китайский товарооборот.
Товарооборот и логистика
Вопросам взаимной торговли уделят приоритетное внимание. И речь даже не о проектируемом газопроводе «Сила Сибири — 2» (о нём президент Путин будет общаться со своим монгольским коллегой), или поставках нефти, благодаря которым товарооборот между РФ и КНР преодолеет отметку в 200 млрд долларов в конце текущего года, а не 2024 года, как ранее предполагалось.
Важно, что за пределами энергетических вопросов зачастую остаётся торговля продовольствием. А новостей по данному направлению также достаточно.
Россия в январе — августе этого года экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн продукции АПК, что в 2,7 раза больше в натуральном измерении и 1,9 раза в денежном. КНР вышла в лидеры среди покупателей российской с/х продукции. Экспорт мороженой рыбы был возобновлён в начале 2023 года и уже три раза превысил прошлогодние отгрузки. С октября прошлого года увеличиваются отгрузки гороха — тогда КНР и Россия подписали протокол о фитосанитарных требованиях к данному виду продукции. Кроме того, на КНР приходится 31,2% российского экспорта масложировой продукции и 70% отгрузок рапсового масла.
Россия и Китай
Россия и Китай
Россия и Китай
План на 2030 год — 10 млрд экспорта, в чём помогут, в частности, поставки свинины в КНР, которые возобновятся после 15 лет запрета. Главные проблемы в этом направлении — долгие переговоры с китайскими товарищами и логистические вопросы. Логистике наверняка уделят особое внимание, особенно в контексте активизировавшихся в конце лета переговоров по созданию транспортного коридора из России в Западный Китай через Монголию, которые как раз курирует глава Минтранса Виталий Савельев, благо данная тема прекрасно вписывается в китайскую инициативу «Один пояс — один путь». К слову, в конце сентября в Монголию с визитом посетил глава Госдумы Вячеслав Володин.
Однако реализация данного проекта растянется на годы в силу большого объёма работ. В частности, только в случае с ж/д сообщением через Монголию потребуется электрифицировать Трансмонгольскую железную дорогу и проложить вторую колею.
«Железо» и технологии
Отдельный вопрос — доступ к электронике и высоким технологиям. Эту тему наверняка будет обсуждать вице-премьер Григоренко. С китайским «железом» и Россией всё более чем интересно.
Во-первых, Huawei смог освоить выпуск 7-нм чипов, что не только серьёзно озадачило американских чиновников, но и увеличило биржевую капитализацию его поставщиков на 34 млрд долларов. России, лишившейся возможности производить чипы на Тайване, нелишним был бы доступ на фабрики материкового Китая, где можно было выпускать отечественные чипы.
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 06:07
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостяПрезидент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс, один путь". Об этом 17 октября сообщает РИА Новости
Во-вторых, решён вопрос с экспортом китайских чипов Loongson на базе китайской же архитектуры Loongson. В декабре 2022 года правительство Китая запретило поставки данных процессоров, сославшись на критическую важность данных технологий. Чипы от Intel и AMD в Россию поступают, но китайский «кремний» мог бы подстраховать российские компании на случай блокировки параллельного экспорта. Однако 9 октября стало известно, что в России начнётся выпуск различного оборудования на китайских процессорах, под которые адаптируют ОС «Альт». Свою позицию КНР изменила из-за попадания Loongson под американские санкции 6 марта 2023 года и выхода нового поколения процессоров 3A6000, тогда как в Россию поедет предыдущее поколение 3A5000.
Ещё один важный вопрос — введение КНР с 1 сентября текущего года экспортного контроля в отношении высокопроизводительных беспилотников весом от 4 кг, взлётной нагрузкой от 7 кг и дальностью полёта свыше 30 минут. В России уже возник дефицит подобных БПЛА, в том числе не только в военном сегменте, но в сельском хозяйстве. Для поставок таких машин в Россию китайской компании потребуется получение лицензии, получение которой может занять до полугода. Логичным в таких условиях видится организация поставок в Россию комплектующих для сборки БПЛА с последующей локализацией производства. Однако для этого явно понадобится поднять вопрос на уровне вице-премьеров.
***
Таким образом, при анализе новостей из Пекина в ближайшие дни стоит обратить внимание на проблематику финансов (кредитование, расчёты в юанях, сближение нормативно-правовой базы при расчётах с применением цифровых активов), а также вопросы логистики во всех её проявлениях от железнодорожного и автомобильного транспорта и вплоть до новых пунктов пропуска и мостов.
 
ЭксклюзивВладимир ПутинРоссияКНР (Китай)визитфорумСи ЦзиньпинделегацияСила Сибири (газопровод)экспортфинансы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:06Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
01:45Украина ревнует США к Израилю – Медведев
01:22В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
00:46Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
00:18В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
00:00Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
23:54Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
23:22Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
22:54"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
22:29Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:06На Украине поддержали легализацию однополых браков
21:39"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
20:56"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
19:59ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
19:51Почему Зеленского не допустили к телу Байдена в Израиле - Незалежко
19:45В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:23Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:00Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
18:50Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Лента новостейМолния