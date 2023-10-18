https://ukraina.ru/20231018/1050251787.html
Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание
Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание - 18.10.2023 Украина.ру
Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание
Во вторник, 17 октября, начался двухдневный визит президента Путина в Китай. В программе — участие в международном форуме "Один пояс — один путь", встреча с председателем Си, а также переговоры ещё с четырьмя лидерами — президентами Вьетнама, Монголии и Лаоса, а также премьерами Венгрии и Таиланда
2023-10-18T07:46
2023-10-18T07:46
2023-10-18T11:15
эксклюзив
владимир путин
россия
кнр (китай)
визит
форум
си цзиньпин
делегация
сила сибири (газопровод)
экспорт
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050269481_0:135:3003:1824_1920x0_80_0_0_3b16b6e18f1d17bddb948dab37caade9.jpg
Подписание прорывных документов заранее не анонсировали, — всё же визит не специализированный и приурочен 10-летию инициативы «Один пояс — один путь» — однако это не означает, что визит будет безрезультатным.В состав российской делегации вошла масса высших чиновников — вице-премьеры Новак и Чернышенко, министры Лавров, Силуанов и Савельев, председатель Центробанка Набиуллина, — а также главы «Сбера», «Новатэка», «Росатом», «Роснефти», ВЭБа и Volga Group. Понятное дело, что каждый из них будет говорить о важном и наболевшем, а все темы явно перечислить не выйдет. Однако за последнее время новостей о китайско-российском (и не только) сотрудничестве было порядочно, чтобы понять, на что стоит обращать внимание в ближайшие месяцы.ФинансыВ конце сентября издание «Коммерсант» сообщало о визите в КНР представительной делегации Центробанка. Центральной темой сентябрьского визита было развитие «корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах и расширение возможностей для трансграничных операций».Китай хоть и публично заявляет, что не особо стремится к превращению юаня в альтернативу доллару в качестве мировой валюты, всё же движется в этом направлении. За минувший год подписана масса соглашений об активизации торговли в национальных валютах между КНР и дружественными ему странами.Для России, лишившейся возможности использовать доллары и евро, юань стал важнейшей валютой.Во-первых, в юанях проводятся расчёты по экспортным многим экспортным контрактам — доля китайской валюты в экспортных расчётах России по итогам июля 2023 года достигла 27% против 2% в марте 2022 года. «Сбер», к слову, 3 октября договорился с банками Бразилии об открытии корреспондентских счетов в юанях, а до конца года откроет в стране своё представительство.Во-вторых, российский бизнес активно кредитуется в КНР. По данным FT, за 14 месяцев — с февраля 2022 года по март 2023 года — доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза — с 2,2 до 9,7 млрд долларов. И этот рост продолжится: только в августе российский бизнес взял в займы у КНР сумму, эквивалентную 2 млрд долларов. Собственно, привлечение инвестиций в Россию из Китая уже заявили как важную тему в переговорах.В-третьих, наверняка уделят внимание работе с цифровыми финансовыми активами, тем более что Минфин рассматривает возможность легализации в России работы децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO).Поэтому обсудить банкирам и финансистам в КНР будет что, в том числе и китайский оверкомплаенс в отношении российских банков, — китайские товарищи старательно следуют американским санкциям, что замедляет сотрудничество между странами.Главное в этих условиях — обеспечить рост взаимного товарооборота, чтобы облегчить валютный клиринг, ведь чтобы отечественному бизнесу вывести юани из Бразилии за поставленные товары, нужно чтобы не только Бразилия и КНР активнее торговали и рассчитывались в нацвалютах, но и чтобы рос российско-китайский товарооборот.Товарооборот и логистикаВопросам взаимной торговли уделят приоритетное внимание. И речь даже не о проектируемом газопроводе «Сила Сибири — 2» (о нём президент Путин будет общаться со своим монгольским коллегой), или поставках нефти, благодаря которым товарооборот между РФ и КНР преодолеет отметку в 200 млрд долларов в конце текущего года, а не 2024 года, как ранее предполагалось.Важно, что за пределами энергетических вопросов зачастую остаётся торговля продовольствием. А новостей по данному направлению также достаточно.Россия в январе — августе этого года экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн продукции АПК, что в 2,7 раза больше в натуральном измерении и 1,9 раза в денежном. КНР вышла в лидеры среди покупателей российской с/х продукции. Экспорт мороженой рыбы был возобновлён в начале 2023 года и уже три раза превысил прошлогодние отгрузки. С октября прошлого года увеличиваются отгрузки гороха — тогда КНР и Россия подписали протокол о фитосанитарных требованиях к данному виду продукции. Кроме того, на КНР приходится 31,2% российского экспорта масложировой продукции и 70% отгрузок рапсового масла.План на 2030 год — 10 млрд экспорта, в чём помогут, в частности, поставки свинины в КНР, которые возобновятся после 15 лет запрета. Главные проблемы в этом направлении — долгие переговоры с китайскими товарищами и логистические вопросы. Логистике наверняка уделят особое внимание, особенно в контексте активизировавшихся в конце лета переговоров по созданию транспортного коридора из России в Западный Китай через Монголию, которые как раз курирует глава Минтранса Виталий Савельев, благо данная тема прекрасно вписывается в китайскую инициативу «Один пояс — один путь». К слову, в конце сентября в Монголию с визитом посетил глава Госдумы Вячеслав Володин.Однако реализация данного проекта растянется на годы в силу большого объёма работ. В частности, только в случае с ж/д сообщением через Монголию потребуется электрифицировать Трансмонгольскую железную дорогу и проложить вторую колею.«Железо» и технологииОтдельный вопрос — доступ к электронике и высоким технологиям. Эту тему наверняка будет обсуждать вице-премьер Григоренко. С китайским «железом» и Россией всё более чем интересно.Во-первых, Huawei смог освоить выпуск 7-нм чипов, что не только серьёзно озадачило американских чиновников, но и увеличило биржевую капитализацию его поставщиков на 34 млрд долларов. России, лишившейся возможности производить чипы на Тайване, нелишним был бы доступ на фабрики материкового Китая, где можно было выпускать отечественные чипы.Во-вторых, решён вопрос с экспортом китайских чипов Loongson на базе китайской же архитектуры Loongson. В декабре 2022 года правительство Китая запретило поставки данных процессоров, сославшись на критическую важность данных технологий. Чипы от Intel и AMD в Россию поступают, но китайский «кремний» мог бы подстраховать российские компании на случай блокировки параллельного экспорта. Однако 9 октября стало известно, что в России начнётся выпуск различного оборудования на китайских процессорах, под которые адаптируют ОС «Альт». Свою позицию КНР изменила из-за попадания Loongson под американские санкции 6 марта 2023 года и выхода нового поколения процессоров 3A6000, тогда как в Россию поедет предыдущее поколение 3A5000.Ещё один важный вопрос — введение КНР с 1 сентября текущего года экспортного контроля в отношении высокопроизводительных беспилотников весом от 4 кг, взлётной нагрузкой от 7 кг и дальностью полёта свыше 30 минут. В России уже возник дефицит подобных БПЛА, в том числе не только в военном сегменте, но в сельском хозяйстве. Для поставок таких машин в Россию китайской компании потребуется получение лицензии, получение которой может занять до полугода. Логичным в таких условиях видится организация поставок в Россию комплектующих для сборки БПЛА с последующей локализацией производства. Однако для этого явно понадобится поднять вопрос на уровне вице-премьеров.***Таким образом, при анализе новостей из Пекина в ближайшие дни стоит обратить внимание на проблематику финансов (кредитование, расчёты в юанях, сближение нормативно-правовой базы при расчётах с применением цифровых активов), а также вопросы логистики во всех её проявлениях от железнодорожного и автомобильного транспорта и вплоть до новых пунктов пропуска и мостов.
https://ukraina.ru/20231017/1050244560.html
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Иван Лизан
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Иван Лизан
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эксклюзив, владимир путин, россия, кнр (китай), визит, форум, си цзиньпин, делегация, сила сибири (газопровод), экспорт, финансы
Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание
07:46 18.10.2023 (обновлено: 11:15 18.10.2023)
журналист, автор издания Украина.ру
Во вторник, 17 октября, начался двухдневный визит президента Путина в Китай. В программе — участие в международном форуме "Один пояс — один путь", встреча с председателем Си, а также переговоры ещё с четырьмя лидерами — президентами Вьетнама, Монголии и Лаоса, а также премьерами Венгрии и Таиланда
Подписание прорывных документов заранее не анонсировали, — всё же визит не специализированный и приурочен 10-летию инициативы «Один пояс — один путь» — однако это не означает, что визит будет безрезультатным.
В состав российской делегации вошла масса высших чиновников — вице-премьеры Новак и Чернышенко, министры Лавров, Силуанов и Савельев, председатель Центробанка Набиуллина, — а также главы «Сбера», «Новатэка», «Росатом», «Роснефти», ВЭБа и Volga Group. Понятное дело, что каждый из них будет говорить о важном и наболевшем, а все темы явно перечислить не выйдет. Однако за последнее время новостей о китайско-российском (и не только) сотрудничестве было порядочно, чтобы понять, на что стоит обращать внимание в ближайшие месяцы.
В конце сентября издание «Коммерсант» сообщало о визите в КНР представительной делегации Центробанка. Центральной темой сентябрьского визита было развитие «корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах и расширение возможностей для трансграничных операций».
Китай хоть и публично заявляет, что не особо стремится к превращению юаня в альтернативу доллару в качестве мировой валюты, всё же движется в этом направлении. За минувший год подписана масса соглашений об активизации торговли в национальных валютах между КНР и дружественными ему странами.
Для России, лишившейся возможности использовать доллары и евро, юань стал важнейшей валютой.
Во-первых, в юанях проводятся расчёты по экспортным многим экспортным контрактам — доля китайской валюты в экспортных расчётах России по итогам июля 2023 года достигла 27% против 2% в марте 2022 года. «Сбер», к слову, 3 октября договорился с банками Бразилии об открытии корреспондентских счетов в юанях, а до конца года откроет в стране своё представительство.
Во-вторых, российский бизнес активно кредитуется в КНР. По данным FT, за 14 месяцев — с февраля 2022 года по март 2023 года — доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза — с 2,2 до 9,7 млрд долларов. И этот рост продолжится: только в августе российский бизнес взял в займы у КНР сумму, эквивалентную 2 млрд долларов. Собственно, привлечение инвестиций в Россию из Китая уже заявили как важную тему в переговорах.
В-третьих, наверняка уделят внимание работе с цифровыми финансовыми активами, тем более что Минфин рассматривает возможность легализации в России работы децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO).
Поэтому обсудить банкирам и финансистам в КНР будет что, в том числе и китайский оверкомплаенс в отношении российских банков, — китайские товарищи старательно следуют американским санкциям, что замедляет сотрудничество между странами.
Главное в этих условиях — обеспечить рост взаимного товарооборота, чтобы облегчить валютный клиринг, ведь чтобы отечественному бизнесу вывести юани из Бразилии за поставленные товары, нужно чтобы не только Бразилия и КНР активнее торговали и рассчитывались в нацвалютах, но и чтобы рос российско-китайский товарооборот.
Вопросам взаимной торговли уделят приоритетное внимание. И речь даже не о проектируемом газопроводе «Сила Сибири — 2» (о нём президент Путин будет общаться со своим монгольским коллегой), или поставках нефти, благодаря которым товарооборот между РФ и КНР преодолеет отметку в 200 млрд долларов в конце текущего года, а не 2024 года, как ранее предполагалось.
Важно, что за пределами энергетических вопросов зачастую остаётся торговля продовольствием. А новостей по данному направлению также достаточно.
Россия в январе — августе этого года экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн продукции АПК, что в 2,7 раза больше в натуральном измерении и 1,9 раза в денежном. КНР вышла в лидеры среди покупателей российской с/х продукции. Экспорт мороженой рыбы был возобновлён в начале 2023 года и уже три раза превысил прошлогодние отгрузки. С октября прошлого года увеличиваются отгрузки гороха — тогда КНР и Россия подписали протокол о фитосанитарных требованиях к данному виду продукции. Кроме того, на КНР приходится 31,2% российского экспорта масложировой продукции и 70% отгрузок рапсового масла.
План на 2030 год — 10 млрд экспорта, в чём помогут, в частности, поставки свинины в КНР, которые возобновятся после 15 лет запрета. Главные проблемы в этом направлении — долгие переговоры с китайскими товарищами и логистические вопросы. Логистике наверняка уделят особое внимание, особенно в контексте активизировавшихся в конце лета переговоров по созданию транспортного коридора из России в Западный Китай через Монголию, которые как раз курирует глава Минтранса Виталий Савельев, благо данная тема прекрасно вписывается в китайскую инициативу «Один пояс — один путь». К слову, в конце сентября в Монголию с визитом посетил глава Госдумы Вячеслав Володин.
Однако реализация данного проекта растянется на годы в силу большого объёма работ. В частности, только в случае с ж/д сообщением через Монголию потребуется электрифицировать Трансмонгольскую железную дорогу и проложить вторую колею.
Отдельный вопрос — доступ к электронике и высоким технологиям. Эту тему наверняка будет обсуждать вице-премьер Григоренко. С китайским «железом» и Россией всё более чем интересно.
Во-первых, Huawei смог освоить выпуск 7-нм чипов, что не только серьёзно озадачило американских чиновников, но и увеличило биржевую капитализацию его поставщиков на 34 млрд долларов. России, лишившейся возможности производить чипы на Тайване, нелишним был бы доступ на фабрики материкового Китая, где можно было выпускать отечественные чипы.
Во-вторых, решён вопрос с экспортом китайских чипов Loongson на базе китайской же архитектуры Loongson. В декабре 2022 года правительство Китая запретило поставки данных процессоров, сославшись на критическую важность данных технологий. Чипы от Intel и AMD в Россию поступают, но китайский «кремний» мог бы подстраховать российские компании на случай блокировки параллельного экспорта. Однако 9 октября стало известно, что в России начнётся выпуск различного оборудования на китайских процессорах, под которые адаптируют ОС «Альт». Свою позицию КНР изменила из-за попадания Loongson под американские санкции 6 марта 2023 года и выхода нового поколения процессоров 3A6000, тогда как в Россию поедет предыдущее поколение 3A5000.
Ещё один важный вопрос — введение КНР с 1 сентября текущего года экспортного контроля в отношении высокопроизводительных беспилотников весом от 4 кг, взлётной нагрузкой от 7 кг и дальностью полёта свыше 30 минут. В России уже возник дефицит подобных БПЛА, в том числе не только в военном сегменте, но в сельском хозяйстве. Для поставок таких машин в Россию китайской компании потребуется получение лицензии, получение которой может занять до полугода. Логичным в таких условиях видится организация поставок в Россию комплектующих для сборки БПЛА с последующей локализацией производства. Однако для этого явно понадобится поднять вопрос на уровне вице-премьеров.
Таким образом, при анализе новостей из Пекина в ближайшие дни стоит обратить внимание на проблематику финансов (кредитование, расчёты в юанях, сближение нормативно-правовой базы при расчётах с применением цифровых активов), а также вопросы логистики во всех её проявлениях от железнодорожного и автомобильного транспорта и вплоть до новых пунктов пропуска и мостов.