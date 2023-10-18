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Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание

Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание - 18.10.2023 Украина.ру

Визит Путина в Китай: на что стоит обратить внимание

Во вторник, 17 октября, начался двухдневный визит президента Путина в Китай. В программе — участие в международном форуме "Один пояс — один путь", встреча с председателем Си, а также переговоры ещё с четырьмя лидерами — президентами Вьетнама, Монголии и Лаоса, а также премьерами Венгрии и Таиланда

2023-10-18T07:46

2023-10-18T07:46

2023-10-18T11:15

эксклюзив

владимир путин

россия

кнр (китай)

визит

форум

си цзиньпин

делегация

сила сибири (газопровод)

экспорт

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Подписание прорывных документов заранее не анонсировали, — всё же визит не специализированный и приурочен 10-летию инициативы «Один пояс — один путь» — однако это не означает, что визит будет безрезультатным.В состав российской делегации вошла масса высших чиновников — вице-премьеры Новак и Чернышенко, министры Лавров, Силуанов и Савельев, председатель Центробанка Набиуллина, — а также главы «Сбера», «Новатэка», «Росатом», «Роснефти», ВЭБа и Volga Group. Понятное дело, что каждый из них будет говорить о важном и наболевшем, а все темы явно перечислить не выйдет. Однако за последнее время новостей о китайско-российском (и не только) сотрудничестве было порядочно, чтобы понять, на что стоит обращать внимание в ближайшие месяцы.ФинансыВ конце сентября издание «Коммерсант» сообщало о визите в КНР представительной делегации Центробанка. Центральной темой сентябрьского визита было развитие «корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах и расширение возможностей для трансграничных операций».Китай хоть и публично заявляет, что не особо стремится к превращению юаня в альтернативу доллару в качестве мировой валюты, всё же движется в этом направлении. За минувший год подписана масса соглашений об активизации торговли в национальных валютах между КНР и дружественными ему странами.Для России, лишившейся возможности использовать доллары и евро, юань стал важнейшей валютой.Во-первых, в юанях проводятся расчёты по экспортным многим экспортным контрактам — доля китайской валюты в экспортных расчётах России по итогам июля 2023 года достигла 27% против 2% в марте 2022 года. «Сбер», к слову, 3 октября договорился с банками Бразилии об открытии корреспондентских счетов в юанях, а до конца года откроет в стране своё представительство.Во-вторых, российский бизнес активно кредитуется в КНР. По данным FT, за 14 месяцев — с февраля 2022 года по март 2023 года — доля Китая в банковском секторе России выросла в четыре раза — с 2,2 до 9,7 млрд долларов. И этот рост продолжится: только в августе российский бизнес взял в займы у КНР сумму, эквивалентную 2 млрд долларов. Собственно, привлечение инвестиций в Россию из Китая уже заявили как важную тему в переговорах.В-третьих, наверняка уделят внимание работе с цифровыми финансовыми активами, тем более что Минфин рассматривает возможность легализации в России работы децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO).Поэтому обсудить банкирам и финансистам в КНР будет что, в том числе и китайский оверкомплаенс в отношении российских банков, — китайские товарищи старательно следуют американским санкциям, что замедляет сотрудничество между странами.Главное в этих условиях — обеспечить рост взаимного товарооборота, чтобы облегчить валютный клиринг, ведь чтобы отечественному бизнесу вывести юани из Бразилии за поставленные товары, нужно чтобы не только Бразилия и КНР активнее торговали и рассчитывались в нацвалютах, но и чтобы рос российско-китайский товарооборот.Товарооборот и логистикаВопросам взаимной торговли уделят приоритетное внимание. И речь даже не о проектируемом газопроводе «Сила Сибири — 2» (о нём президент Путин будет общаться со своим монгольским коллегой), или поставках нефти, благодаря которым товарооборот между РФ и КНР преодолеет отметку в 200 млрд долларов в конце текущего года, а не 2024 года, как ранее предполагалось.Важно, что за пределами энергетических вопросов зачастую остаётся торговля продовольствием. А новостей по данному направлению также достаточно.Россия в январе — августе этого года экспортировала в Китай более 5,5 млн тонн продукции АПК, что в 2,7 раза больше в натуральном измерении и 1,9 раза в денежном. КНР вышла в лидеры среди покупателей российской с/х продукции. Экспорт мороженой рыбы был возобновлён в начале 2023 года и уже три раза превысил прошлогодние отгрузки. С октября прошлого года увеличиваются отгрузки гороха — тогда КНР и Россия подписали протокол о фитосанитарных требованиях к данному виду продукции. Кроме того, на КНР приходится 31,2% российского экспорта масложировой продукции и 70% отгрузок рапсового масла.План на 2030 год — 10 млрд экспорта, в чём помогут, в частности, поставки свинины в КНР, которые возобновятся после 15 лет запрета. Главные проблемы в этом направлении — долгие переговоры с китайскими товарищами и логистические вопросы. Логистике наверняка уделят особое внимание, особенно в контексте активизировавшихся в конце лета переговоров по созданию транспортного коридора из России в Западный Китай через Монголию, которые как раз курирует глава Минтранса Виталий Савельев, благо данная тема прекрасно вписывается в китайскую инициативу «Один пояс — один путь». К слову, в конце сентября в Монголию с визитом посетил глава Госдумы Вячеслав Володин.Однако реализация данного проекта растянется на годы в силу большого объёма работ. В частности, только в случае с ж/д сообщением через Монголию потребуется электрифицировать Трансмонгольскую железную дорогу и проложить вторую колею.«Железо» и технологииОтдельный вопрос — доступ к электронике и высоким технологиям. Эту тему наверняка будет обсуждать вице-премьер Григоренко. С китайским «железом» и Россией всё более чем интересно.Во-первых, Huawei смог освоить выпуск 7-нм чипов, что не только серьёзно озадачило американских чиновников, но и увеличило биржевую капитализацию его поставщиков на 34 млрд долларов. России, лишившейся возможности производить чипы на Тайване, нелишним был бы доступ на фабрики материкового Китая, где можно было выпускать отечественные чипы.Во-вторых, решён вопрос с экспортом китайских чипов Loongson на базе китайской же архитектуры Loongson. В декабре 2022 года правительство Китая запретило поставки данных процессоров, сославшись на критическую важность данных технологий. Чипы от Intel и AMD в Россию поступают, но китайский «кремний» мог бы подстраховать российские компании на случай блокировки параллельного экспорта. Однако 9 октября стало известно, что в России начнётся выпуск различного оборудования на китайских процессорах, под которые адаптируют ОС «Альт». Свою позицию КНР изменила из-за попадания Loongson под американские санкции 6 марта 2023 года и выхода нового поколения процессоров 3A6000, тогда как в Россию поедет предыдущее поколение 3A5000.Ещё один важный вопрос — введение КНР с 1 сентября текущего года экспортного контроля в отношении высокопроизводительных беспилотников весом от 4 кг, взлётной нагрузкой от 7 кг и дальностью полёта свыше 30 минут. В России уже возник дефицит подобных БПЛА, в том числе не только в военном сегменте, но в сельском хозяйстве. Для поставок таких машин в Россию китайской компании потребуется получение лицензии, получение которой может занять до полугода. Логичным в таких условиях видится организация поставок в Россию комплектующих для сборки БПЛА с последующей локализацией производства. Однако для этого явно понадобится поднять вопрос на уровне вице-премьеров.***Таким образом, при анализе новостей из Пекина в ближайшие дни стоит обратить внимание на проблематику финансов (кредитование, расчёты в юанях, сближение нормативно-правовой базы при расчётах с применением цифровых активов), а также вопросы логистики во всех её проявлениях от железнодорожного и автомобильного транспорта и вплоть до новых пунктов пропуска и мостов.

https://ukraina.ru/20231017/1050244560.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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