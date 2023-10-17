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Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС
Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС - 17.10.2023 Украина.ру
Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС
Члены рабочей группы Европейского комитета регионов приехали во Львов не с пустыми руками. Об этом 17 октября сообщил в своём телеграм-канале львовский градоначальник Андрей Садовой.
2023-10-17T16:06
2023-10-17T16:06
2023-10-17T16:06
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Первые результаты визита делегации из ЕС порадовали львовского градоначальника. Он сообщил, что польский Гданьск передаёт Львову 1 миллион злотых на реабилитацию украинских военнослужащих. Деньги планируется потратить на увеличение стационарных койко-мест в центре Unbroken."Продолжаются последние приготовления перед стартом строительства социального жилья для пациентов, проходящих реабилитацию во Львове. Мы получили грант от ЕС – 19,6 миллиона евро на строительство", - поведал Садовой.Он также рассказал о своей инициативе "не ждать и уже сейчас начать процесс обучения украинских общин". Целью проекта, по словам Садового, является формирование общественного мнения в постсоветской республике – "везде, даже в самом малом обществе люди должны понимать и хорошо знать, что значит быть членом Европейского союза".
https://ukraina.ru/20230921/1049610403.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Новости Украины, Львов, финансовая помощь, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Садовой, ЕС, Украина-ЕС, бюджет
Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС
Члены рабочей группы Европейского комитета регионов приехали во Львов не с пустыми руками. Об этом 17 октября сообщил в своём телеграм-канале львовский градоначальник Андрей Садовой.
Первые результаты визита делегации из ЕС порадовали львовского градоначальника. Он сообщил, что польский Гданьск передаёт Львову 1 миллион злотых на реабилитацию украинских военнослужащих. Деньги планируется потратить на увеличение стационарных койко-мест в центре Unbroken.
"Продолжаются последние приготовления перед стартом строительства социального жилья для пациентов, проходящих реабилитацию во Львове. Мы получили грант от ЕС – 19,6 миллиона евро на строительство", - поведал Садовой.
Он также рассказал о своей инициативе "не ждать и уже сейчас начать процесс обучения украинских общин". Целью проекта, по словам Садового, является формирование общественного мнения в постсоветской республике – "везде, даже в самом малом обществе люди должны понимать и хорошо знать, что значит быть членом Европейского союза".