https://ukraina.ru/20231017/1050268674.html

Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС

Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС - 17.10.2023 Украина.ру

Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС

Члены рабочей группы Европейского комитета регионов приехали во Львов не с пустыми руками. Об этом 17 октября сообщил в своём телеграм-канале львовский градоначальник Андрей Садовой.

2023-10-17T16:06

2023-10-17T16:06

2023-10-17T16:06

новости

новости украины

львов

финансовая помощь

всу

потери всу

сво

садовой

ес

украина-ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103151/16/1031511646_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_e7b8f2c30a5fd54b1516994c0de259fc.jpg

Первые результаты визита делегации из ЕС порадовали львовского градоначальника. Он сообщил, что польский Гданьск передаёт Львову 1 миллион злотых на реабилитацию украинских военнослужащих. Деньги планируется потратить на увеличение стационарных койко-мест в центре Unbroken."Продолжаются последние приготовления перед стартом строительства социального жилья для пациентов, проходящих реабилитацию во Львове. Мы получили грант от ЕС – 19,6 миллиона евро на строительство", - поведал Садовой.Он также рассказал о своей инициативе "не ждать и уже сейчас начать процесс обучения украинских общин". Целью проекта, по словам Садового, является формирование общественного мнения в постсоветской республике – "везде, даже в самом малом обществе люди должны понимать и хорошо знать, что значит быть членом Европейского союза".

https://ukraina.ru/20230921/1049610403.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, львов, финансовая помощь, всу, потери всу, сво, садовой, ес, украина-ес, бюджет