Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС - 17.10.2023 Украина.ру
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Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС
Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС - 17.10.2023 Украина.ру
Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС
Члены рабочей группы Европейского комитета регионов приехали во Львов не с пустыми руками. Об этом 17 октября сообщил в своём телеграм-канале львовский градоначальник Андрей Садовой.
2023-10-17T16:06
2023-10-17T16:06
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Первые результаты визита делегации из ЕС порадовали львовского градоначальника. Он сообщил, что польский Гданьск передаёт Львову 1 миллион злотых на реабилитацию украинских военнослужащих. Деньги планируется потратить на увеличение стационарных койко-мест в центре Unbroken."Продолжаются последние приготовления перед стартом строительства социального жилья для пациентов, проходящих реабилитацию во Львове. Мы получили грант от ЕС – 19,6 миллиона евро на строительство", - поведал Садовой.Он также рассказал о своей инициативе "не ждать и уже сейчас начать процесс обучения украинских общин". Целью проекта, по словам Садового, является формирование общественного мнения в постсоветской республике – "везде, даже в самом малом обществе люди должны понимать и хорошо знать, что значит быть членом Европейского союза".
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новости, новости украины, львов, финансовая помощь, всу, потери всу, сво, садовой, ес, украина-ес, бюджет
Новости, Новости Украины, Львов, финансовая помощь, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Садовой, ЕС, Украина-ЕС, бюджет

Мэр Львова подсчитал, сколько денег оставят визитёры из ЕС

16:06 17.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Члены рабочей группы Европейского комитета регионов приехали во Львов не с пустыми руками. Об этом 17 октября сообщил в своём телеграм-канале львовский градоначальник Андрей Садовой.
Первые результаты визита делегации из ЕС порадовали львовского градоначальника. Он сообщил, что польский Гданьск передаёт Львову 1 миллион злотых на реабилитацию украинских военнослужащих. Деньги планируется потратить на увеличение стационарных койко-мест в центре Unbroken.
"Продолжаются последние приготовления перед стартом строительства социального жилья для пациентов, проходящих реабилитацию во Львове. Мы получили грант от ЕС – 19,6 миллиона евро на строительство", - поведал Садовой.
Он также рассказал о своей инициативе "не ждать и уже сейчас начать процесс обучения украинских общин". Целью проекта, по словам Садового, является формирование общественного мнения в постсоветской республике – "везде, даже в самом малом обществе люди должны понимать и хорошо знать, что значит быть членом Европейского союза".
Ветераны Украинской Повстанческой Армии (УПА) отпраздновали День Героев во Львове - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
21 сентября, 19:48
Турецкая компания победила в скандальном тендере на реконструкцию Бандеры во ЛьвовеПочти 100 миллионов гривен выделил власти Львова на реконструкцию улицы Степана Бандеры. Победителем "тендера по-львовски" стала компания из Турции.
 
НовостиНовости УкраиныЛьвовфинансовая помощьВСУпотери ВСУСВОСадовойЕСУкраина-ЕСбюджет
 
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