https://ukraina.ru/20231017/1050264870.html

Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью "Тосочки"

Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью "Тосочки" - 17.10.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью "Тосочки"

Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" по группе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из укрепленных районов в зоне спецоперации. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны РФ

2023-10-17T14:59

2023-10-17T14:59

2023-10-17T15:18

огнемет

новости

сво

всу

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"Получив координаты цели, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и развернулся в боевое положение. Военнослужащие успешно поразили скопление пехоты противника в укрепрайоне термобарическим снарядом повышенной дальности", - говорится в телеграм-канале ведомства.Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" базируется на шасси военного грузовика Урал-63704-0010 6х6, имеет 18 пусковых труб для 220-мм термобарических или зажигательных ракет. Дальность действия системы — от шести до 18 километров."Тосочка" впервые была представлена на Параде Победы в Москве летом 2020 года. Впервые о применении системы ТОС-2 в зоне военной операции (на Харьковском направлении) СМИ сообщали в мае 2022 года.

https://ukraina.ru/20231017/1050245277.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

огнемет, новости, сво, всу, военные