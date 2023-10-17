Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью "Тосочки"
14:59 17.10.2023 (обновлено: 15:18 17.10.2023)
Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" по группе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из укрепленных районов в зоне спецоперации. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны РФ
"Получив координаты цели, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и развернулся в боевое положение. Военнослужащие успешно поразили скопление пехоты противника в укрепрайоне термобарическим снарядом повышенной дальности", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" базируется на шасси военного грузовика Урал-63704-0010 6х6, имеет 18 пусковых труб для 220-мм термобарических или зажигательных ракет. Дальность действия системы — от шести до 18 километров.
"Тосочка" впервые была представлена на Параде Победы в Москве летом 2020 года.
Впервые о применении системы ТОС-2 в зоне военной операции (на Харьковском направлении) СМИ сообщали в мае 2022 года.
Впервые о применении системы ТОС-2 в зоне военной операции (на Харьковском направлении) СМИ сообщали в мае 2022 года.
Вчера, 07:33В зоне СВО опробовали новейшую колёсную огнемётную систему "Тосочка"Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил скопление пехоты ВСУ в одном из укрепрайонов в зоне СВО. Об этом со ссылкой на Минобороны России 17 октября сообщает РИА Новости