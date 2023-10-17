Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью "Тосочки" - 17.10.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью "Тосочки"
Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью "Тосочки" - 17.10.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью "Тосочки"
Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" по группе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из укрепленных районов в зоне спецоперации. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны РФ
2023-10-17T14:59
2023-10-17T15:18
огнемет
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"Получив координаты цели, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и развернулся в боевое положение. Военнослужащие успешно поразили скопление пехоты противника в укрепрайоне термобарическим снарядом повышенной дальности", - говорится в телеграм-канале ведомства.Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" базируется на шасси военного грузовика Урал-63704-0010 6х6, имеет 18 пусковых труб для 220-мм термобарических или зажигательных ракет. Дальность действия системы — от шести до 18 километров."Тосочка" впервые была представлена на Параде Победы в Москве летом 2020 года. Впервые о применении системы ТОС-2 в зоне военной операции (на Харьковском направлении) СМИ сообщали в мае 2022 года.
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огнемет, новости, сво, всу, военные
огнемет, Новости, СВО, ВСУ, военные

Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ с помощью "Тосочки"

14:59 17.10.2023 (обновлено: 15:18 17.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" по группе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из укрепленных районов в зоне спецоперации. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны РФ
"Получив координаты цели, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и развернулся в боевое положение. Военнослужащие успешно поразили скопление пехоты противника в укрепрайоне термобарическим снарядом повышенной дальности", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" базируется на шасси военного грузовика Урал-63704-0010 6х6, имеет 18 пусковых труб для 220-мм термобарических или зажигательных ракет. Дальность действия системы — от шести до 18 километров.
"Тосочка" впервые была представлена на Параде Победы в Москве летом 2020 года.

Впервые о применении системы ТОС-2 в зоне военной операции (на Харьковском направлении) СМИ сообщали в мае 2022 года.
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 07:33
В зоне СВО опробовали новейшую колёсную огнемётную систему "Тосочка"Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил скопление пехоты ВСУ в одном из укрепрайонов в зоне СВО. Об этом со ссылкой на Минобороны России 17 октября сообщает РИА Новости
 
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