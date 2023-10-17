Безуспешные атаки ВСУ, проблемы беженцев, претензии к главе ЕК. Главное на Украине на 13:00 17 октября
13:00 17.10.2023 (обновлено: 14:35 17.10.2023)
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ВСУ пытаются атаковать российские территории дронами и обстреливают Донбасс. Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице. В Евросоюзе недовольны превышением полномочий главой ЕК.
Украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории дронами.
Так, глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на вторник восемь беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
«Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу!» — написал Аксенов.
Кроме того, средства ПВО сработали ночью в Бердянске.
«В 02:30 по московскому времени в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, отработала система ПВО ВС РФ», — сказали в администрации Запорожской области.
Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что за прошедшие сутки украинские военные выпустили более 15 снарядов по двум районам области, еще в трех муниципалитетах было сбито четыре беспилотника.
«Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе над селом Соломино и в районе села Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет», — написал Гладков.
Он добавил, что в Яковлевском округе в районе села Задельное системой ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа.
В Валуйском городском округе пять раз из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое. В Шебекинском округе по хутору Панков выпущено четыре минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» — пять гранатометных выстрелов, по хутору Балки — два минометных снаряда, уточнил губернатор.
Также украинские войска в 10:15 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины: 10:15 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
С 8:25 по 10:20 украинцы выпустили в общей сложности еще 13 натовских снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Позже украинские войска снова обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — добавили в предствительстве.
За пять минут с 12:00 было выпущено также шесть снарядов натовского калибра по Киевскому району Донецка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что при обстреле украинскими войсками утром во вторник произошло прямое попадание в многоквартирный дом в Куйбышевском районе города.
При этом в нескольких областях Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Первым сигнал тревоги прозвучал в Черниговской области — в 9:43. Позже ее объявили в Сумской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Взрывы раздавались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный властями Украины глава городской военной администрации Роман Мрочко.
«Херсон! Взрывы слышны в Днепровском районе города. Особое внимание жителям прибрежных районов. Отправляйтесь в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве», — предупредил Мрочко в своем телеграм-канале.
Проблемы беженцев
Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев, могут остаться без жилья из-за прекращения финансирования программы «Дома для Украины». Это следует из доклада, опубликованного во вторник Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании.
Правительственная программа Великобритании «Дома для Украины» предлагает британцам стать спонсором для оформления украинскими беженцам гуманитарной визы и временно предоставить жилье на срок не менее шести месяцев в обмен на ежемесячно выплачиваемое из бюджета пособие в размере 350 фунтов (почти 426 долларов) в первый год с запуска программы в марте 2022 года, и 500 фунтов (608 долларов) в последующие двенадцать месяцев.
«По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать», — говорится в документе.
Как отмечают авторы доклада, финансирование спонсоров программы, по которой более 130 тысяч человек получили временное жилье, должно закончиться в марте следующего года — за год до окончания срока действия виз первых прибывших украинских беженцев.
«То есть, если принимающие лица не будут готовы принять украинцев без этих выплат, или министерство по социально-экономическому развитию не продлит благодарственные выплаты на третий год, потребуются другие решения по размещению», — сказано в тексте.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
Согласно Национальному финансово-контрольному управлению Великобритании, правительство уже выделило на программу 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, число британцев, подавших заявку на участие в программе, составляет почти 74 тысячи человек.
16 октября, 13:12Эвакуация из Израиля, недоверие украинцев, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 октябряВторой самолёт с украинскими гражданами вылетел из Израиля. Всё больше украинцев не доверяют официальной информации и верят в конфликт руководства страны с военным командованием. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
В других западных странах украинским беженцам уже тоже не рады.
Так, в начале октября швейцарские СМИ начали писать о планах правительства «быстро избавиться» от украинских беженцев. Власти эти сообщения опровергли.
Однако позже появилась информация, что государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возвращение на родину.
Большинство граждан Польши выступили против субсидий в виде выплаты 500 злотых (около 110 долларов) ежемесячно приезжающим в страну украинцам. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pollster, опубликованного на днях Super Express.
Самоуправство главы Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, превышая полномочия и не консультируясь при принятии решений, все чаще вызывает недовольство в политических кругах ЕС, пишет издание Politico.
«В конфиденциальных разговорах в Брюсселе дипломаты, парламентарии и ее собственные сотрудники из Еврокомиссии жалуются, что ФДЛ (фон дер Ляйен) превышает свои полномочия, отстраняет власти ЕС от принятия решений и управляет вместе с маленький группой советников», — говорится в материале.
Один из европейских дипломатов даже заявил, фон дер Ляйен «все чаще ведет себя как королева».
По словам источников издания, недовольство действиями главы Еврокомиссии назревало давно.
В частности, они указывают на начатое фон дер Ляйен антисубсидийное расследование в отношении поступающих из Китая электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом.
Как отмечает Politico, эти и другие решения были приняты без уведомления членов ЕС.
Помимо этого, ряд европейских чиновников был недоволен поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим с связи атакой ХАМАСа, но не донесла до властей Израиля призывы соблюдать международные законы по отношению к Газе.
Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал, что Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих высказываниях о ситуации в Израиле. По его словам, такой подход главы ЕК является деструктивным и не способствует мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.
Филиппо выразил мнение, что Франция обязана прикладывать максимум усилий для защиты израильского и палестинского гражданского населения, продвигать идеи, способствующие деэскалации напряженности, а также стремиться к установлению мира в регионе.
Кроме того, издание отмечает, что политика фон дер Ляйен по Украине устраивает не всех в ЕС.
«Мы видели то же самое при объявлении санкций (против РФ. — Ред.) и в большинстве вопросов, касающихся Украины», — сказал изданию чиновник из Еврокомиссии, пожелавший остаться неизвестным.
По его словам, фон дер Ляйен не обсуждает свои решения, а просто принимает их.
Как отмечают источники издания, из-за поведения фон дер Ляйен, которая редко совещается с еврокомиссарами, многие вопросы долгое время остаются нерешенными.
В конечном итоге глава ЕК может лишиться поддержки официальных лиц Евросоюза, что поставит под угрозу ее возможные планы выдвинуть свою кандидатуру на второй срок в июне 2024 года, пишет Politico.
14 октября, 13:20Предупреждение от союзников, Крымский мост, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 октябряСМИ Украины сообщают о том, что Запад предупредил Киев об ограничении поставок боеприпасов. Крымский мост полностью восстановили после украинского теракта. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России