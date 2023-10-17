Безуспешные атаки ВСУ, проблемы беженцев, претензии к главе ЕК. Главное на Украине на 13:00 17 октября - 17.10.2023 Украина.ру
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Безуспешные атаки ВСУ, проблемы беженцев, претензии к главе ЕК. Главное на Украине на 13:00 17 октября
Безуспешные атаки ВСУ, проблемы беженцев, претензии к главе ЕК. Главное на Украине на 13:00 17 октября - 17.10.2023 Украина.ру
Безуспешные атаки ВСУ, проблемы беженцев, претензии к главе ЕК. Главное на Украине на 13:00 17 октября
Украина.ру, 17.10.2023
2023-10-17T13:00
2023-10-17T14:35
хроники
эксклюзив
спецоперация
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
всу
дроны
атаки
обстрелы
донецк
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ВСУ пытаются атаковать российские территории дронами и обстреливают Донбасс. Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице. В Евросоюзе недовольны превышением полномочий главой ЕК.Украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории дронами.Так, глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на вторник восемь беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Кроме того, средства ПВО сработали ночью в Бердянске.«В 02:30 по московскому времени в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, отработала система ПВО ВС РФ», — сказали в администрации Запорожской области.Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что за прошедшие сутки украинские военные выпустили более 15 снарядов по двум районам области, еще в трех муниципалитетах было сбито четыре беспилотника.«Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе над селом Соломино и в районе села Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет», — написал Гладков.Он добавил, что в Яковлевском округе в районе села Задельное системой ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа.В Валуйском городском округе пять раз из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое. В Шебекинском округе по хутору Панков выпущено четыре минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» — пять гранатометных выстрелов, по хутору Балки — два минометных снаряда, уточнил губернатор.Также украинские войска в 10:15 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины: 10:15 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.С 8:25 по 10:20 украинцы выпустили в общей сложности еще 13 натовских снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Позже украинские войска снова обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — добавили в предствительстве.За пять минут с 12:00 было выпущено также шесть снарядов натовского калибра по Киевскому району Донецка.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что при обстреле украинскими войсками утром во вторник произошло прямое попадание в многоквартирный дом в Куйбышевском районе города.При этом в нескольких областях Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Первым сигнал тревоги прозвучал в Черниговской области — в 9:43. Позже ее объявили в Сумской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.Взрывы раздавались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный властями Украины глава городской военной администрации Роман Мрочко.«Херсон! Взрывы слышны в Днепровском районе города. Особое внимание жителям прибрежных районов. Отправляйтесь в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве», — предупредил Мрочко в своем телеграм-канале.Проблемы беженцевТысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев, могут остаться без жилья из-за прекращения финансирования программы «Дома для Украины». Это следует из доклада, опубликованного во вторник Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании.Правительственная программа Великобритании «Дома для Украины» предлагает британцам стать спонсором для оформления украинскими беженцам гуманитарной визы и временно предоставить жилье на срок не менее шести месяцев в обмен на ежемесячно выплачиваемое из бюджета пособие в размере 350 фунтов (почти 426 долларов) в первый год с запуска программы в марте 2022 года, и 500 фунтов (608 долларов) в последующие двенадцать месяцев.Как отмечают авторы доклада, финансирование спонсоров программы, по которой более 130 тысяч человек получили временное жилье, должно закончиться в марте следующего года — за год до окончания срока действия виз первых прибывших украинских беженцев.«То есть, если принимающие лица не будут готовы принять украинцев без этих выплат, или министерство по социально-экономическому развитию не продлит благодарственные выплаты на третий год, потребуются другие решения по размещению», — сказано в тексте.Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.Согласно Национальному финансово-контрольному управлению Великобритании, правительство уже выделило на программу 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, число британцев, подавших заявку на участие в программе, составляет почти 74 тысячи человек.В других западных странах украинским беженцам уже тоже не рады.Так, в начале октября швейцарские СМИ начали писать о планах правительства «быстро избавиться» от украинских беженцев. Власти эти сообщения опровергли.Однако позже появилась информация, что государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возвращение на родину.Большинство граждан Польши выступили против субсидий в виде выплаты 500 злотых (около 110 долларов) ежемесячно приезжающим в страну украинцам. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pollster, опубликованного на днях Super Express.Самоуправство главы ЕврокомиссииГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, превышая полномочия и не консультируясь при принятии решений, все чаще вызывает недовольство в политических кругах ЕС, пишет издание Politico.«В конфиденциальных разговорах в Брюсселе дипломаты, парламентарии и ее собственные сотрудники из Еврокомиссии жалуются, что ФДЛ (фон дер Ляйен) превышает свои полномочия, отстраняет власти ЕС от принятия решений и управляет вместе с маленький группой советников», — говорится в материале.Один из европейских дипломатов даже заявил, фон дер Ляйен «все чаще ведет себя как королева».По словам источников издания, недовольство действиями главы Еврокомиссии назревало давно.В частности, они указывают на начатое фон дер Ляйен антисубсидийное расследование в отношении поступающих из Китая электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом. Как отмечает Politico, эти и другие решения были приняты без уведомления членов ЕС.Помимо этого, ряд европейских чиновников был недоволен поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим с связи атакой ХАМАСа, но не донесла до властей Израиля призывы соблюдать международные законы по отношению к Газе.Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал, что Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих высказываниях о ситуации в Израиле. По его словам, такой подход главы ЕК является деструктивным и не способствует мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Филиппо выразил мнение, что Франция обязана прикладывать максимум усилий для защиты израильского и палестинского гражданского населения, продвигать идеи, способствующие деэскалации напряженности, а также стремиться к установлению мира в регионе.Кроме того, издание отмечает, что политика фон дер Ляйен по Украине устраивает не всех в ЕС.По его словам, фон дер Ляйен не обсуждает свои решения, а просто принимает их.Как отмечают источники издания, из-за поведения фон дер Ляйен, которая редко совещается с еврокомиссарами, многие вопросы долгое время остаются нерешенными.В конечном итоге глава ЕК может лишиться поддержки официальных лиц Евросоюза, что поставит под угрозу ее возможные планы выдвинуть свою кандидатуру на второй срок в июне 2024 года, пишет Politico.
https://ukraina.ru/20231017/1050246237.html
https://ukraina.ru/20231016/1050221022.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, всу, дроны, атаки, обстрелы, донецк, беженцы, британия, польша
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, ВСУ, дроны, атаки, обстрелы, Донецк, беженцы, Британия, Польша

Безуспешные атаки ВСУ, проблемы беженцев, претензии к главе ЕК. Главное на Украине на 13:00 17 октября

13:00 17.10.2023 (обновлено: 14:35 17.10.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ пытаются атаковать российские территории дронами и обстреливают Донбасс. Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице. В Евросоюзе недовольны превышением полномочий главой ЕК.
Украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории дронами.
Так, глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на вторник восемь беспилотников были сбиты на подлете к Крыму силами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу!» — написал Аксенов.

Кроме того, средства ПВО сработали ночью в Бердянске.
«В 02:30 по московскому времени в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, отработала система ПВО ВС РФ», — сказали в администрации Запорожской области.
Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что за прошедшие сутки украинские военные выпустили более 15 снарядов по двум районам области, еще в трех муниципалитетах было сбито четыре беспилотника.
«Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе над селом Соломино и в районе села Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет», — написал Гладков.
Он добавил, что в Яковлевском округе в районе села Задельное системой ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа.
В Валуйском городском округе пять раз из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое. В Шебекинском округе по хутору Панков выпущено четыре минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» — пять гранатометных выстрелов, по хутору Балки — два минометных снаряда, уточнил губернатор.
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 09:00
Атаки ВСУ, российские FPV-дроны против танков, убыточные компании. Главное на Украине на утро 17 октября
Также украинские войска в 10:15 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины: 10:15 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
С 8:25 по 10:20 украинцы выпустили в общей сложности еще 13 натовских снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Позже украинские войска снова обстреляли Ясиноватский район ДНР кассетными снарядами.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — добавили в предствительстве.
За пять минут с 12:00 было выпущено также шесть снарядов натовского калибра по Киевскому району Донецка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что при обстреле украинскими войсками утром во вторник произошло прямое попадание в многоквартирный дом в Куйбышевском районе города.
При этом в нескольких областях Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Первым сигнал тревоги прозвучал в Черниговской области — в 9:43. Позже ее объявили в Сумской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Взрывы раздавались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный властями Украины глава городской военной администрации Роман Мрочко.
«Херсон! Взрывы слышны в Днепровском районе города. Особое внимание жителям прибрежных районов. Отправляйтесь в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве», — предупредил Мрочко в своем телеграм-канале.
Проблемы беженцев
Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев, могут остаться без жилья из-за прекращения финансирования программы «Дома для Украины». Это следует из доклада, опубликованного во вторник Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании.
Правительственная программа Великобритании «Дома для Украины» предлагает британцам стать спонсором для оформления украинскими беженцам гуманитарной визы и временно предоставить жилье на срок не менее шести месяцев в обмен на ежемесячно выплачиваемое из бюджета пособие в размере 350 фунтов (почти 426 долларов) в первый год с запуска программы в марте 2022 года, и 500 фунтов (608 долларов) в последующие двенадцать месяцев.

«По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать», — говорится в документе.

Как отмечают авторы доклада, финансирование спонсоров программы, по которой более 130 тысяч человек получили временное жилье, должно закончиться в марте следующего года — за год до окончания срока действия виз первых прибывших украинских беженцев.
«То есть, если принимающие лица не будут готовы принять украинцев без этих выплат, или министерство по социально-экономическому развитию не продлит благодарственные выплаты на третий год, потребуются другие решения по размещению», — сказано в тексте.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
Согласно Национальному финансово-контрольному управлению Великобритании, правительство уже выделило на программу 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, число британцев, подавших заявку на участие в программе, составляет почти 74 тысячи человек.
эвакуация украинских граждан из Израиля - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 13:12
Эвакуация из Израиля, недоверие украинцев, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 октябряВторой самолёт с украинскими гражданами вылетел из Израиля. Всё больше украинцев не доверяют официальной информации и верят в конфликт руководства страны с военным командованием. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
В других западных странах украинским беженцам уже тоже не рады.
Так, в начале октября швейцарские СМИ начали писать о планах правительства «быстро избавиться» от украинских беженцев. Власти эти сообщения опровергли.
Однако позже появилась информация, что государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возвращение на родину.
Большинство граждан Польши выступили против субсидий в виде выплаты 500 злотых (около 110 долларов) ежемесячно приезжающим в страну украинцам. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pollster, опубликованного на днях Super Express.
Самоуправство главы Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, превышая полномочия и не консультируясь при принятии решений, все чаще вызывает недовольство в политических кругах ЕС, пишет издание Politico.
«В конфиденциальных разговорах в Брюсселе дипломаты, парламентарии и ее собственные сотрудники из Еврокомиссии жалуются, что ФДЛ (фон дер Ляйен) превышает свои полномочия, отстраняет власти ЕС от принятия решений и управляет вместе с маленький группой советников», — говорится в материале.
Один из европейских дипломатов даже заявил, фон дер Ляйен «все чаще ведет себя как королева».
По словам источников издания, недовольство действиями главы Еврокомиссии назревало давно.
В частности, они указывают на начатое фон дер Ляйен антисубсидийное расследование в отношении поступающих из Китая электромобилей, а также на заявления о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом.
Как отмечает Politico, эти и другие решения были приняты без уведомления членов ЕС.
Помимо этого, ряд европейских чиновников был недоволен поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим с связи атакой ХАМАСа, но не донесла до властей Израиля призывы соблюдать международные законы по отношению к Газе.
Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал, что Урсула фон дер Ляйен использует воинственную риторику в своих высказываниях о ситуации в Израиле. По его словам, такой подход главы ЕК является деструктивным и не способствует мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.
Филиппо выразил мнение, что Франция обязана прикладывать максимум усилий для защиты израильского и палестинского гражданского населения, продвигать идеи, способствующие деэскалации напряженности, а также стремиться к установлению мира в регионе.
Кроме того, издание отмечает, что политика фон дер Ляйен по Украине устраивает не всех в ЕС.

«Мы видели то же самое при объявлении санкций (против РФ. — Ред.) и в большинстве вопросов, касающихся Украины», — сказал изданию чиновник из Еврокомиссии, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, фон дер Ляйен не обсуждает свои решения, а просто принимает их.
Как отмечают источники издания, из-за поведения фон дер Ляйен, которая редко совещается с еврокомиссарами, многие вопросы долгое время остаются нерешенными.
В конечном итоге глава ЕК может лишиться поддержки официальных лиц Евросоюза, что поставит под угрозу ее возможные планы выдвинуть свою кандидатуру на второй срок в июне 2024 года, пишет Politico.
14 октября, 13:20
Предупреждение от союзников, Крымский мост, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 октябряСМИ Украины сообщают о том, что Запад предупредил Киев об ограничении поставок боеприпасов. Крымский мост полностью восстановили после украинского теракта. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенВСУдроныатакиобстрелыДонецкбеженцыБританияПольша
 
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