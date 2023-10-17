"Ведёт себя как королева": европейские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен - Politico - 17.10.2023 Украина.ру
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"Ведёт себя как королева": европейские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен - Politico
"Ведёт себя как королева": европейские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен - Politico - 17.10.2023 Украина.ру
"Ведёт себя как королева": европейские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен - Politico
Европейские политики обвиняют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, пишет издание Politico
2023-10-17T12:16
2023-10-17T12:16
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еврокомиссия
европа
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politico
израиль
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Критика достигла апогея, когда фон дер Ляйен в прошлые выходные совершила незапланированную поездку в Израиль, что вызвало яростную реакцию европейских дипломатов. Они были недовольны, поскольку глава Еврокомиссии во время своей поездки не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в секторе Газа.Подобное поведение фон дер Ляйен может подорвать её поддержку, если она захочет пойти на второй срок, пишет Politico.
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новости, ес, еврокомиссия, европа, урсула фон дер ляйен, politico, израиль
Новости, ЕС, Еврокомиссия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Politico, Израиль

"Ведёт себя как королева": европейские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен - Politico

12:16 17.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Европейские политики обвиняют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, пишет издание Politico
"В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники ее же Европейской комиссии жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, отстраняя правительства стран ЕС от принятия решений и руководствуясь указами небольшой группы советников", — говорится в материале.
Критика достигла апогея, когда фон дер Ляйен в прошлые выходные совершила незапланированную поездку в Израиль, что вызвало яростную реакцию европейских дипломатов. Они были недовольны, поскольку глава Еврокомиссии во время своей поездки не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в секторе Газа.
"Она всё чаще ведёт себя как королева", — заявил один европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.
Подобное поведение фон дер Ляйен может подорвать её поддержку, если она захочет пойти на второй срок, пишет Politico.
Саммит ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
6 октября, 06:22
Борьба за власть и Украина: в Европе поссорились Урсула и ШарльПредседатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель затеяли заочный скандальный спор о своих властных полномочиях. В материале Spiegel отмечается, что поводом для этого послужили заявления евродеятелей по Украине
 
НовостиЕСЕврокомиссияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенPoliticoИзраиль
 
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