https://ukraina.ru/20231017/1050255482.html

"Ведёт себя как королева": европейские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен - Politico

"Ведёт себя как королева": европейские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен - Politico - 17.10.2023 Украина.ру

"Ведёт себя как королева": европейские политики раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен - Politico

Европейские политики обвиняют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, пишет издание Politico

2023-10-17T12:16

2023-10-17T12:16

2023-10-17T12:16

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Критика достигла апогея, когда фон дер Ляйен в прошлые выходные совершила незапланированную поездку в Израиль, что вызвало яростную реакцию европейских дипломатов. Они были недовольны, поскольку глава Еврокомиссии во время своей поездки не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в секторе Газа.Подобное поведение фон дер Ляйен может подорвать её поддержку, если она захочет пойти на второй срок, пишет Politico.

https://ukraina.ru/20231006/1049954325.html

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новости, ес, еврокомиссия, европа, урсула фон дер ляйен, politico, израиль