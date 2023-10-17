Скончался работавший с Зеленским украинский шоумен Сергей Сивохо - СМИ - 17.10.2023 Украина.ру
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Скончался работавший с Зеленским украинский шоумен Сергей Сивохо - СМИ
Скончался работавший с Зеленским украинский шоумен Сергей Сивохо - СМИ - 17.10.2023 Украина.ру
Скончался работавший с Зеленским украинский шоумен Сергей Сивохо - СМИ
Умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 17 октября украинское издание Vesti.ua
2023-10-17T09:05
2023-10-17T09:05
сергей сивохо
новости
умер
донбасс
квн
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"Скончался украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо", - говорится в материале.Артисту на момент смерти было 54 года, и он долгое время страдал от серьезного заболевания.Официально информация на данный момент не подтверждена.В течение своей карьеры Сивохо принимал участие в командах ДПИ, "Дрим-Тим" и Сборная СНГ, дважды достигая финала Высшей лиги КВН.Кроме того, Сивохо активно занимался общественной деятельностью. Он стремился создать "Национальную платформу примирения и единства", которая бы помогла достичь мирного урегулирования конфликта в Донбассе.С октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.Также он выдвигал кандидатуру в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 49, город Дружковка, Константиновский, Покровский районы Донецкой области), однако выборы проиграл.В последнее время работал креативным продюсером студии "Квартал 95", одним из основателей которой был Зеленский.
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сергей сивохо, новости, умер, донбасс, квн
Сергей Сивохо, Новости, умер, Донбасс, КВН

Скончался работавший с Зеленским украинский шоумен Сергей Сивохо - СМИ

09:05 17.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей СивохоСергей Сивохо
Сергей Сивохо - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Сивохо
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Умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 17 октября украинское издание Vesti.ua
"Скончался украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо", - говорится в материале.
Артисту на момент смерти было 54 года, и он долгое время страдал от серьезного заболевания.
Официально информация на данный момент не подтверждена.
В течение своей карьеры Сивохо принимал участие в командах ДПИ, "Дрим-Тим" и Сборная СНГ, дважды достигая финала Высшей лиги КВН.
Кроме того, Сивохо активно занимался общественной деятельностью. Он стремился создать "Национальную платформу примирения и единства", которая бы помогла достичь мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
С октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Также он выдвигал кандидатуру в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 49, город Дружковка, Константиновский, Покровский районы Донецкой области), однако выборы проиграл.
В последнее время работал креативным продюсером студии "Квартал 95", одним из основателей которой был Зеленский.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля 2022, 14:11
Что мы сделали для этих людей? Сивохо признал крах Украины в ДонбассеЛидер Нацплатформы примирения и единства (НППЕ) уроженец Донецка Сергей Сивохо призвал выполнять Минские соглашения, передает 21 февраля kommersant.ru
 
Сергей СивохоНовостиумерДонбассКВН
 
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