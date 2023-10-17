https://ukraina.ru/20231017/1050246965.html

Скончался работавший с Зеленским украинский шоумен Сергей Сивохо - СМИ

Скончался работавший с Зеленским украинский шоумен Сергей Сивохо - СМИ - 17.10.2023 Украина.ру

Скончался работавший с Зеленским украинский шоумен Сергей Сивохо - СМИ

Умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 17 октября украинское издание Vesti.ua

2023-10-17T09:05

2023-10-17T09:05

2023-10-17T09:05

сергей сивохо

новости

умер

донбасс

квн

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"Скончался украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо", - говорится в материале.Артисту на момент смерти было 54 года, и он долгое время страдал от серьезного заболевания.Официально информация на данный момент не подтверждена.В течение своей карьеры Сивохо принимал участие в командах ДПИ, "Дрим-Тим" и Сборная СНГ, дважды достигая финала Высшей лиги КВН.Кроме того, Сивохо активно занимался общественной деятельностью. Он стремился создать "Национальную платформу примирения и единства", которая бы помогла достичь мирного урегулирования конфликта в Донбассе.С октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.Также он выдвигал кандидатуру в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 49, город Дружковка, Константиновский, Покровский районы Донецкой области), однако выборы проиграл.В последнее время работал креативным продюсером студии "Квартал 95", одним из основателей которой был Зеленский.

https://ukraina.ru/20220221/1033327530.html

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сергей сивохо, новости, умер, донбасс, квн