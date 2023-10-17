В зоне СВО опробовали новейшую колёсную огнемётную систему "Тосочка"

"Не могут больше наступать": Военный эксперт о том, как ВСУ теряют резервы в огневых мешках под Работино

Уже в июне в предполье ВСУ начали массово терять западную технику в огневых мешках и на минных полях. Тогда перед украинским командованием возник вопрос, как наступать дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов