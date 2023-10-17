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В зоне СВО опробовали новейшую колёсную огнемётную систему "Тосочка"
В зоне СВО опробовали новейшую колёсную огнемётную систему "Тосочка" - 17.10.2023 Украина.ру
В зоне СВО опробовали новейшую колёсную огнемётную систему "Тосочка"
Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил скопление пехоты ВСУ в одном из укрепрайонов в зоне СВО. Об этом со ссылкой на Минобороны России 17 октября сообщает РИА Новости
2023-10-17T07:33
2023-10-17T07:33
2023-10-17T07:33
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"Привязавшись к местности, экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укреплённом районе", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что тактико-технические характеристики огнемётной системы "Тосочка" выросли за счёт повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов. Специалисты РХБЗ высоко оценили эффективность ТОС-2 в реальных боевых условиях."Тосочка", в отличии от уже стоящих на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк", установлена на колёсном шасси автомобиля "Урал" повышенной проходимости, оборудована краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.ТОС-2 "Тосочка" создана в ЗАО "Специальное конструкторское бюро" группы предприятий "Мотовилихинские заводы". Впервые она была представлена в июне 2020 года на параде Победы в Москве.Сейчас в войсках проходит опытная эксплуатация новых тяжёлых огнемётных систем. После успешного завершения госиспытаний ТОС-2 "Тосочка" будет принята на вооружение.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вс рф, сво, всу, огнемет
Новости, Россия, ВС РФ, СВО, ВСУ, огнемет
В зоне СВО опробовали новейшую колёсную огнемётную систему "Тосочка"
Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил скопление пехоты ВСУ в одном из укрепрайонов в зоне СВО. Об этом со ссылкой на Минобороны России 17 октября сообщает РИА Новости
"Привязавшись к местности, экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укреплённом районе", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что тактико-технические характеристики огнемётной системы "Тосочка" выросли за счёт повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов. Специалисты РХБЗ высоко оценили эффективность ТОС-2 в реальных боевых условиях.
"Тосочка", в отличии от уже стоящих на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк", установлена на колёсном шасси автомобиля "Урал" повышенной проходимости, оборудована краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
ТОС-2 "Тосочка" создана в ЗАО "Специальное конструкторское бюро" группы предприятий "Мотовилихинские заводы". Впервые она была представлена в июне 2020 года на параде Победы в Москве.
Сейчас в войсках проходит опытная эксплуатация новых тяжёлых огнемётных систем. После успешного завершения госиспытаний ТОС-2 "Тосочка" будет принята на вооружение.