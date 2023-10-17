Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя - 17.10.2023 Украина.ру
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Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя - 17.10.2023 Украина.ру
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс, один путь". Об этом 17 октября сообщает РИА Новости
2023-10-17T06:07
2023-10-17T06:08
россия
владимир путин
китай
пекин
государственный визит
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Самолёт президента России приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду".В программе визита российского лидера - выступление на открытии форума "Один пояс, один путь", встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и ряд других двусторонних встреч.Ожидается, что 17 октября Путин откроет программу визита переговорами с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. Затем последуют другие встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.Далее запланирована церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, прибывших на форум "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный приём. После этих мероприятий Путин проведёт переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. До окончания дня не исключаются и другие встречи.Владимир Путин приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Он выступит на открытии форума 18 октября вторым, сразу после председателя КНР Си Цзиньпина.На 18 октября также запланирована встреча лидеров Китая и России, в ходе которой будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка.
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россия, владимир путин, китай, пекин, государственный визит
Россия, Владимир Путин, Китай, Пекин, государственный визит

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя

06:07 17.10.2023 (обновлено: 06:08 17.10.2023)
 
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Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс, один путь". Об этом 17 октября сообщает РИА Новости
Самолёт президента России приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду".
В программе визита российского лидера - выступление на открытии форума "Один пояс, один путь", встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и ряд других двусторонних встреч.
Ожидается, что 17 октября Путин откроет программу визита переговорами с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. Затем последуют другие встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.
Далее запланирована церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, прибывших на форум "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный приём. После этих мероприятий Путин проведёт переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. До окончания дня не исключаются и другие встречи.
Владимир Путин приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Он выступит на открытии форума 18 октября вторым, сразу после председателя КНР Си Цзиньпина.
На 18 октября также запланирована встреча лидеров Китая и России, в ходе которой будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка.
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Вчера, 14:58
Пекин и Москва согласуют позиции. ОПОП и МТК Север-Юг против IMEC – сотрудничество или конкуренцияВслед за главой МИД России Сергеем Лавровым российский президент Владимир Путин отправится с визитом в Пекин – на третий форум инициативы КНР "Один пояс – один путь" (ОПОП). Форум состоится 17-18 октября 2023 года
 
РоссияВладимир ПутинКитайПекингосударственный визит
 
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