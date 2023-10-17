https://ukraina.ru/20231017/1050244560.html

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя - 17.10.2023 Украина.ру

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс, один путь". Об этом 17 октября сообщает РИА Новости

2023-10-17T06:07

2023-10-17T06:07

2023-10-17T06:08

россия

владимир путин

китай

пекин

государственный визит

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Самолёт президента России приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду".В программе визита российского лидера - выступление на открытии форума "Один пояс, один путь", встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и ряд других двусторонних встреч.Ожидается, что 17 октября Путин откроет программу визита переговорами с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. Затем последуют другие встречи, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.Далее запланирована церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, прибывших на форум "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный приём. После этих мероприятий Путин проведёт переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. До окончания дня не исключаются и другие встречи.Владимир Путин приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Он выступит на открытии форума 18 октября вторым, сразу после председателя КНР Си Цзиньпина.На 18 октября также запланирована встреча лидеров Китая и России, в ходе которой будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка.

https://ukraina.ru/20231016/1050217409.html

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россия, владимир путин, китай, пекин, государственный визит