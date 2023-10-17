Украина планирует новое наступление на весну 2024 года – австрийский полковник

Кто начал войну на Украине и как её завершить. Что сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в КНР дал большое интервью Центральному телевидению Китая. В беседе он затронул вопросы глобального характера, такие как украинский конфликт и формирование нового миропорядка