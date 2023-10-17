Украина планирует новое наступление на весну 2024 года – австрийский полковник - 17.10.2023 Украина.ру
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Украина планирует новое наступление на весну 2024 года – австрийский полковник
Украина планирует новое наступление на весну 2024 года – австрийский полковник - 17.10.2023 Украина.ру
Украина планирует новое наступление на весну 2024 года – австрийский полковник
Украине важно не потерять боеспособность в течение зимы, после чего ВСУ, вероятно, планируют новое весеннее наступление. Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 16 октября заявил в интервью Welt
2023-10-17T03:37
2023-10-17T03:38
россия
сво
украина
всу
наступление
контрнаступление
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По мнению Райснера, украинское контрнаступление полностью провалилось, российская армия делает ставку "на истощение и изматывание противника" и усиливает давление на его позиции на всех участках фронта."Они хотят принудить Украину ввести в бой свои драгоценные последние резервы", - считает полковник.Райснер уверен, ВС России намереваются, как это было и в прошлом году, начать своё наступление зимой. А для ВСУ очень важно не допустить своей дезинтеграции и подготовиться к наступлению холодов, чтобы встретить морозы и пережить зиму без потери боеспособности."Я предполагаю, что Украина планирует новое наступление на весну 2024 года. Однако для этого необходимо уже в четвёртый раз заново полностью собрать и укомплектовать сухопутные вооружённые силы. Это будет достаточно тяжело", - заявил Райснер.По его словам, успех российских военных на поле боя "закономерно приведёт к распаду режима Зеленского"."Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнёс недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ", - отметил он.
https://ukraina.ru/20231016/1050216392.html
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россия, сво, украина, всу, наступление, контрнаступление
Россия, СВО, Украина, ВСУ, наступление, контрнаступление

Украина планирует новое наступление на весну 2024 года – австрийский полковник

03:37 17.10.2023 (обновлено: 03:38 17.10.2023)
 
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украине важно не потерять боеспособность в течение зимы, после чего ВСУ, вероятно, планируют новое весеннее наступление. Об этом полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер 16 октября заявил в интервью Welt
По мнению Райснера, украинское контрнаступление полностью провалилось, российская армия делает ставку "на истощение и изматывание противника" и усиливает давление на его позиции на всех участках фронта.
"Они хотят принудить Украину ввести в бой свои драгоценные последние резервы", - считает полковник.
Райснер уверен, ВС России намереваются, как это было и в прошлом году, начать своё наступление зимой. А для ВСУ очень важно не допустить своей дезинтеграции и подготовиться к наступлению холодов, чтобы встретить морозы и пережить зиму без потери боеспособности.
"Я предполагаю, что Украина планирует новое наступление на весну 2024 года. Однако для этого необходимо уже в четвёртый раз заново полностью собрать и укомплектовать сухопутные вооружённые силы. Это будет достаточно тяжело", - заявил Райснер.
По его словам, успех российских военных на поле боя "закономерно приведёт к распаду режима Зеленского".
"Если внимательно послушать речь Владимира Путина, которую он произнёс недавно в Сочи, станет ясно, что его намерения и планы относительно Украины остаются неизменными. Россия обладает потенциалом для того, чтобы одолеть ВСУ", - отметил он.
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