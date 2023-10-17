https://ukraina.ru/20231017/1050243339.html

Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС

Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС - 17.10.2023 Украина.ру

Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС. О телефонном разговоре Путина и Нетаньяху сообщает канцелярия премьера Израиля

2023-10-17T02:36

2023-10-17T02:36

2023-10-17T02:36

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израиль

биньямин нетаньяху

палестино-израильский конфликт

сектор газа

война

гуманитарная катастрофа

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"Вечером 16 октября состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр разъяснил, что Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС", - говорится в заявлении канцелярии.Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонных переговорах, которые президент России провёл с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Отмечается, что в ходе всех бесед с арабскими лидерами "главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту… Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся".Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямину Нетаньяху подтвердил готовность РФ продолжать целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации.

https://ukraina.ru/20231017/1050241963.html

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новости, россия, президент, владимир путин, израиль, биньямин нетаньяху, палестино-израильский конфликт, сектор газа, война, гуманитарная катастрофа, хамас