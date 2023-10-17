Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС - 17.10.2023 Украина.ру
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Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС
Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС - 17.10.2023 Украина.ру
Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС. О телефонном разговоре Путина и Нетаньяху сообщает канцелярия премьера Израиля
2023-10-17T02:36
2023-10-17T02:36
новости
россия
президент
владимир путин
израиль
биньямин нетаньяху
палестино-израильский конфликт
сектор газа
война
гуманитарная катастрофа
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"Вечером 16 октября состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр разъяснил, что Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС", - говорится в заявлении канцелярии.Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонных переговорах, которые президент России провёл с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Отмечается, что в ходе всех бесед с арабскими лидерами "главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту… Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся".Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямину Нетаньяху подтвердил готовность РФ продолжать целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации.
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новости, россия, президент, владимир путин, израиль, биньямин нетаньяху, палестино-израильский конфликт, сектор газа, война, гуманитарная катастрофа, хамас
Новости, Россия, президент, Владимир Путин, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, война, гуманитарная катастрофа, ХАМАС

Нетаньяху заявил Путину о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС

02:36 17.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС. О телефонном разговоре Путина и Нетаньяху сообщает канцелярия премьера Израиля
"Вечером 16 октября состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр разъяснил, что Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС", - говорится в заявлении канцелярии.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонных переговорах, которые президент России провёл с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Отмечается, что в ходе всех бесед с арабскими лидерами "главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту… Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся".
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямину Нетаньяху подтвердил готовность РФ продолжать целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
00:12
Путин провёл переговоры с лидерами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и ИзраиляТелефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху провёл 16 октября президент России Владимир Путин. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Кремля.
 
НовостиРоссияпрезидентВладимир ПутинИзраильБиньямин НетаньяхуПалестино-израильский конфликтсектор Газавойнагуманитарная катастрофаХАМАС
 
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